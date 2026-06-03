Σχοινάς: 105 νέα επενδυτικά σχέδια στην υδατοκαλλιέργεια ύψους 131 εκατ. ευρώ

Στόχος, όπως ανέφερε ο κ. Σχοινάς, είναι η επίτευξη μέσης ετήσιας αύξησης της παραγωγής κατά 5% έως το τέλος της δεκαετίας

AGRO 03.06.2026, 14:13
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Σχοινάς: 105 νέα επενδυτικά σχέδια στην υδατοκαλλιέργεια ύψους 131 εκατ. ευρώ
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Το όραμα της Ελλάδας για μια πιο ανταγωνιστική, βιώσιμη και ανθεκτική υδατοκαλλιέργεια παρουσίασε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών της 14ης Συνόδου της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής Υδατοκαλλιέργειας (CAQ) της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (GFCM) του FAO, που πραγματοποιείται στη Ρόδο.

Μάλιστα, ανακοίνωσε ότι εγκρίνονται 105 νέα επενδυτικά σχέδια στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας, συνολικού προϋπολογισμού 131 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 87 εκατ. ευρώ προέρχονται από δημόσια χρηματοδότηση.

Η συνολική παραγωγή προσεγγίζει τους 141.000 τόνους, με περίπου το 80% να κατευθύνεται στις διεθνείς αγορές

Να σημειωθεί ότι για να καλυφθεί η ζήτηση, αυξήθηκε ο προϋπολογισμός από 71 σε 78 εκατ. ευρώ, με υπερδέσμευση 112%, ώστε να καλυφθούν όλα τα θετικά αξιολογημένα επενδυτικά σχέδια.

Όπως σημείωσε, πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες επενδυτικές παρεμβάσεις των τελευταίων ετών στον κλάδο, η οποία θα ενισχύσει τον εκσυγχρονισμό των μονάδων, την καινοτομία, την ψηφιακή μετάβαση και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής υδατοκαλλιέργειας.

Στόχος, όπως ανέφερε, είναι η επίτευξη μέσης ετήσιας αύξησης της παραγωγής κατά 5% έως το τέλος της δεκαετίας, στο πλαίσιο ενός μοντέλου ανάπτυξης που θα συνδυάζει την ανταγωνιστικότητα με τη βιωσιμότητα και την περιβαλλοντική ευθύνη.

Σχοινάς

Οι προκλήσεις

Την ίδια στιγμή, ο υπουργός συνέδεσε το μέλλον της υδατοκαλλιέργειας με τις μεγάλες ευρωπαϊκές προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας, όπως η επισιτιστική ασφάλεια, η κλιματική αλλαγή, η βιώσιμη ανάπτυξη και η προστασία των φυσικών πόρων.

Σημείωσε, δε,  ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο ο ήλιος και οι παραλίες της, αλλά κυρίως οι άνθρωποι που ζουν και εργάζονται στη θάλασσα και στις παράκτιες περιοχές της χώρας.

Ταυτόχρονα, υπογράμμισε ότι η Μεσόγειος καλείται σήμερα να απαντήσει στο κρίσιμο ερώτημα πώς μπορεί να παραχθεί περισσότερη και καλύτερη τροφή χωρίς να εξαντλούνται οι φυσικοί πόροι από τους οποίους εξαρτάται η ίδια η παραγωγή, σημειώνοντας ότι η απάντηση βρίσκεται στη συνεργασία, στην επιστήμη, στην καινοτομία και σε ένα κοινό ευρωπαϊκό και μεσογειακό όραμα.

Μιλώντας για το όραμα για το μέλλον της υδατοκαλλιέργειας, ο υπουργός επικαλέστηκε την αρχαιοελληνική έννοια της «χρυσής τομής», σημειώνοντας ότι το πραγματικό ζητούμενο είναι η επίτευξη της σωστής ισορροπίας ανάμεσα στην οικονομική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. «Η ανάπτυξη και η βιωσιμότητα δεν είναι αντίπαλοι στόχοι, αλλά μέρος της ίδιας λύσης», τόνισε.

Αναφέρθηκε ακόμη στη συζήτηση που είχε πρόσφατα στη Λευκωσία με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλιείας και Ωκεανών, Κώστα Καδή, επισημαίνοντας ότι η επόμενη δεκαετία πρέπει να είναι «μια δεκαετία σχεδιασμού και διαμόρφωσης του μέλλοντος» για τη Μεσόγειο, με έμφαση στη στήριξη της μικρής παράκτιας αλιείας, στην ανανέωση των γενεών που εισέρχονται στο επάγγελμα, στην ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική αλλαγή και στην αντιμετώπιση της παράνομης αλιείας.

Παρουσιάζοντας τα στοιχεία της ελληνικής υδατοκαλλιέργειας, ο υπουργός ανέφερε ότι σήμερα λειτουργούν στη χώρα περίπου 285 μονάδες θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας, περισσότερες από 400 μονάδες οστρακοκαλλιέργειας και 24 ιχθυογεννητικοί σταθμοί, ενώ ο κλάδος δημιουργεί περισσότερες από 10.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας.

Παράλληλα, η συνολική παραγωγή προσεγγίζει τους 141.000 τόνους, με περίπου το 80% να κατευθύνεται στις διεθνείς αγορές. «Το ελληνικό ψάρι έχει εξελιχθεί σε έναν πραγματικό πρεσβευτή της χώρας μας», σημείωσε.

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