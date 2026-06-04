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Σχοινάς: Οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες του πρωτογενούς τομέα στα μικρά νησιά

Στη Χάλκη ο κ. Σχοινάς - Στο επίκεντρο υποδομές, νησιωτικότητα και το πρότυπο GR-EcoISLAND

AGRO 04.06.2026, 10:13
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Σχοινάς: Οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες του πρωτογενούς τομέα στα μικρά νησιά
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Η ανάδειξη των αναπτυξιακών δυνατοτήτων των μικρών νησιών, η σημασία των σύγχρονων υποδομών και ο ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν η καινοτομία και η βιωσιμότητα στη διαμόρφωση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου για τη νησιωτική Ελλάδα βρέθηκαν στο επίκεντρο των συναντήσεων που πραγματοποίησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς κατά την επίσκεψή του στη Χάλκη.

Ο υπουργός επισκέφθηκε τη νέα πλωτή εξέδρα στη Χάλκη, έργο που χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Leader του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η νέα πλωτή εξέδρα μπορεί να φιλοξενήσει έως και είκοσι σκάφη, διαθέτοντας εγκατεστημένες παροχές ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος και διαδικτύου, συμβάλλοντας σημαντικά στην ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού, ο οποίος καταγράφει τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα δυναμική ανάπτυξη στα Δωδεκάνησα και ειδικότερα στη Χάλκη.

Η Χάλκη δημιούργησε την πρώτη ενεργειακή κοινότητα υψηλής ενεργειακής αυτονομίας στη χώρα

Κατά την παραμονή του στο νησί, ο κ. Σχοινάς επισκέφθηκε επίσης τις εγκαταστάσεις της εταιρείας υδατοκαλλιεργειών Lamar, όπου ενημερώθηκε για τη δραστηριότητα της επιχείρησης και τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης του κλάδου.

Σχοινάς

Λίγο αργότερα, ο υπουργός συναντήθηκε με τον Δήμαρχο του νησιού, Ευάγγελο Φραγκάκη παρουσία του γενικού γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρου Πρωτοψάλτη και του αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα Δωδεκανήσου, Φιλήμονα Ζαννετίδη.

Οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας στα μικρά νησιά, καθώς και οι παρεμβάσεις που απαιτούνται για τη διατήρηση της παραγωγικής δραστηριότητας, την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και τη δημιουργία νέων προοπτικών ανάπτυξης.

Η επίσκεψη είχε ιδιαίτερη σημασία και για έναν ακόμη λόγο, καθώς αποτελεί την πρώτη επίσημη παρουσία πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη Χάλκη, αναδεικνύοντας το ενδιαφέρον του ΥΠΑΑΤ για τις ανάγκες και τις αναπτυξιακές προοπτικές των μικρών νησιωτικών κοινοτήτων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη βραβευμένη πρωτοβουλία GR-EcoIsland, μέσω της οποίας η Χάλκη δημιούργησε την πρώτη ενεργειακή κοινότητα υψηλής ενεργειακής αυτονομίας στη χώρα. Συζητήθηκαν οι δυνατότητες αξιοποίησης της εμπειρίας του νησιού ως πρότυπου μοντέλου για την επέκταση αντίστοιχων δράσεων και σε άλλα νησιά της Ελλάδας, αναδεικνύοντας τη σύνδεση της ενεργειακής μετάβασης με τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη.

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