Ελβετία: Ρεκόρ διανυκτερεύσεων τη χειμερινή περίοδο στις Άλπεις

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Χρυσές δουλειές έκαναν την τελευταία χειμερινή σεζόν τα ξενοδοχεία στην Ελβετία. Από τις αρχές του Νοεμβρίου 2025 έως τα τέλη του Απριλίου 2026, οι ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις της χώρας κατέγραψαν 18,7 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις.

Πρόκειται για αύξηση της τάξεως του 1,1% σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες των ετών 2024 και 2025 και «το καλύτερο αποτέλεσμα που έχει καταγραφεί ποτέ», όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της Ελβετίας (FSO).

Αυτή η εντυπωσιακή απόδοση, ωστόσο, καλύπτει ένα σαφές σημάδι ανησυχίας για το τι πρόκειται να ακολουθήσει. Το καταγραφέν ρεκόρ κρύβει δηλαδή μια σαφή επιβράδυνση της τουριστικής κίνησης στο τέλος της χειμερινής σεζόν. Διότι η προσέλευση άρχισε να μειώνεται τον Μάρτιο, κυρίως λόγω της μείωσης των αφίξεων από την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Ασίας.

«Με εξαίρεση την Ιαπωνία, οι κύριες ασιατικές αγορές κατέγραψαν απότομη πτώση. Οι διανυκτερεύσεις για αυτή τη γεωγραφική πλευρά του πελατολογίου μειώθηκαν κατά 16,9% τον Μάρτιο και μετά κατά 28,4% τον Απρίλιο», σημειώνει στην ανακοίνωσή της η FSO.

Ελβετία:Κρατούν μικρό καλάθι

Στο σημερινό διεθνές γεωπολιτικό και οικονομικό πλαίσιο, στο οποίο κυριαρχεί αφενός η αβεβαιότητα για την εξέλιξη των πολεμικών αναφλέξεων στη Μέση Ανατολή και αφετέρου με την ενεργειακή κρίση που οι αναφλέξεις αυτές προκάλεσαν, οι Ελβετοί επαγγελματίες του ευρύτερου κλάδου της φιλοξενίας «αντιμετωπίζουν το καλοκαίρι του 2026 με συγκρατημένη εμπιστοσύνη», σύμφωνα με τον οργανισμό Suisse Tourisme.

«Ο ελβετικός τουριστικός οργανισμός αναγνωρίζει ότι οι επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή συνεχίζουν να διαταράσσουν τα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων», μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Εξάλλου το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Ζυρίχης υπολογίζει ότι κατά την εφετινή θερινή περίοδο οι διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία θα είναι μειωμένες κατά 1,6%.

Συγκεκριμένα, το Ινστιτούτο θεωρεί ότι οι διανυκτερεύεις των Ασιατών που αναζητούν τη γαλήνη των Ελβετικών Άλπεων θα μπορούσε να μειωθεί εφέτος ακόμα και κατά 10%. Αντίθετα, οι ειδικοί του Ινστιτούτου πιστεύουν ότι η ζήτηση από την πλευρά των Βορειοαμερικανών τουριστών θα παραμείνει σταθερή.

Σε γενικές γραμμές, το μεγάλο στήριγμα των ελβετικών «σαλέ» παραμένουν οι Ευρωπαίοι τουρίστες. Οι επισκέπτες από τις γειτονικές χώρες, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Αυστρία και βέβαια από τη στερούμενη μεγάλων ορεινών όγκων Βρετανία.

«Αυτοί θα αποτελέσουν μια ‘στέρεη βάση’ για τους Ελβετούς ξενοδόχους τους επόμενους μήνες. Όπως επίσης και οι πελάτες από την ίδια την Ελβετία, οι οποίοι θα μπορούσαν να αυξηθούν ελαφρώς, κατά 0,2%», σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Τεχνολογικού Ιντιτούτου της Ζυρίχης.

«Ασφαλή καταφύγια»

Μπροστά στην προοπτική της μείωσης της ασιατικής πελατείας τους οι Ελβετοί ξενοδόχοι στρέφουν τις δυνάμεις τους (όπως και τις επικοινωνιακές τους στοχεύσεις) στην αξιοποίηση της εικόνας της χώρας στους γειτονικούς πελάτες. «Την προβολή της Ελβετίας ως ενός κοντινού, εύκολα προσβάσιμου και ειρηνικού προορισμού», όπως μεταδίδει το AFP.

Συνολικά η ευρωπαϊκή ζήτηση για διακοπές εφέτος το καλοκαίρι στην Ελβετία αναμένεται να μειωθεί έως 0,4%. Με τις μέχρι στιγμής δημοσκοπικές ενδείξεις που είναι διαθέσιμες, η Γαλλία και η Ιταλία πρόκειται να επωφεληθούν περισσότερο από την καταγεγραμμένη τάση των Ευρωπαίων να περιοριστούν σε κοντινότερους προορισμούς θερινών διακοπών για λόγους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς αλλά και για λόγους ασφάλειας.

Ασφαλώς «υπάρχουν και άνθρωποι που θέλουν να βρουν λίγη γαλήνη και ησυχία στα ασφαλή καταφύγια των Ελβετικών Άλπεων», όπως δήλωσε στο AFP ο Μάρτιν φον Μόος, πρόεδρος της HotellerieSuisse. «Μένει να δούμε αν οι Ευρωπαίοι και οι Βορειοαμερικανοί ταξιδιώτες θα είναι αρκετοί για να αντισταθμίσουν τη θεωρούμενη ως βέβαιη μείωση της ασιατικής πελατείας των ελβετικών ξενοδοχειακών μονάδων», σημειώνει το Γαλλικό Πρακτορείο.