ΗΠΑ: Ο αριθμός των απασχολουμένων στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 172.000 τον Μάιο

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Η αύξηση των θέσεων εργασίας σημείωσε απροσδόκητη άνοδο τον Μάιο, καθώς η αγορά εργασίας των ΗΠΑ συνέχισε την σταθερή πορεία ανάπτυξης που παρουσιάζει εδώ και ένα χρόνο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η αμερικανική Υπηρεσία Στατιστικών Εργασίας.

Η ευρύτερη κατανομή της αύξησης των θέσεων εργασίας βελτιώθηκε τον Μάιο, με πολλούς κλάδους να σημειώνουν σημαντική πρόοδο.

Οι θέσεις εργασίας εκτός του αγροτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 172.000 (εποχικά προσαρμοσμένα) για την περίοδο αυτή, ελαφρώς χαμηλότερα από τις αναθεωρημένες προς τα πάνω 179.000 του Απριλίου και πολύ πάνω από την εκτίμηση συναίνεσης του Dow Jones για 80.000. Το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε σταθερό στο 4,3%, όπως αναμενόταν.

«Πρόκειται για μια αγορά εργασίας που είναι ισχυρότερη από ό,τι πέρυσι και φαίνεται αρκετά σταθερή, παρά τις υψηλές τιμές της ενέργειας και τον γενικά υψηλότερο πληθωρισμό», δήλωσε ο Gus Faucher, επικεφαλής οικονομολόγος της PNC. «Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η αγορά εργασίας χρειάζεται στήριξη.»

Πολλοί κλάδοι αύξησαν τις θέσεις εργασίας τις ΗΠΑ

Η ευρύτερη κατανομή της αύξησης των θέσεων εργασίας βελτιώθηκε τον Μάιο, με πολλούς κλάδους να σημειώνουν σημαντική πρόοδο.

Ο τομέας της αναψυχής και της φιλοξενίας ηγήθηκε όλων των τομέων με 70.000 θέσεις εργασίας, αριθμός πολύ υψηλότερος από τον μέσο όρο των 14.000 θέσεων ανά μήνα κατά το τελευταίο έτος. Η τοπική αυτοδιοίκηση πρόσθεσε 55.000 θέσεις.

Ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης, ο οποίος υπήρξε ο κορυφαίος τομέας, συνέβαλε με 35.000 νέες προσλήψεις, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στον μέσο όρο του. Η κοινωνική πρόνοια πρόσθεσε 12.000 θέσεις εργασίας.

Το μέσο ωρομίσθιο αυξήθηκε κατά 0,3% τον μήνα και κατά 3,4% σε ετήσια βάση, αριθμοί που συνάδουν με τις προβλέψεις της Wall Street.

Η έκθεση δημοσιεύθηκε σε ένα κλίμα συγκρατημένων προσδοκιών, καθώς οι εργοδότες διατηρούν τη στάση τους σε ένα περιβάλλον χαμηλών προσλήψεων και απολύσεων. Ενώ η αύξηση των θέσεων εργασίας συγκεντρώθηκε σε μεγάλο βαθμό σε λίγους μόνο τομείς, οι απολύσεις ήταν επίσης μέτριες, αν και υπάρχουν ορισμένα σημάδια ότι η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει τον αριθμό των εργαζομένων.

Εκτός από τα ισχυρά στοιχεία για την απασχόληση τον Μάιο, οι αναθεωρήσεις για τους προηγούμενους μήνες παρουσίασαν επίσης μια ακόμη καλύτερη εικόνα. Τα στοιχεία για τον Απρίλιο παρουσίασαν ανοδική αναθεώρηση κατά 64.000, ενώ τα στοιχεία για τον Μάρτιο αυξήθηκαν κατά 214.000, σημειώνοντας αύξηση 29.000.

Το περασμένο καλοκαίρι, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, εξοργισμένος από τα αδύναμα στοιχεία για την απασχόληση και τις σημαντικές προς τα κάτω αναθεωρήσεις, απέλυσε τον επίτροπο του BLS και όρισε τον Γουίλιαμ Τζ. Βιατρόφσκι ως αναπληρωτή επικεφαλής.

Οι αμερικανικές εταιρείες προσλαμβάνουν και πάλι

«Η ύφεση στις προσλήψεις έχει τελειώσει. Οι αμερικανικές εταιρείες προσλαμβάνουν και πάλι», δήλωσε η Χέδερ Λονγκ, επικεφαλής οικονομολόγος της Navy Federal Credit Union. «Πρόκειται για μια ισχυρή έκθεση για την απασχόληση από κάθε άποψη».

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των χρηματιστηριακών αγορών ήταν ως επί το πλείστον αρνητικά μετά τη δημοσίευση, ενώ οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων σημείωσαν απότομη άνοδο.

Η έρευνα νοικοκυριών, η οποία χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του ποσοστού ανεργίας, αντανακλούσε επίσης μια σταθερή αγορά εργασίας, με τον αριθμό των απασχολουμένων να αυξάνεται κατά 149.000. Το ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό παρέμεινε σταθερό στο 61,8%, ενώ ένας ευρύτερος δείκτης ανεργίας, ο οποίος περιλαμβάνει τους απογοητευμένους εργαζόμενους και όσους απασχολούνται με μερική απασχόληση για οικονομικούς λόγους, μειώθηκε ελαφρώς στο 8,1%.

Τα στοιχεία για την απασχόληση, που ξεπέρασαν τις προβλέψεις, είναι πιθανό να αποτρέψουν ακόμη περισσότερο την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ από το να μειώσει τα επιτόκια στο άμεσο μέλλον.

«Τα πιο σταθερά στοιχεία για την απασχόληση αφήνουν την Fed στη θέση που βρίσκεται εδώ και καιρό — να παρακολουθεί και να περιμένει, εστιάζοντας στην πλευρά του πληθωρισμού της αποστολής της», δήλωσε η Ellen Zentner, επικεφαλής οικονομική στρατηγικός της Morgan Stanley Wealth Management. «Οι μειώσεις των επιτοκίων δεν βρίσκονται ακόμα στον βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, αλλά η απουσία πληθωριστικών απειλών στην σημερινή έκθεση θα πρέπει να ηρεμήσει κάποιες από τις φήμες σχετικά με μια πιθανή αύξηση».

Πιο αισιόδοξοι στη Fed

Τις τελευταίες ημέρες, οι αξιωματούχοι της Fed έχουν γίνει πιο αισιόδοξοι όσον αφορά την εικόνα της αγοράς εργασίας, στρέφοντας την προσοχή τους περισσότερο σε ένα ενοχλητικό πρόβλημα πληθωρισμού που έχει σε μεγάλο βαθμό αποκλείσει την προοπτική για περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων. Η κεντρική τράπεζα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής φέτος, μετά τη μείωση των επιτοκίων αναφοράς κατά τρία τέταρτα του ποσοστού κατά το τελευταίο μέρος του 2025.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Fed έχουν σε μεγάλο βαθμό επιμείνει στην τακτική να περιμένουν να δουν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα φέτος πριν δεσμευτούν σε μια συγκεκριμένη πολιτική πορεία.

Η ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη ήταν σταθερή, με το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν να αυξάνεται με ετήσιο ρυθμό 1,6% το πρώτο τρίμηνο και μέχρι στιγμής να καταγράφει αύξηση 3% το δεύτερο τρίμηνο, σύμφωνα με την Fed της Ατλάντα.