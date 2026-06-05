 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(10) "Job Market"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

ΗΠΑ: Ο αριθμός των απασχολουμένων στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 172.000 τον Μάιο

Το ποσοστό ανεργίας στις ΗΠΑ παρέμεινε σταθερό στο 4,3%, όπως αναμενόταν

World 05.06.2026, 19:45
Σχολιάστε
ΗΠΑ: Ο αριθμός των απασχολουμένων στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 172.000 τον Μάιο
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η αύξηση των θέσεων εργασίας σημείωσε απροσδόκητη άνοδο τον Μάιο, καθώς η αγορά εργασίας των ΗΠΑ συνέχισε την σταθερή πορεία ανάπτυξης που παρουσιάζει εδώ και ένα χρόνο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η αμερικανική Υπηρεσία Στατιστικών Εργασίας.

Η ευρύτερη κατανομή της αύξησης των θέσεων εργασίας βελτιώθηκε τον Μάιο, με πολλούς κλάδους να σημειώνουν σημαντική πρόοδο.

Οι θέσεις εργασίας εκτός του αγροτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 172.000 (εποχικά προσαρμοσμένα) για την περίοδο αυτή, ελαφρώς χαμηλότερα από τις αναθεωρημένες προς τα πάνω 179.000 του Απριλίου και πολύ πάνω από την εκτίμηση συναίνεσης του Dow Jones για 80.000. Το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε σταθερό στο 4,3%, όπως αναμενόταν.

«Πρόκειται για μια αγορά εργασίας που είναι ισχυρότερη από ό,τι πέρυσι και φαίνεται αρκετά σταθερή, παρά τις υψηλές τιμές της ενέργειας και τον γενικά υψηλότερο πληθωρισμό», δήλωσε ο Gus Faucher, επικεφαλής οικονομολόγος της PNC. «Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η αγορά εργασίας χρειάζεται στήριξη.»

Μηνιαία προσφορά νέων θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ, Ιανουάριος 2022–Μάιος 2026

Πολλοί κλάδοι αύξησαν τις θέσεις εργασίας τις ΗΠΑ

Η ευρύτερη κατανομή της αύξησης των θέσεων εργασίας βελτιώθηκε τον Μάιο, με πολλούς κλάδους να σημειώνουν σημαντική πρόοδο.

Ο τομέας της αναψυχής και της φιλοξενίας ηγήθηκε όλων των τομέων με 70.000 θέσεις εργασίας, αριθμός πολύ υψηλότερος από τον μέσο όρο των 14.000 θέσεων ανά μήνα κατά το τελευταίο έτος. Η τοπική αυτοδιοίκηση πρόσθεσε 55.000 θέσεις.

Ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης, ο οποίος υπήρξε ο κορυφαίος τομέας, συνέβαλε με 35.000 νέες προσλήψεις, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στον μέσο όρο του. Η κοινωνική πρόνοια πρόσθεσε 12.000 θέσεις εργασίας.

Το μέσο ωρομίσθιο αυξήθηκε κατά 0,3% τον μήνα και κατά 3,4% σε ετήσια βάση, αριθμοί που συνάδουν με τις προβλέψεις της Wall Street.

Η έκθεση δημοσιεύθηκε σε ένα κλίμα συγκρατημένων προσδοκιών, καθώς οι εργοδότες διατηρούν τη στάση τους σε ένα περιβάλλον χαμηλών προσλήψεων και απολύσεων. Ενώ η αύξηση των θέσεων εργασίας συγκεντρώθηκε σε μεγάλο βαθμό σε λίγους μόνο τομείς, οι απολύσεις ήταν επίσης μέτριες, αν και υπάρχουν ορισμένα σημάδια ότι η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει τον αριθμό των εργαζομένων.

Εκτός από τα ισχυρά στοιχεία για την απασχόληση τον Μάιο, οι αναθεωρήσεις για τους προηγούμενους μήνες παρουσίασαν επίσης μια ακόμη καλύτερη εικόνα. Τα στοιχεία για τον Απρίλιο παρουσίασαν ανοδική αναθεώρηση κατά 64.000, ενώ τα στοιχεία για τον Μάρτιο αυξήθηκαν κατά 214.000, σημειώνοντας αύξηση 29.000.

Το περασμένο καλοκαίρι, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, εξοργισμένος από τα αδύναμα στοιχεία για την απασχόληση και τις σημαντικές προς τα κάτω αναθεωρήσεις, απέλυσε τον επίτροπο του BLS και όρισε τον Γουίλιαμ Τζ. Βιατρόφσκι ως αναπληρωτή επικεφαλής.

Οι αμερικανικές εταιρείες προσλαμβάνουν και πάλι

«Η ύφεση στις προσλήψεις έχει τελειώσει. Οι αμερικανικές εταιρείες προσλαμβάνουν και πάλι», δήλωσε η Χέδερ Λονγκ, επικεφαλής οικονομολόγος της Navy Federal Credit Union. «Πρόκειται για μια ισχυρή έκθεση για την απασχόληση από κάθε άποψη».

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των χρηματιστηριακών αγορών ήταν ως επί το πλείστον αρνητικά μετά τη δημοσίευση, ενώ οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων σημείωσαν απότομη άνοδο.

Η έρευνα νοικοκυριών, η οποία χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του ποσοστού ανεργίας, αντανακλούσε επίσης μια σταθερή αγορά εργασίας, με τον αριθμό των απασχολουμένων να αυξάνεται κατά 149.000. Το ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό παρέμεινε σταθερό στο 61,8%, ενώ ένας ευρύτερος δείκτης ανεργίας, ο οποίος περιλαμβάνει τους απογοητευμένους εργαζόμενους και όσους απασχολούνται με μερική απασχόληση για οικονομικούς λόγους, μειώθηκε ελαφρώς στο 8,1%.

Τα στοιχεία για την απασχόληση, που ξεπέρασαν τις προβλέψεις, είναι πιθανό να αποτρέψουν ακόμη περισσότερο την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ από το να μειώσει τα επιτόκια στο άμεσο μέλλον.

«Τα πιο σταθερά στοιχεία για την απασχόληση αφήνουν την Fed στη θέση που βρίσκεται εδώ και καιρό — να παρακολουθεί και να περιμένει, εστιάζοντας στην πλευρά του πληθωρισμού της αποστολής της», δήλωσε η Ellen Zentner, επικεφαλής οικονομική στρατηγικός της Morgan Stanley Wealth Management. «Οι μειώσεις των επιτοκίων δεν βρίσκονται ακόμα στον βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, αλλά η απουσία πληθωριστικών απειλών στην σημερινή έκθεση θα πρέπει να ηρεμήσει κάποιες από τις φήμες σχετικά με μια πιθανή αύξηση».

Πιο αισιόδοξοι στη Fed

Τις τελευταίες ημέρες, οι αξιωματούχοι της Fed έχουν γίνει πιο αισιόδοξοι όσον αφορά την εικόνα της αγοράς εργασίας, στρέφοντας την προσοχή τους περισσότερο σε ένα ενοχλητικό πρόβλημα πληθωρισμού που έχει σε μεγάλο βαθμό αποκλείσει την προοπτική για περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων. Η κεντρική τράπεζα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής φέτος, μετά τη μείωση των επιτοκίων αναφοράς κατά τρία τέταρτα του ποσοστού κατά το τελευταίο μέρος του 2025.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Fed έχουν σε μεγάλο βαθμό επιμείνει στην τακτική να περιμένουν να δουν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα φέτος πριν δεσμευτούν σε μια συγκεκριμένη πολιτική πορεία.

Η ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη ήταν σταθερή, με το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν να αυξάνεται με ετήσιο ρυθμό 1,6% το πρώτο τρίμηνο και μέχρι στιγμής να καταγράφει αύξηση 3% το δεύτερο τρίμηνο, σύμφωνα με την Fed της Ατλάντα.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Στενά του Ορμούζ: Πώς η κρίση ανατρέπει τα σχέδια της ΕΚΤ, της Fed και της BoE
Macro

Ενέργεια, πληθωρισμός και επιτόκια - Το δύσκολο δίλημμα των κεντρικών τραπεζών
ΗΠΑ: Ο αριθμός των απασχολουμένων στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 172.000 τον Μάιο
World

Νέα αύξηση απασχολούμενων στις ΗΠΑ, σταθερή η ανεργία
Retail: Ο πόλεμος φέρνει τo μεγαλύτερο stress test στις ΗΠΑ
World

Ο πόλεμος φέρνει τo μεγαλύτερο stress test στο retail στις ΗΠΑ
Lululemon: Βουτιά μετοχής σε χαμηλό 8 ετών – Oι δυσοίωνες προοπτικές και τα λάθη σε προϊόντα
World

Πώς η Lululemon έχασε τη... φόρμα της - Σε χαμηλό 8 ετών η μετοχή
Rolls-Royce: Πυρά για την ανάθεση τμημάτων βρετανικού πυρηνικού έργου στη Νότια Κορέα
World

Πυρά κατά Rolls-Royce για ανάθεση τμημάτων βρετανικού αντιδραστήρα στη Νότια Κορέα
Στενά του Ορμούζ: Πώς η σύγκρουση ανέτρεψε τη συζήτηση για την ενεργειακή ασφάλεια
Ενέργεια

Πώς το Ορμούζ αλλάζει τον χάρτη της ενεργειακής ασφάλειας

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τραυλού: Έχουμε τον πιο σύγχρονο εμπορικό στόλο στον κόσμο
Ναυτιλία

Τραυλού: Έχουμε τον πιο σύγχρονο εμπορικό στόλο στον κόσμο

Η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στις επενδύσεις σε νέα, τεχνολογικά προηγμένα πλοία

Λάμπρος Καραγεώργος
METLEN: Το γάλλιο θα φέρει έξτρα EBITDA 150 εκατ. ευρώ λέει η Morgan Stanley
Business

Morgan Stanley για METLEN: Το γάλλιο θα φέρει EBITDA 150 εκατ.

Η METLEN βρίσκεται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΔΕΗ: Εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης για ναυτιλία και νομικό κλάδο «κουμπώνουν» στο data center της Κοζάνης
Ηλεκτρισμός

ΔΕΗ: Το στοίχημα της AI ξεκινά από την Κοζάνη

Έρχεται νέα νομοθετική πρωτοβουλία της Κομισιόν για τον εξηλεκτρισμό της οικονομίας με στόχους, χρονοδιαγράμματα, κίνητρα και αντικίνητρα

Μάχη Τράτσα
Bally’s Intralot: Το deal με την Evoke δημιουργεί ένα γίγαντα στο online gaming 3,2 δισ.
Business

Reeves (Bally's Intralot) για Evoke: «Βλέπουμε μια εξαιρετική ευκαιρία»

Τι είπε ο CEO της Bally’s Intralot σε αναλυτές για την αξία που θα προσδώσει η Evoke – Πώς σχολίασε τις συνέργειες, την κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο και την επόμενη μέρα

Γιώργος Μανέττας
Ideal: Το σχέδιο για εξαγορές, η εισαγωγή των Attica στο ΧΑ και οι μέτοχοι
Business

Ιdeal: Το μανιφέστο των deals και η χρυσή IPO των Attica

Γιατί η Ideal δεν προχώρησε ακόμη σε κάποια νέα επιθετική κίνηση - Τι είπε ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου για Attica και μετόχους

Γιώργος Μανέττας
Δάκος Βιομηχανίες Τροφίμων: Ποιος είναι ο νέος ισχυρός πόλος στα τρόφιμα
Τρόφιμα – ποτά

Δάκος: Ο νέος πόλος στα τρόφιμα και οι επενδύσεις των 25 εκατ.

Υπό τη σκέπη της Δάκος Βιομηχανίες Τροφίμων οι Μύλοι Δάκου και Ζυμαρικά ΗΛΙΟΣ, διεκδικούν ενισχυμένα μερίδια εντός και εκτός συνόρων

Δημήτρης Χαροντάκης
Deutsche Bank: Δίνει νέες, υψηλότερες τιμές στόχους για τις ελληνικές τράπεζες
Τράπεζες

Deutsche Bank για ελληνικές τράπεζες: Υψηλότερες τιμές - στόχοι

Οι ελληνικές και κυπριακές τράπεζες εξακολουθούν να προσφέρουν σημαντικά περιθώρια ανόδου

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΕΣΥ: Πώς θα γίνει η ένταξη 23.000 παλαιών νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα
Tax

Πώς θα ενταχθούν στα βαρέα 23.000 παλαιοί νοσηλευτές

Ολόκληρη η σχετική διάταξη του νομοσχεδίου που ετέθη σε δημόσια διαβούλευση για την ένταξη συγκεκριμένων κατηγοριών εργαζομένων του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ

Κώστας Παπαδής
Περισσότερα από World
Στενά του Ορμούζ: Πώς η κρίση ανατρέπει τα σχέδια της ΕΚΤ, της Fed και της BoE
Macro

Ενέργεια, πληθωρισμός και επιτόκια - Το δύσκολο δίλημμα των κεντρικών τραπεζών

Η διάρκεια της ενεργειακής διαταραχής αποδεικνύεται πιο κρίσιμη από την κορύφωση του Brent - Τα τρία σενάρια και οι διαφορετικές αντιδράσεις ΕΚΤ, Fed και BoE

Retail: Ο πόλεμος φέρνει τo μεγαλύτερο stress test στις ΗΠΑ
World

Ο πόλεμος φέρνει τo μεγαλύτερο stress test στο retail στις ΗΠΑ

Οι αυξανόμενες τιμές του φυσικού αερίου και η οικονομική δυσπραγία σταδιακά «στεγνώνουν» το retail

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Lululemon: Βουτιά μετοχής σε χαμηλό 8 ετών – Oι δυσοίωνες προοπτικές και τα λάθη σε προϊόντα
World

Πώς η Lululemon έχασε τη... φόρμα της - Σε χαμηλό 8 ετών η μετοχή

Η Lululemon βρίσκεται στα αρχικά στάδια μιας ανασυγκρότησης, αυξάνοντας τις εκπτώσεις στα παλαιότερα αποθέματα και ανανεώνοντας το μάρκετινγκ

Rolls-Royce: Πυρά για την ανάθεση τμημάτων βρετανικού πυρηνικού έργου στη Νότια Κορέα
World

Πυρά κατά Rolls-Royce για ανάθεση τμημάτων βρετανικού αντιδραστήρα στη Νότια Κορέα

Σύμβαση πολλών δισεκατομμυρίων λιρών για την κατασκευή τριών μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων υπέγραψε η Rolls-Royce με κυβερνητικό φορέα τον Απρίλιο

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Στενά του Ορμούζ: Πώς η σύγκρουση ανέτρεψε τη συζήτηση για την ενεργειακή ασφάλεια
Ενέργεια

Πώς το Ορμούζ αλλάζει τον χάρτη της ενεργειακής ασφάλειας

Ο πόλεμος ΗΠΑ - Ιράν και το παρατεταμένο μπλόκο στα Στενά του Ορμούζ έχουν αλλάξει τα δεδομένα γύρω από την ενεργειακή ασφάλεια

Δημήτρης Σταμούλης
Φρέιζερ (Citi): Το μέλλον δεν είναι μόνο οι ΗΠΑ και η Κίνα, χρειαζόμαστε μία πιο ισχυρή Ευρώπη
World

Φρέιζερ (Citi): Χρειαζόμαστε μία πιο ισχυρή Ευρώπη

Η Ευρώπη και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έχουν ουσιαστικό ρόλο να διαδραματίσουν στον νέο πολυπολικό κόσμο, τόνισε η CEO της Citi, Τζέιν Φρέιζερ

ΕΚΤ: Δύο αυξήσεις επιτοκίων φέτος περιμένουν οι αγορές
World

Δύο αυξήσεις επιτοκίων φέτος περιμένουν οι αγορές από την ΕΚΤ

Πότε αναμένονται οι αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ - Τι έδειξε έρευνα του Bloomberg

Latest News
Bitcoin: Βουτιά κάτω από τα 60.000 δολάρια, αρνητικό ρεκόρ 20μήνου
Επικαιρότητα

Βουτιά Bitcoin κάτω από τα 60.000 δολ., αρνητικό ρεκόρ 20μήνου

Σήμερα το bitcoin έχει υποχωρήσει κατά περισσότερο από το ήμισυ σε σχέση με το ιστορικό υψηλό των περίπου 126.000 δολαρίων

Δημήτρης Σταμούλης
Στενά του Ορμούζ: Πώς η κρίση ανατρέπει τα σχέδια της ΕΚΤ, της Fed και της BoE
Macro

Ενέργεια, πληθωρισμός και επιτόκια - Το δύσκολο δίλημμα των κεντρικών τραπεζών

Η διάρκεια της ενεργειακής διαταραχής αποδεικνύεται πιο κρίσιμη από την κορύφωση του Brent - Τα τρία σενάρια και οι διαφορετικές αντιδράσεις ΕΚΤ, Fed και BoE

ΗΠΑ: Ο αριθμός των απασχολουμένων στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 172.000 τον Μάιο
World

Νέα αύξηση απασχολούμενων στις ΗΠΑ, σταθερή η ανεργία

Το ποσοστό ανεργίας στις ΗΠΑ παρέμεινε σταθερό στο 4,3%, όπως αναμενόταν

Πέθανε σε ηλικία 85 ετών ο Γιώργος Σουφλιάς
Πολιτική

Πέθανε σε ηλικία 85 ετών ο Γιώργος Σουφλιάς

Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός, Γιώργος Σουφλιάς.

Retail: Ο πόλεμος φέρνει τo μεγαλύτερο stress test στις ΗΠΑ
World

Ο πόλεμος φέρνει τo μεγαλύτερο stress test στο retail στις ΗΠΑ

Οι αυξανόμενες τιμές του φυσικού αερίου και η οικονομική δυσπραγία σταδιακά «στεγνώνουν» το retail

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
PRODEA: Υπερκαλύφθηκε η Προαιρετική Δημόσια Πρόταση για τους ομολογιούχους του πράσινου ομολόγου
Business

Με υπερκάλυψη 112% ολοκληρώθηκε η Προαιρετική Δημόσια Πρόταση της PRODEA

Μετά τη επιτυχή ολοκλήρωση της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης αναμένεται να εκδοθούν 10.000.000 νέες μετοχές της PRODEA και το free float να διαμορφωθεί στο 17%

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Υπέκυψαν στο τέλος στις πιέσεις
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Υπέκυψαν στο τέλος στις πιέσεις οι ευρωαγορές

Με μικτά πρόσημα έκλεισαν τελικά τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, μετά από μια έντονα ευμετάβλητη συνεδρίαση

Κατασκηνώσεις ΔΥΠΑ: Βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα
Κοινωνία

Βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για τις κατασκηνώσεις ΔΥΠΑ

Πώς μπορούν δικαιούχοι και αποκλειόμενοι να δουν τα αποτελέσματα της ΔΥΠΑ

ΥΠΕΝ: Νέα ρύθμιση για τη στήριξη των παραγωγών ΑΠΕ
Ενέργεια

Αλλάζει το καθεστώς ενίσχυσης για τους παραγωγούς ΑΠΕ

Το ΥΠΕΝ προχωρά σε παρέμβαση μετά την έντονη αύξηση των ωρών με μηδενικές και αρνητικές τιμές στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Εξυπνες κάμερες: Προκηρύσσεται εκ νέου το έργο οδικής ασφάλειας
Κοινωνία

Eπανεκκινεί το έργο για τις 1.000 κάμερες οδικής ασφάλειας

Στο ευρωπαϊκό portal δημοσίων συμβάσεων ΤΕD, ο διαγωνισμός για τις έξυπνες κάμερες καταγραφής τροχαίων παραβάσεων

Lululemon: Βουτιά μετοχής σε χαμηλό 8 ετών – Oι δυσοίωνες προοπτικές και τα λάθη σε προϊόντα
World

Πώς η Lululemon έχασε τη... φόρμα της - Σε χαμηλό 8 ετών η μετοχή

Η Lululemon βρίσκεται στα αρχικά στάδια μιας ανασυγκρότησης, αυξάνοντας τις εκπτώσεις στα παλαιότερα αποθέματα και ανανεώνοντας το μάρκετινγκ

ΔΕΗ: Αλλαγές στους δείκτες του Χρηματιστηρίου μετά τη νέα προσφορά μετοχών
Xρηματιστήριο Αθηνών

Η ΔΕΗ αλλάζει βαρύτητα στους δείκτες του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Μειώνεται ο free float από 61% σε 48%, ενώ αναπροσαρμόζεται και η στάθμιση της μετοχής στον δείκτη ATHEX ESG, με ισχύ από 22 Ιουνίου

Rolls-Royce: Πυρά για την ανάθεση τμημάτων βρετανικού πυρηνικού έργου στη Νότια Κορέα
World

Πυρά κατά Rolls-Royce για ανάθεση τμημάτων βρετανικού αντιδραστήρα στη Νότια Κορέα

Σύμβαση πολλών δισεκατομμυρίων λιρών για την κατασκευή τριών μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων υπέγραψε η Rolls-Royce με κυβερνητικό φορέα τον Απρίλιο

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Πάτρα – Πύργος: Κανένα δυστύχημα σε 10 μήνες λειτουργίας του αυτοκινητοδρόμου
Κατασκευές

Κανένα δυστύχημα σε 10 μήνες λειτουργίας του Πάτρα-Πύργος

Ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα - Πύργος άυξησε 15 – 20% το τουριστικό ρεύμα στις περιοχές που εξυπηρετεί η Ολυμπία Οδός και στα λιμάνια προς τα Ιόνια νησιά

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Κόκκινη» η πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Κόκκινη» η πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου στο ΧΑ

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, τα οποία όμως δεν ήταν αρκετά για να ανατρέψουν το αρνητικό πρόσημο της πρώτης εβδομάδας του Ιουνίου

Αλεξάνδρα Τόμπρα
16ο Annual Capital Link Sustainability Forum: Δημόσιος & Ιδιωτικός Τομέας με Όραμα τη Βιωσιμότητα
Business

16ο Annual Capital Link Sustainability Forum: Δημόσιος & Ιδιωτικός Τομέας με Όραμα τη Βιωσιμότητα

Το Συνέδριο διεξήχθη στις 26 Μαΐου 2026 στο Divani Caravel Hotel, υπό την Αιγίδα του ΣΕΒ – Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών και του CSR Hellas

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies