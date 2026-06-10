Σαν Φρανσίσκο: Απέρριψε αύξηση φόρου σε εταιρείες με υψηλόμισθους διευθυντές

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Η προσπάθεια για αύξηση των φόρων σε εταιρείες με υψηλόμισθους διευθυντές στο Σαν Φρανσίσκο απέτυχε.

Μια πρόταση ψηφοφορίας που προωθήθηκε από τα τοπικά συνδικάτα θα είχε επεκτείνει μια υπάρχουσα επιβάρυνση σε εταιρείες όπου το ανώτατο στέλεχος λαμβάνει περισσότερο από 100 φορές τον μέσο μισθό του τοπικού προσωπικού. Το μέτρο είχε εξασφαλίσει κάτω από το 47% των ψήφων μέχρι το βράδυ της Τρίτης, σε σύγκριση με το 53% της αντιπολίτευσης.

Η ήττα της Πρότασης Δ (proposition D) είναι μια νίκη για την κορυφαία ηγεσία των μετριοπαθών Δημοκρατικών της πόλης, οι οποίοι δήλωσαν ότι επιπλέον φόροι κινδυνεύουν να οδηγήσουν τις επιχειρήσεις εκτός πόλης, αναφέρει η Wall Street Journal.

Η πολιτική στο Σαν Φρανσίσκο έχει στραφεί προς το κέντρο τα τελευταία χρόνια. Ο δήμαρχος Ντάνιελ Λούρι, κληρονόμος του Λεβί-Στρος με υπόβαθρο στη φιλανθρωπία, έχει αντιταχθεί στις προσπάθειες αύξησης των φόρων σε εταιρείες και τους πλούσιους.

Ο Τζιμ Ρος, ένας βετεράνος πολιτικός σύμβουλος της Καλιφόρνια που δεν εργάστηκε για καμία από τις δύο πλευρές της πρότασης, δήλωσε στην WSJ ότι η αντίθεση του Λούρι έκανε το μέτρο δύσκολο να πουληθεί στους ψηφοφόρους, δεδομένων των σταθερά υψηλών βαθμολογιών αποδοχής του δημάρχου.

Το ίδιο και τα εκατομμύρια δολάρια που δαπανήθηκαν από εξωτερικά συμφέροντα για να το καταπολεμήσουν, πρόσθεσε. «Η κλίμακα των χρημάτων που δαπανώνται στο Σαν Φρανσίσκο είναι μοναδική σε σχέση με οπουδήποτε αλλού», είπε.

Τεράστια ποσά για να επηρεαστούν οι πολίτες του Σαν Φρανσίσκο

Μια ομάδα δαπάνησε περισσότερα από 5,8 εκατομμύρια δολάρια σε αντίθεση με την αύξηση του φόρου, ενισχυμένη από τις εξαψήφιες συνεισφορές του επιχειρηματία Μάικλ Μόριτζ και του συνιδρυτή της Google Σεργκέι Μπριν, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων χρηματοδότησης προεκλογικών εκστρατειών της πόλης.

Τα εργατικά συνδικάτα προώθησαν το μέτρο ως απάντηση στα προβλήματα του προϋπολογισμού της πόλης. Οι αξιωματούχοι δήλωσαν στις υπηρεσίες στα τέλη του περασμένου έτους ότι έπρεπε να κάνουν περικοπές ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων ενόψει αυτού που εκείνη την εποχή ήταν ένα προβλεπόμενο έλλειμμα 936 εκατομμυρίων δολαρίων. Ένας διευρυμένος φόρος στις αμοιβές των στελεχών, ανέφεραν τα συνδικάτα, θα μπορούσε να αποτρέψει περικοπές στις δημοτικές υπηρεσίες.

Οι εταιρείες που υπόκεινται στον φόρο πρέπει επί του παρόντος να πληρώνουν μεταξύ 0,02% και 0,12% των τοπικών εσόδων τους ή μεταξύ 0,08% και 0,48% των εξόδων μισθοδοσίας τους, ανάλογα με το μέγεθος του χάσματος αμοιβών μεταξύ ενός στελέχους και του τοπικού μέσου εργαζομένου και τον τύπο της εταιρείας.

Το μέτρο θα άλλαζε τον φόρο, έτσι ώστε ο μέσος μισθός να υπολογίζεται για όλους τους εργαζόμενους, όχι μόνο για τους τοπικούς. Αυτό πιθανότατα θα υπαγόρευε τον φόρο στις νέες εταιρείες, επειδή οι εργαζόμενοι στο Σαν Φρανσίσκο γενικά κερδίζουν περισσότερα από τους εργαζόμενους αλλού. Θα αύξανε τους συντελεστές επιβάρυνσης σε ποσοστό μεταξύ 0,183% και 1,121% των τοπικών εσόδων ή μεταξύ 0,75% και 4,47% των εξόδων μισθοδοσίας.

Μια πόλη υπό δημοσιοοικονομική πίεση

Ο αρχικός «φόρος υπερπληρωμής διευθύνοντος συμβούλου» ήταν εξαιρετικά δημοφιλής όταν ψηφίστηκε για πρώτη φορά με διαφορά 30 μονάδων το 2020. Ωστόσο, οικονομολόγοι στο Δημαρχείο υποστήριξαν ότι η ώθηση για επέκτασή του θα έβλαπτε την τοπική οικονομία. Μια πρόσφατη έκθεση του Γραφείου Οικονομικής Ανάλυσης της πόλης υποστήριξε ότι, αν και το μέτρο θα μπορούσε να δημιουργήσει έσοδα έως και 300 εκατομμύρια δολάρια ετησίως, οποιαδήποτε αύξηση στις θέσεις εργασίας στον δημόσιο τομέα που δημιουργούνται από τον φόρο θα αντισταθμιζόταν από τις απώλειες σε θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα.

«Η οικονομία του Σαν Φρανσίσκο δεν μπορεί να περιγραφεί αξιόπιστα να έχει καθοδική πορεία αυτή τη στιγμή», έγραψε το γραφείο. «Ωστόσο, η αύξηση των φόρων σε μια συρρικνούμενη φορολογική βάση – και επομένως η ενθάρρυνση περαιτέρω μετεγκατάστασης εκτός πόλης – αυξάνει αυτόν τον κίνδυνο».

Ο Σκοτ ​​Μαν, εκπρόσωπος της καμπάνιας «Ναι στο Δ», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι χωρίς το μέτρο, το Σαν Φρανσίσκο δεν θα έχει «καμία σαφή πορεία» για να καλύψει το συνεχιζόμενο κενό στον προϋπολογισμό του. Οι περικοπές προσωπικού που θα προκύψουν, είπε, «θα επιβαρύνουν περισσότερο τους ανθρώπους που έχουν τη λιγότερη οικονομική δυνατότητα».

Πρόσθεσε: «Είναι μια θλιβερή μέρα για το Σαν Φρανσίσκο, όταν ο δήμαρχος Λούρι συνεργάστηκε με δισεκατομμυριούχους και εταιρείες που έλαβαν μαζικές μειώσεις φόρων από την κυβέρνηση Τραμπ αντί να υπερασπιστούν το συμφέρον του Σαν Φρανσίσκο καθώς πλησιάζουν κρίσιμες περικοπές».

Ο Λούρι δήλωσε τη Δευτέρα ότι τα αποτελέσματα ήταν ένα σημάδι ότι οι ψηφοφόροι «θέλουν να συνεχίσουμε».

«Η ανάκαμψή μας εξαρτάται από τη δημιουργία ευκαιριών μέσω θέσεων εργασίας, την ακμάζουσα μικρή επιχείρηση και την προσέλκυση επενδύσεων – όχι από τη δυσκολία των εργοδοτών να αναπτυχθούν εδώ», δήλωσε ο δήμαρχος.

Η καμπάνια ήρθε εν μέσω μιας πανεθνικής συζήτησης για τους φόρους περιουσίας. Ειδικά συμφέροντα – συμπεριλαμβανομένου του Μπριν (της Google) – έχουν επενδύσει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια σε μια διαμάχη για έναν προτεινόμενο φόρο στους δισεκατομμυριούχους της Καλιφόρνια. Άλλες συζητήσεις για τον φόρο πλούτου έχουν αναδυθεί σε πολιτείες όπως το Μέιν και η Ουάσινγκτον.