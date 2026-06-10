Motor Oil: Προσφορές άνω των 1,5 δισ. ευρώ για το 5ετές ομόλογο

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Στις αγορές βγήκε η Motor Oil με πενταετές ομόλογο ύψους 400 εκατ. ευρώ. Οι προσφορές ξεπερνούν το 1,5 δισ. ευρώ με την αρχική εκτίμηση για την τιμολόγηση να διαμορφώνεται στην περιοχή του 4,375%.

Πρόκειται για ομόλογο λήξης στις 18 Ιουνίου 2031, με σταθερό επιτόκιο και εξαμηνιαία καταβολή τόκων. Η έκδοση έχει τη μορφή senior unsecured τίτλου και θα διατεθεί σύμφωνα με το καθεστώς Reg S.

Η τωρινή απόπειρα έκδοσης ευρωομολόγου από τη Motor Oil αποσκοπεί στην αποπληρωμή του ομολόγου των 400 εκατ. ευρώ που εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2021 και λήγει το 2026.

Μέχρι σήμερα η Motor Oil έχει πέντε επιτυχημένες εκδόσεις ευρωομολόγων: Τον Μάιο του 2014 και τον Απρίλιο του 2017 από 350 εκατ. ευρώ, τον Μάρτιο του 2021 με 200 εκατ. ευρώ και τον Ιούλιο του 2021 με 400 εκατ. ευρώ.

Η Motor Oil διαθέτει ένα από τα στρατηγικής σημασίας διυλιστήριο στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με εξαγωγές πετρελαιοειδών προϊόντων που αντιστοιχούν στο 70% των συνολικών της πωλήσεων.

Η εταιρεία βρέθηκε αντιμέτωπη με τις επιπτώσεις της νέα γεωπολιτικής σύγκρουσης στην περιοχή και συγκεκριμένα με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ. Όμως ο Όμιλος με μεγάλη πείρα και στρατηγική που πάντα λειτουργεί προληπτικά απέναντι στις κρίσεις πέτυχε και συνεχίζει να κρατά αδιάληπτο τον εφοδιασμό με καύσιμα της Ελλάδας αλλά και των περιοχών όπου δραστηριοποιείται.