Motor Oil: Ανοίγει το βιβλίο για το ευρωομόλογο των 400 εκατ. ευρώ

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Με επιταχυνόμενη διαδικασία τρέχει σήμερα 10 Ιουνίου το ευρωομόλογο ύψους 400 εκατ. ευρώ της Motor Oil.

Σύμφωνα με πληροφορίες η έκδοση της Motor Oil θα ακολουθήσει την πρακτική του book building και πηγές της αγοράς αναφέρουν ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι έντονο και το βιβλίο δεν αποκλείεται να κλείσει και εντός της ημέρας.

Γνώριμος δρόμος για τη Motor Oil τα ευρωομόλογα

Η Motor Oil όπως είχε τονίσει άλλωστε και ο αναπληρωτής CEO Πέτρος Τζαννετάκης στη διάρκεια ενημέρωσης των αναλυτών έχει εμπειρία και επιτυχημένη διαδρομή στις εκδόσεις των ευρωομολόγων.

Μέχρι σήμερα η Motor Oil έχει πέντε επιτυχημένες εκδόσεις ευρωομολόγων: Τον Μάιο του 2014 και τον Απρίλιο του 2017 από 350 εκατ. ευρώ, τον Μάρτιο του 2021 με 200 εκατ. ευρώ και τον Ιούλιο του 2021 με 400 εκατ. ευρώ.

Η τωρινή απόπειρα έκδοσης ευρωομολόγου από τη Motor Oil αποσκοπεί στην αποπληρωμή του ομολόγου των 400 εκατ. ευρώ που εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2ο21 και λήγει το 2026. Το ευρωομόλογο θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Euronext του Δουβλίνου.

Οι εκτιμήσεις μιλούν για μία απόδοση της τάξης πέριξ του 4%. Στην περίπτωση της επιτυχούς έκβασης της έκδοσης του ευρωομολόγου, η Motor Oil καθαρίζει τις δανειακές της υποχρεώσεις μέχρι το 2028 οπότε και έχει αντιμέτωπες λήξεις δανείων ύψους 114 εκατ. ευρώ και ομολόγου ύψος 200 εκατ. ευρώ.

Συνεπώς, μπορεί να υλοποιήσει το επενδυτικό της πρόγραμμα ύψους 650 εκατ. ευρώ για τον Όμιλο, που αποτελεί και ρεκόρ της τελευταίας εξαετίας.

Ο Πέτρος Τζαννετάκης στο 7ο OT FORUM

Για το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης αλλά και και την τροχιά μετασχηματισμού του Ομίλου της Motor Oil αναμένεται να μιλήσει ο Πέτρος Τζαννετάκης, αναπληρωτής CEO στο 7ο OT FORUM. Πραγματοποιείται στις 11 και 12 Ιουνίου στο Παλαιό Καπνεργοστάσιο με θέμα: «100 Χρόνια Οικονομικός Ταχυδρόμος – Από το 1926 στη Νέα Εποχή». Θα μεταδοθεί livestreaming από τον ot.gr και το πρόγραμμα μπορείτε να το δείτε εδώ.

Ο Πέτροας Τζαννετάκης ένας εκ των πλέον έμπειρων μάνατζερ στην ελληνική αγορά και για χρόνια στενός συνεργάτης της οικογένειας Βαρδινογιάννη αναμένεται να εστιάσει στη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας σε καιρούς πολέμους.

Η Motor Oil διαθέτει ένα από τα στρατηγικής σημασίας διυλιστήριο στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με εξαγωγές πετρελαιοειδών προϊόντων που αντιστοιχούν στο 70% των συνολικών της πωλήσεων. Η εταιρεία βρέθηκε αντιμέτωπη με τις επιπτώσεις της νέα γεωπολιτικής σύγκρουσης στην περιοχή και συγκεκριμένα με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ. Όμως ο Όμιλος με μεγάλη πείρα και στρατηγική που πάντα λειτουργεί προληπτικά απέναντι στις κρίσεις πέτυχε και συνεχίζει να κρατά αδιάληπτο τον εφοδιασμό με καύσιμα της Ελλάδας αλλά και των περιοχών όπου δραστηριοποιείται.

Ο αναπληρωτής CEO της Motor Oil στη διάρκεια της τελευταίας ενημέρωσης που έκανε στους αναλυτές με αφορμή τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου εμφανίστηκε βέβαιος για την εξασφάλιση της προμήθειας της αγοράς σε αργό πετρέλαιο: «Η διαθεσιμότητα αργού παραμένει ανεπηρέαστη. Συνεχίζουμε να εξασφαλίζουμε προμήθειες περίπου για τον επόμενο μήνα, τέσσερις έως πέντε εβδομάδες μπροστά». Έγινε πιο σαφής: «Αποδεικνύοντας την επιχειρησιακή μας ευελιξία, έχουμε προμηθευτεί και παραλάβει οκτώ έως δέκα διαφορετικά είδη αργού κατά το δεύτερο τρίμηνο».

Ο κ. Τζαννετάκης μάλιστα τόνισε ότι πριν την έναρξη του πολέμου οι προμήθειες σε αργό από το Ιράκ ήταν στο 74% και πλέον έχουν μηδενιστεί. Μάλιστα απαντώντας σε σχετική ερώτηση αναλυτή είπε ότι η Motor Oil είναι έτοιμη να προχωρήσει και σε αλλαγή του μίγματος των προϊόντων αργού που προμηθεύεται: «Δοκιμάσαμε συνθήκες που δεν φανταζόμασταν ότι θα δοκιμαζόμασταν ποτέ. Προμηθευτήκαμε αργό και από τις ΗΠΑ και από τη Βόρεια Θάλασσα και άλλα προϊόντα από τη Λιβύη».