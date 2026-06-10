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ΟΤΕ: 542 εκατ. ευρώ στους μετόχους και επενδύσεις σε δίκτυα νέας γενιάς

Εστίαση στην ελληνική αγορά μετά τη Ρουμανία, ενίσχυση κερδοφορίας και διεύρυνση δραστηριοτήτων πέρα από τις τηλεπικοινωνίες ήταν τα μηνύματα που έστειλε ο Όμιλος ΟΤΕ στους μετόχους

Τηλεπικοινωνίες 10.06.2026, 07:00
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ΟΤΕ: 542 εκατ. ευρώ στους μετόχους και επενδύσεις σε δίκτυα νέας γενιάς
Ρεπορτάζ Γιώργος Πολύζος

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Σε τροχιά ενίσχυσης της κερδοφορίας, επιτάχυνσης των επενδύσεων και αύξησης των αποδόσεων προς τους μετόχους κινείται ο Όμιλος ΟΤΕ, όπως προκύπτει από τη συνολική αποτίμηση των επιδόσεων του 2025 και τον σχεδιασμό για την επόμενη περίοδο.

Η διοίκηση του Ομίλου ανέδειξε κατά τη διάρκεια της χθεσινής τακτικής γενικής συνέλευσης την επιτυχημένη υλοποίηση της στρατηγικής του, με αιχμή την αποεπένδυση από τη ζημιογόνο δραστηριότητα στη Ρουμανία, την ενίσχυση των ταμειακών ροών και την περαιτέρω εστίαση στην ελληνική αγορά.

Όπως τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής, κομβικό σημείο για το 2025 αποτέλεσε η ολοκλήρωση της αποχώρησης από τη Ρουμανία, μια κίνηση που εξορθολόγισε το χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων και βελτίωσε σημαντικά τη χρηματοοικονομική εικόνα του ΟΤΕ.

Η συγκεκριμένη αγορά ήταν διαχρονικά ζημιογόνος, με αποτέλεσμα η αποεπένδυση να απελευθερώσει πόρους και να ενισχύσει τις ελεύθερες ταμειακές ροές. Η εξέλιξη αυτή επέτρεψε στον ΟΤΕ όχι μόνο να ενισχύσει τις προοπτικές του για το 2026, αλλά και να προχωρήσει σε έκτακτη αμοιβή προς τους μετόχους εντός του 2025.

«Φέτος, παρουσιάσαμε τη νέα πολιτική αμοιβών των μετόχων μας, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και της ευελιξίας. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνουμε αύξηση του μερίσματος κατά 22% και του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών κατά 16%. Η συνολική αμοιβή προς τους μετόχους προσεγγίζει το 100% των ελεύθερων ταμειακών ροών, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δέσμευσή μας για δημιουργία αξίας, δηλαδή 542 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό μεταφράζεται σε συνολική απόδοση περίπου 7 με 8%», ανέφερε ο Κώστας Νεμπής.

«Λαμβάνοντας υπόψη τις ίδιες μετοχές που έχει η εταιρεία, το μέρισμα ανά μετοχή που θα διανεμηθεί τις επόμενες ημέρες θα ξεπεράσει τα 0,9 ευρώ, ενώ η τιμή της μετοχής μας φέτος έχει αυξηθεί περίπου 8% από την αρχή της χρονιάς», επισήμανε.

Επιπλέον, η διοίκηση υπογράμμισε ότι το πρόγραμμα επαναγοράς αποτελεί διεθνώς καθιερωμένη πρακτική, που εφαρμόζεται από κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας, επισημαίνοντας επιπλέον ότι υλοποιείται με πλήρη διαφάνεια μέσω διεθνών επενδυτικών οίκων.

Οικονομικές επιδόσεις και στόχοι για το 2026

Σε λειτουργικό επίπεδο, ο ΟΤΕ κατέγραψε το 2025 αύξηση εσόδων κατά 4% και ενίσχυση EBITDA κατά 2%, επιβεβαιώνοντας τη θετική πορεία των βασικών δραστηριοτήτων του.

Για το 2026, ο στόχος είναι περαιτέρω βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας, με το EBITDA να εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά περίπου 3%, στηριζόμενο στη δυναμική τόσο της σταθερής όσο και της κινητής τηλεφωνίας.

«Τα επιτεύγματά μας είναι αποτέλεσμα των επενδύσεών μας σε υποδομές, της ηγετικής θέσης μας στα δίκτυα, της συνεχούς βελτιστοποίησης των λειτουργιών μας, της σταθερής προσήλωσής μας στην παροχή κορυφαίας εμπειρίας πελάτη, καθώς και της ικανότητάς μας να προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες των πελατών μας», τόνισε ο Κώστας Νεμπής.

Επενδύσεις σε υποδομές και δίκτυα νέας γενιάς

Ο ΟΤΕ συνεχίζει να υλοποιεί ένα εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα, με το ύψος των επενδύσεων (capex) ως ποσοστό των εσόδων να κινείται σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με άλλους ευρωπαϊκούς τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών, με την κάλυψη FTTH να ξεπερνά ήδη τα 2,1 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Παράλληλα, μέσω της εξαγοράς της ΤΕΡΝΑ Fiber στο πλαίσιο του έργου UFBB, ο Όμιλος στοχεύει στην επέκταση της κάλυψης σε περίπου 3,5 εκατομμύρια γραμμές έως το 2030, καλύπτοντας πάνω από τα δύο τρίτα της χώρας.

Η ανάπτυξη των υποδομών συνοδεύεται από ρυθμιστικές παρεμβάσεις που ενισχύουν τη μετάβαση σε δίκτυα οπτικών ινών, όπως η σταδιακή κατάργηση των τεχνολογιών FTTC σε περιοχές με διαθέσιμο FTTH.

Στον τομέα της σταθερής τηλεφωνίας, ο ΟΤΕ πέτυχε σταθεροποίηση των μεγεθών μετά από μια πολυετή περίοδο πίεσης. Η αύξηση της διείσδυσης των οπτικών ινών, σε συνδυασμό με ρεκόρ νέων συνδέσεων και υψηλότερη αξιοποίηση των υποδομών, συνέβαλαν στην αντιστροφή της τάσης. Συμπληρωματικά, η ανάπτυξη υπηρεσιών Fixed Wireless Access καλύπτει περιοχές όπου δεν έχει ακόμη φτάσει το FTTH, ενισχύοντας τη συνολική κάλυψη υψηλών ταχυτήτων, ανέφεραν τα στελέχη του Ομίλου.

Σχετικά με τις επενδύσεις της εταιρείας, και απαντώντας σε ερώτηση μετόχων, ο Κώστας Νεμπής τόνισε ότι οι επενδύσεις, ως ποσοστό του συνολικού τζίρου (Capex over sales), βρίσκονται σε ανώτατα επίπεδα σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές εταιρείες. Εξήγησε επίσης ότι αυτό οφείλεται στην τρέχουσα φάση επεκτατικών επενδύσεων, όπως η κατασκευή οπτικών ινών σε πολλές περιοχές της Ελλάδας και η εξαγορά περιοχών που αρχικά είχε αναλάβει η ΤΕΡΝΑ, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή επενδυτική της θέση.

Ηγετική θέση στην κινητή και υπεροχή στο 5G

Στην κινητή τηλεφωνία, ο ΟΤΕ διατηρεί την ηγετική του θέση, με το δίκτυο Cosmote να καταγράφει κορυφαίες επιδόσεις. Η πληθυσμιακή κάλυψη του 5G ξεπερνά το 99%, ενώ το 5G+ αγγίζει το 82%, με τον Όμιλο να είναι από τους πρώτους στην Ευρώπη που λάνσαραν εμπορικά δίκτυο 5G Standalone.

Η ποιότητα των υπηρεσιών επιβεβαιώνεται και από διεθνείς διακρίσεις, καθώς ο ΟΤΕ αναδείχθηκε για 11η συνεχή χρονιά ως το ταχύτερο δίκτυο κινητής στην Ελλάδα από την Ookla και ως «Best in Test» από την umlaut.

ICT, ψηφιακός μετασχηματισμός και νέες υπηρεσίες

Ο τομέας ICT συνεχίζει να αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης, ανέφερε η διοίκηση του ΟΤΕ, με διψήφια αύξηση και ανάληψη έργων ψηφιακού μετασχηματισμού σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Παράλληλα, ο ΟΤΕ επεκτείνεται σε μη τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικά αναφέρθηκαν η πλατφόρμα BOX η οποία ξεπέρασε το 1 εκατ. χρήστες και τα 16.000 συνεργαζόμενα καταστήματα, η εφαρμογή payzy που αριθμεί πάνω από 450.000 χρήστες σε Ελλάδα και Γερμανία, η ασφαλιστική πλατφόρμα που έφτασε τους 126.000 χρήστες.

Οι υπηρεσίες αυτές λειτουργούν συμπληρωματικά στο βασικό χαρτοφυλάκιο, ενισχύοντας τη διαφοροποίηση του Ομίλου, σημείωσε ο Κώστας Νεμπής.

AI και λειτουργικός μετασχηματισμός

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία ήδη εφαρμόζεται σε κρίσιμες λειτουργίες όπως: παρακολούθηση και διαχείριση δικτύου, εξυπηρέτηση πελατών, ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, υποστήριξη πωλήσεων και εσωτερικών λειτουργιών. Στόχος είναι η περαιτέρω επέκταση του AI σε τομείς όπως τα οικονομικά και οι νομικές υπηρεσίες, με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας και τη μείωση κόστους.

Απαντώντας σε ερώτηση μετόχου ο Κώστας Νεμπής σημείωσε ότι η εταιρεία ήδη χρησιμοποιεί την ΑΙ σε πληθώρα λειτουργιών της, από την παρακολούθηση του δικτύου (network monitoring) και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών στο IT, μέχρι την εξυπηρέτηση πελατών και την υποστήριξη του προσωπικού πρώτης γραμμής. Στόχος είναι η επέκταση της χρήσης ΑΙ σε όλες τις λειτουργίες της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών (finance) και νομικών (legal) υπηρεσιών, καθώς και της υποστήριξης πωλητών (B2B), με σκοπό τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Μετάβαση στο brand Telekom και διεθνής τοποθέτηση

Σε επίπεδο εταιρικής ταυτότητας, ο ΟΤΕ προχωρά και επίσημα στη μετάβαση από το brand Cosmote Telekom στο ενιαίο brand Telekom, αξιοποιώντας τη δυναμική ενός από τα ισχυρότερα διεθνώς εμπορικά σήματα στον κλάδο, όπως σημείωσε ο Κώστας Νεμπής. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυσης της διεθνούς παρουσίας και της ανταγωνιστικότητας του Ομίλου, σε μια όλο και περισσότερο διεθνοποιημένη αγορά τηλεπικοινωνιών.

«Το 2025 ενώσαμε τις δυνάμεις της Cosmote με την Telekom, την κορυφαία μάρκα στις τηλεπικοινωνίες παγκοσμίως. Φέτος θα προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα, εξελίσσοντας τη μάρκα μας από Cosmote Telekom σε Telekom. Η μετάβαση στη μάρκα Telekom αποτελεί φυσική εξέλιξη που επανατοποθετεί το brand μας ως ένα διεθνές super-brand. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τη διαφοροποίησή μας και την υπεροχή μας, αξιοποιώντας τη δυναμική της νούμερο 1 μάρκας παγκοσμίως στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, και μιας από τις κορυφαίες στον κόσμο ανεξαρτήτως κλάδου, ενώ παράλληλα εδραιώνουμε τη θέση μας ως μέλος ενός ισχυρού παγκόσμιου ομίλου, μιας σημαντικής οικονομίας κλίμακας», σημείωσε.

Αναβάθμιση πιστοληπτικής ικανότητας

Η ισχυρή χρηματοοικονομική θέση του ΟΤΕ επιβεβαιώθηκε και από την αναβάθμιση της πιστοληπτικής του ικανότητας σε A- από την S&P Global Ratings, καθιστώντας τον τη μοναδική ελληνική εταιρεία με rating στην κατηγορία Α από τον συγκεκριμένο οίκο, τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τόσο τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου όσο και τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, κατέληξε.

«Κοιτάζοντας μπροστά, ο ΟΤΕ θέτει ως βασικές προτεραιότητες την επιτάχυνση της ανάπτυξης, την ηγετική θέση στα δίκτυα gigabit και την ενίσχυση του ρόλου του στον ψηφιακό μετασχηματισμό», τόνισε ο Κώστας Νεμπής.

«Με αιχμή τις επενδύσεις σε υποδομές, την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και τη στήριξη ενός ισχυρού διεθνούς brand, ο Οργανισμός στοχεύει να εδραιωθεί ως ένας από τους κορυφαίους ψηφιακούς τηλεπικοινωνιακούς παρόχους στην Ευρώπη», κατέληξε.

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Ο Yπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας αναλύει πώς οι νέες τεχνολογίες αλλάζουν το πεδίο των συγκρούσεων και διαμορφώνουν τη στρατηγική ασφάλειας του μέλλοντος

ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Αύξηση εσόδων α΄τριμήνου κατά 23,8% στα 24,4 εκατ. ευρώ
Business

ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Αύξηση εσόδων α΄τριμήνου κατά 23,8%

Τα συνολικά εσοδα του Ομίλου ΑΔΜΗΕ ανήλθαν στα 133,1 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 18,6% σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του  2025

Παγκόσμιο Κύπελλο: Προβλέπεται η μεγαλύτερη διοργάνωση στοιχημάτων στην ιστορία
Business of Sport

Παγκόσμιο Κύπελλο: Προβλέπεται η μεγαλύτερη διοργάνωση στοιχημάτων στην ιστορία

Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 ξεκινά στην Πόλη του Μεξικού και θα ολοκληρωθεί τα τέλη Ιουλίου στο Νιου Τζέρσεϊ

Δημήτρης Σταμούλης

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