Telekom: Τι είπε ο Νεμπής για το νέο brand από τον ΟΤΕ

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Οριστικά στην εποχή Telekom περνάει ο Όμιλος ΟΤΕ, αφήνοντας πίσω του το brand Cosmote. Η μετάβαση στο νέο brand θα γίνει εντός του χρόνου, σύμφωνα με τα στελέχη του ΟΤΕ.

«Το 2025 ενώσαμε τις δυνάμεις της COSMOTE με την TELEKOM, την κορυφαία μάρκα στις τηλεπικοινωνίες παγκοσμίως. Φέτος θα προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα, εξελίσσοντας τη μάρκα μας από COSMOTE TELEKOM σε TELEKOM. Η μετάβαση στη μάρκα TELEKOM αποτελεί φυσική εξέλιξη, που επανατοποθετεί το brand μας ως ένα διεθνές super brand», σημείωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής.

«Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τη διαφοροποίηση και την υπεροχή μας, αξιοποιώντας τη δυναμική της #1 παγκόσμιας τηλεπικοινωνιακής μάρκας και μίας από τις κορυφαίες στον κόσμο ανεξαρτήτως κλάδου, ενώ παράλληλα, εδραιώνουμε τη θέση μας ως μέλος ενός ισχυρού, παγκόσμιου Ομίλου, με σημαντικές οικονομίες κλίμακας», υπογράμμισε ο κ. Νεμπής κατά την ομιλία του.

Οι νέοι διακριτικοί τίτλοι από τον ΟΤΕ

Σημειώνεται ότι από τα θέματα της τακτικής γενικής συνέλευσης ήταν και η αλλαγή του καταστατικού ώστε να κατοχυρωθούν τίτλοι που θα περιλαμβάνουν τον όρο «Telekom»

Η πρόβλεψη που περιλαμβάνεται στο καταστατικό, ενισχύει τη δυνατότητα ευρύτερης εμπορικής χρήσης του brand Telekom, κάτι που συνάδει με τη στρατηγική ταυτότητα του ομίλου. Στην πράξη, δίνει στην εταιρεία μεγαλύτερη ευελιξία ως προς το πώς θα εμφανίζεται στην αγορά, στις συνεργασίες, στις εμπορικές δράσεις και στη διεθνή της επικοινωνία.

Η ενσωμάτωση των τίτλων «TELEKOM GREECE», «HELLENIC TELEKOM» και των ελληνόγλωσσων παραλλαγών τους αποτυπώνει μια πιο ενιαία και πιο διεθνώς προσανατολισμένη εταιρική ταυτότητα. Η εξέλιξη αυτή μπορεί να ερμηνευθεί ως βήμα περαιτέρω ευθυγράμμισης του ΟΤΕ με την εταιρική εικόνα της μητρικής εταιρείας, χωρίς όμως να εγκαταλείπεται η ιστορική και εμπορική αξία των υφιστάμενων ονομάτων του ομίλου.

Για τους μετόχους, το θέμα είναι κυρίως συμβολικό και στρατηγικό, αλλά έχει πρακτική σημασία για τη μελλοντική εμπορική χρήση της επωνυμίας, ιδίως σε ένα περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού όπως είναι αυτός των τηλεπικοινωνιών. Με τον τρόπο αυτό ο ΟΤΕ θα έχει πλέον ένα πιο ευέλικτο καταστατικό πλαίσιο για να αξιοποιεί πολλαπλούς διακριτικούς τίτλους ανάλογα με την αγορά, το προϊόν ή την επικοινωνιακή ανάγκη.

Η αναβάθμιση από την S&P Global Ratings

Όπως σημείωσε ο κ. Νεμπής «θα ήθελα να αναφερθώ στην πρόσφατη θετική εξέλιξη, η οποία επιβεβαιώνει την ισχυρή θέση και τις προοπτικές του ΟΤΕ. Ο οίκος S&P Global Ratings προχώρησε σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας του ΟΤΕ σε Α- από ΒΒΒ+, καθιστώντας μας τη μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα με rating στην κλίμακα της κατηγορίας Α. Σύμφωνα με την S&P, η αναβάθμιση αντανακλά την πρόσφατη αναβάθμιση της μητρικής μας TELEKOM, την ισχυρή χρηματοοικονομική θέση του ΟΤΕ, αλλά και τη βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας, γεγονός που επιβεβαιώνει τη δυναμική και τις θετικές προοπτικές της χώρας».

Απώτερος στόχος μας είναι να αναδειχθούμε ως ο κορυφαίος ψηφιακός τηλεπικοινωνιακός πάροχος στην Ευρώπη, σημείωσε ο επικεφαλής της εταιρείας.

«Κοιτώντας μπροστά, παραμένουμε προσηλωμένοι στους στόχους μας να επιταχύνουμε τον ρυθμό ανάπτυξής μας, να ηγηθούμε του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη και να παραμείνουμε ηγέτης στα δίκτυα Gigabit. Απώτερος στόχος μας είναι να αναδειχθούμε ως ο κορυφαίος ψηφιακός τηλεπικοινωνιακός πάροχος στην Ευρώπη. Μέσω των συνεχών επενδύσεων σε δίκτυα κορυφαίας ποιότητας και καινοτόμες υπηρεσίες, και με τη δυναμική μιας παγκόσμιας μάρκας, συνυφασμένης με την καινοτομία, είμαστε βέβαιοι ότι θα ανταποκριθούμε στις εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών μας, θα δημιουργήσουμε διαχρονική αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, τους συνεργάτες μας και τις τοπικές κοινωνίες, και θα συμβάλουμε στην ανέλιξη της Ελλάδας στις κορυφαίες θέσεις ψηφιακοποίησης στην Ευρώπη».