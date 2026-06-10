Ελληνόκτητη ναυτιλία: Νέες παραγγελίες νεότευκτων πλοίων – Η «μερίδα του λέοντος» στα tankers

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Η κρίση στα Στενά του Ορμούζ που ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου, αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον των ελλήνων πλοιοκτητών για τα δεξαμενόπλοια, όμως το επενδυτικό κύμα επεκτάθηκε γρήγορα σε φορτηγά ξηρού φορτίου, containerships και πλοία μεταφοράς αερίου

Σύμφωνα με ανάλυση της Allied Quantumsea Research, το πρώτο εξάμηνο του 2026 εξελίσσεται σε περίοδο εξαιρετικά υψηλής δραστηριότητας, με τους Έλληνες πλοιοκτήτες να αυξάνουν σημαντικά τις τοποθετήσεις παραγγελιών πλοίων, στα ναυπηγεία από τον Μάρτιο μέχρι και τα τέλη Μαΐου.

Το βασικό χαρακτηριστικό του φετινού κύκλου παραγγελιών είναι η ευρεία διασπορά του. Αυτό που ξεκίνησε ως ένα κύμα επενδύσεων επικεντρωμένο στα δεξαμενόπλοια, εξελίχθηκε σταδιακά σε μια πολυδιάστατη στρατηγική ανανέωσης στόλου, καλύπτοντας όλους σχεδόν τους βασικούς τομείς της ναυτιλίας: δεξαμενόπλοια αργού και προϊόντων πετρελαίου, bulk carriers, containerships, LNG carriers, VLGCs και VLACs.

Από τον Μάρτιο έως τα τέλη Μαΐου, η ελληνόκτητη ναυτιλία κατέγραψε 115 επιβεβαιωμένες παραγγελίες νεότευκτων πλοίων, αριθμός που ανέρχεται στις 133 μονάδες εάν συνυπολογιστούν οι δηλωμένες options. Τα δεξαμενόπλοια κατέλαβαν το μεγαλύτερο μερίδιο με 40 παραγγελίες, ακολουθούμενα από τα containerships με 38, τα πλοία ξηρού φορτίου με 25 και τα πλοία μεταφοράς αερίου με 12 μονάδες.

Μάρτιος: Ηγετικός ρόλος των δεξαμενόπλοιων υπό τη σκιά του Ορμούζ

Η κλιμάκωση της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ λειτούργησε ως καταλύτης για την επενδυτική δραστηριότητα. Κατά τον Μάρτιο καταγράφηκαν 32 επιβεβαιωμένες παραγγελίες, εκ των οποίων οι 23 αφορούσαν δεξαμενόπλοια.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η δραστηριότητα στα VLCCs και στα Suezmaxes. Παρά τη σαφή κυριαρχία των tankers, ο μήνας δεν περιορίστηκε σε έναν μόνο κλάδο, με το ενδιαφέρον να επεκτείνεται σε πλοία μεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου, σε containerships, αλλά και σε νέες παραγγελίες LNG carriers.

Απρίλιος και Μάιος: Διεύρυνση του επενδυτικού κύκλου

Τον Απρίλιο καταγράφηκαν 31 νέες παραγγελίες, με τη δραστηριότητα να μετατοπίζεται αισθητά προς τα containerships και τα Kamsarmax bulk carriers.

Ο Μάιος αποδείχθηκε ακόμη πιο δυναμικός, με 52 επιβεβαιωμένες παραγγελίες. Τα bulk carriers επέστρεψαν δυναμικά στο προσκήνιο, ενώ παράλληλα συνεχίστηκαν οι τοποθετήσεις σε δεξαμενόπλοια και πλοία μεταφοράς αερίου.

Μέχρι τα τέλη Μαΐου, το ελληνικό orderbook είχε αποκτήσει σαφώς πιο ισορροπημένη και διαφοροποιημένη σύνθεση, περιλαμβάνοντας VLCCs, Suezmaxes, containerships, gas carriers, product tankers και πλοία ξηρού φορτίου από Ultramax έως Newcastlemax.

Παραδόσεις έως το τέλος της δεκαετίας

Το μεγαλύτερο μέρος των παραδόσεων αναμένεται να πραγματοποιηθεί μεταξύ 2027 και 2030. Οι πρώτες διαθέσιμες θέσεις παράδοσης εντοπίζονται το 2027, ενώ ο κύριος όγκος των πλοίων θα παραδοθεί κατά τα έτη 2028 και 2029. Παράλληλα, αρκετές παραγγελίες containerships, Suezmaxes και bulk carriers εκτείνονται χρονικά έως το 2030.

Η εικόνα αυτή υποδηλώνει ότι οι Έλληνες πλοιοκτήτες δεν επιδιώκουν απλώς την κάλυψη βραχυπρόθεσμων αναγκών χωρητικότητας. Αντίθετα, εξασφαλίζουν έγκαιρα ναυπηγικές θέσεις για το δεύτερο μισό της δεκαετίας, επιβεβαιώνοντας μια στρατηγική μακροπρόθεσμης τοποθέτησης και ανανέωσης στόλου, σημειώνει η Allied.

Η κρίση στο Ορμούζ δεν ανέκοψε τις επενδύσεις

Παρά το γεγονός ότι η κρίση στα Στενά του Ορμούζ εξακολουθεί να παραμένει άλυτη, αυξάνοντας τους κινδύνους για το κόστος καυσίμων και τα λειτουργικά έξοδα των ταξιδιών, η επενδυτική διάθεση των Ελλήνων πλοιοκτητών παραμένει αμετάβλητη.

Οι Έλληνες πλοιοκτήτες, εκτιμά η Allied, φαίνεται να μετατρέπουν μια περίοδο αυξημένου γεωπολιτικού και ενεργειακού κινδύνου σε ευκαιρία στρατηγικής ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των στόλων τους, χρησιμοποιώντας τις νέες ναυπηγήσεις ως βασικό εργαλείο τοποθέτησης για τα επόμενα χρόνια.