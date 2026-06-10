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Ξενοδοχεία: Στο 47,5% η μέση πληρότητα τον Απρίλιο – Στα 104 ευρώ η μέση τιμή δίκλινου

Η μέση πληρότητα στα ξενοδοχεία συνεχούς λειτουργίας τον Μάρτιο του 2026 διαμορφώθηκε στο 50,5% - Τι «βλέπει» το ΙΤΕΠ

Τουρισμός 10.06.2026, 07:00
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Ξενοδοχεία: Στο 47,5% η μέση πληρότητα τον Απρίλιο – Στα 104 ευρώ η μέση τιμή δίκλινου
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

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Μικρή υποχώρηση τόσο στην πληρότητα όσο και στη μέση τιμή διάθεσης δίκλινου δωματίου κατέγραψαν τα ελληνικά ξενοδοχεία τον Απρίλιο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της μηνιαίας έρευνας του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ), που πραγματοποιείται για λογαριασμό του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ). Ειδικότερα, η μέση πληρότητα των ξενοδοχειακών μονάδων εκτιμάται στο 47,5%, έναντι 49% τον Απρίλιο του 2025. Παράλληλα, η μέση τιμή διάθεσης δίκλινου δωματίου διαμορφώθηκε στα 104 ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με τα 109 ευρώ που είχαν καταγραφεί τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Σύμφωνα με την αντίστοιχη έρευνα του ΙΤΕΠ, η μέση πληρότητα στα ξενοδοχεία συνεχούς λειτουργίας τον Μάρτιο του 2026 διαμορφώθηκε στο 50,5%

Τα στοιχεία προέρχονται από τη μηνιαία έρευνα-πάνελ που έχει αναθέσει το ΞΕΕ στο ΙΤΕΠ για την παρακολούθηση των βασικών ξενοδοχειακών μεγεθών καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η συνεχής αποτύπωση της εικόνας του ξενοδοχειακού κλάδου και η καταγραφή των εξελίξεων που επηρεάζουν τη λειτουργία και τις επιδόσεις των επιχειρήσεων φιλοξενίας.

Τα στοιχεία του Απριλίου ακολουθούν μια σχετικά σταθερή εικόνα που είχε καταγραφεί και τον Μάρτιο. Σύμφωνα με την αντίστοιχη έρευνα του ΙΤΕΠ, η μέση πληρότητα στα ξενοδοχεία συνεχούς λειτουργίας τον Μάρτιο του 2026 διαμορφώθηκε στο 50,5%, παραμένοντας ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα με τον Μάρτιο του 2025 (51%). Αντίθετα, η μέση τιμή διάθεσης δίκλινου δωματίου παρουσίασε αύξηση, φθάνοντας τα 86 ευρώ έναντι 81 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η αγορά εισήλθε στην ανοιξιάτικη περίοδο με σταθερή ζήτηση και ενισχυμένες τιμές, πριν από τη μικρή κάμψη που καταγράφηκε τον Απρίλιο.

Μικρή κάμψη τον Απρίλιο

Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι η μικρή κάμψη που καταγράφεται τον Απρίλιο συμπίπτει με μια περίοδο αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας. Η κρίση στη Μέση Ανατολή, οι αναταράξεις στις αεροπορικές συνδέσεις και η άνοδος του ενεργειακού κόστους επηρέασαν το κλίμα στην παγκόσμια τουριστική αγορά, οδηγώντας αρκετούς ταξιδιώτες σε αναμονή ή σε κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Αν και η Ελλάδα εξακολουθεί να θεωρείται ασφαλής και ελκυστικός προορισμός, η επιβράδυνση της ζήτησης σε ορισμένες αγορές και η γενικότερη επιφυλακτικότητα των καταναλωτών φαίνεται να αποτυπώνονται στα πρώτα στοιχεία της φετινής σεζόν.

Η έρευνα του ΙΤΕΠ διενεργείται κάθε μήνα μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου που αποστέλλεται σε αντιπροσωπευτικό δείγμα ξενοδοχείων σε ολόκληρη τη χώρα. Το δείγμα έχει σχεδιαστεί ώστε να αντανακλά τη σύνθεση του ελληνικού ξενοδοχειακού δυναμικού τόσο ως προς την κατηγορία των μονάδων όσο και ως προς τη γεωγραφική τους κατανομή ανά περιφέρεια. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται τρεις βασικοί δείκτες: η λειτουργία των ξενοδοχείων, το ποσοστό πληρότητας και η μέση τιμή διάθεσης δίκλινου δωματίου.

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