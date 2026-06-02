Φάις Συμμετοχών: Ολοκληρώθηκε η πώληση ξενοδοχειακής μονάδας στη Σαντορίνη

Την επιτυχή ολοκλήρωση των διαδικασιών για την πώληση ξενοδοχειακής μονάδας στη Σαντορίνη ανακοίνωσε η Φάις Συμμετοχών. Το συνολικό τίμημα ανήλθε στα 28,3 εκατ. ευρώ.

Οπως επισημαίνεται η συγκεκριμένη συναλλαγή αναμένεται ότι θα επηρεάσει θετικά τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2026 ενώ περιλαμβάνεται στη στρατηγική της εταιρείας για επικέντρωση στις βασικές της δραστηριότητες.

Ειδικότερα, η σχετική ανακοίνωση της εταιρείας έχει ως εξής:

Σε συνέχεια της από 20/4/2026 ανακοίνωσής της, η Φάις Συμμετοχών Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των αναβλητικών αιρέσεων και την οριστική περαίωση της πώλησης του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της εταιρείας «L.S. ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΚΑΜΑΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.»

Η επιτυχής περαίωση της συναλλαγής αυτής αποτελεί σημαντικό βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής της Εταιρείας για επικέντρωση στις βασικές δραστηριότητές της και σταδιακή αποεπένδυση από μη βασικές δραστηριότητες, με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους της.