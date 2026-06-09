Πετρέλαιο: Ιράκ και ΗΑΕ σπεύδουν να κατασκευάσουν εναλλακτικούς αγωγούς

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Διέξοδο στα προβλήματα που έχει προκαλέσει το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ όσον αφορά τη διακίνηση πετρελαίου αναζητούν πυρετωδώς το Ιράκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επισπεύδοντας τα σχέδια για την επέκταση των αγωγών πετρελαίου.

Την περασμένη εβδομάδα, το ιρακινό υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε σχέδια για την επιτάχυνση των εξαγωγών αργού πετρελαίου μέσω του δικτύου αγωγών Κουρδιστάν-Τουρκίας, γεγονός που θα υπερτριπλασιάσει τις υφιστάμενες αποστολές του από 220.000 βαρέλια ημερησίως σε 770.000.

Η διαδρομή αυτή προσφέρει μια εναλλακτική δίοδο μέσω του Κουρδιστάν προς το τουρκικό λιμάνι του Τσεϊχάν στη Μεσόγειο. Όταν λειτουργήσει με πλήρη χωρητικότητα, αναμένεται ανακουφίσει την εξαρτώμενη από το πετρέλαιο ιρακινή οικονομία, η οποία συνεισέφερε κατά 53% στο πραγματικό ΑΕΠ της χώρας το 2025.

Αποκλειστικά δεδομένα που παρουσιάστηκαν στο CNBC από τον πάροχο οικονομικών πληροφοριών QuantCube Technology αποκαλύπτουν ότι οι συνολικές εξαγωγές του Ιράκ έχουν ουσιαστικά στερέψει από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, εξαιτίας της γεωγραφικής του εξάρτησης από το Ορμούζ.

«Το Ιράκ βρίσκεται σε πολύ πιο περίπλοκη κατάσταση επειδή γνωρίζουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος, αν όχι το σύνολο του πετρελαίου του, διέρχεται από το Ορμούζ», δήλωσε στο CNBC ο Alan Lemangnen, ανώτερος οικονομολόγος της QuantCube, η οποία έχει εικόνα του όγκου της χωρητικότητας εκτοπίσματος των πλοίων που αναχωρούν από τα λιμάνια του Ιράκ και των ΗΑΕ.

Τα σχέδια των ΗΑΕ

Στο μεταξύ, το Αμπου Ντάμπι επισπεύδει την κατασκευή του νέου αγωγού Δύσης-Ανατολής προς τη Φουτζάιρα, καθώς επιδιώκει και αυτό να επεκτείνει την ικανότητα εξαγωγής πετρελαίου του και να παρακάμψει το κρίσιμο σημείο των Στενών του Ορμούζ.

Το έργο, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2027, θα διπλασιάσει την εξαγωγική ικανότητα της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου του Αμπού Ντάμπι (ADNOC).

Τα ΗΑΕ μπορούν ακόμα να εξάγουν πετρέλαιο μέσω άλλων τερματικών σταθμών, μετριάζοντας τον αντίκτυπο από το κλείσιμο του Ορμούζ. Οπως εξήγησε ο Lemangnen, «το Ιράκ, λόγω της τοποθεσίας του και της αδυναμίας του να αλλάξει τη δρομολόγηση, βρίσκεται σε πολύ πιο περίπλοκη κατάσταση από τα ΗΑΕ ή τη Σαουδική Αραβία», πρόσθεσε ο Lemangnen. Σύμφωνα με τον ίδιο, «τα ΗΑΕ διαθέτουν ακόμα τον τερματικό σταθμό της Φουτζάιρα. Ακόμα κι αν έχει υποστεί ζημιές κατά τη διάρκεια του πολέμου, εξακολουθεί, θεωρητικά, να έχει τις υποδομές και τα πλοία για να εξάγει μεγάλη ποσότητα πετρελαίου».

Ωστόσο, ακόμη και οι υπάρχουσες εναλλακτικές λύσεις βρίσκονται σε κίνδυνο. Ο αγωγός East-West ρης Σαουδικής Αραβίας δέχθηκε επίθεση από το Ιράν τον Απρίλιο, ενώ η Φουτζάιρα έχει επίσης δεχθεί επίθεση από ιρανικά drones, διαταράσσοντας τη φόρτωση πετρελαίου στον τερματικό σταθμό εξαγωγής αργού.

Ο αγωγός, που συνδέει τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας κοντά στον Περσικό Κόλπο με έναν εξαγωγικό κόμβο στην Ερυθρά Θάλασσα, και ο αγωγός των ΗΑΕ προς το λιμάνι της Φουτζάιρα, διαθέτουν συνδυαστική εκτιμώμενη διαθέσιμη χωρητικότητα 3,5 έως 5,5 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, σημειώνει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας , αν και η Σαουδική Αραβία δήλωσε τον Μάρτιο ότι ο αγωγός της αντλεί 7 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

Όμως, σε κάθε περίπτωση, οι ροές αυτές υπολείπονται κατά πολύ από τα περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου που διέρχονταν καθημερινά από τα Στενά του Ορμούζ πριν από τον πόλεμο.