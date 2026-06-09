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Πετρέλαιο: Η τάση για αποθήκευση θα διατηρήσει τις τιμές υψηλότερες για περισσότερο

Οι χώρες θα δημιουργήσουν μεγαλύτερα αποθέματα έκτακτης ανάγκης για να μειώσουν την ευπάθειά τους άμα λείψει και πάλι πετρέλαιο

Πετρέλαιο 09.06.2026, 23:00
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Πετρέλαιο: Η τάση για αποθήκευση θα διατηρήσει τις τιμές υψηλότερες για περισσότερο
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Τη δική τους νοοτροπία «συσσώρευσης» αναπτύσσουν οι κυβερνήσεις, πληγείσες από τη δεύτερη παγκόσμια ενεργειακή κρίση μέσα σε τέσσερα χρόνια.

Εάν υλοποιήσουν τα σχέδιά τους για αποθήκευση περισσότερου πετρελαίου, οι τιμές της ενέργειας θα μπορούσαν να παραμείνουν υψηλότερες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Ως έχουν τα πράγματα, οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν υψηλές και έχουν γίνει ασταθείς τις τελευταίες ημέρες λόγω πληγμάτων που απείλησαν εύθραυστες εκεχειρίες.

«Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια αρκετά κρίσιμη καμπή», είπε στην Journal ο Ρικ Μπαντάζιαν, trader και ιδρυτής της Offsides Macro, μιας πλατφόρμας ανάλυσης συναλλαγών. Με βάση τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης WTI που παρακολουθεί, οι traders πετρελαίου εξακολουθούν να είναι σε θέση να προβλέψουν ότι οι τιμές θα αυξηθούν υψηλότερα από ό,τι είναι σήμερα, αλλά λιγότερο επιθετικά από ό,τι ήταν στα μέσα Μαρτίου, όταν τα αισιόδοξα στοιχήματα κορυφώθηκαν.

Ακόμα κι αν τελικά επιτευχθεί  ειρηνευτική συμφωνία, η τιμή του πετρελαίου δεν είναι πιθανό να υποχωρήσει σε προπολεμικά επίπεδα. Υπάρχει συσσώρευση δεξαμενόπλοιων φορτωμένων με περίπου 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που πρέπει να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ. Και θα πάρει χρόνο για να εξοικειωθούν οι φορτωτές και οι ασφαλιστές με τους κινδύνους της επανέναρξης της κυκλοφορίας.

Σχεδόν 500 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου και προϊόντων διύλισης χρειάζονται για την αναπλήρωση των αποθεμάτων που έχουν χρησιμοποιηθεί εκτός του Περσικού Κόλπου μέχρι στιγμής, ένας αριθμός που αυξάνεται κατά 5,8 εκατομμύρια βαρέλια για κάθε ημέρα που το στενό παραμένει κλειστό, σύμφωνα με την S&P Global Energy. Ακόμα κι αν εμφανιζόταν μαγικά ένα πλεόνασμα 1 εκατομμυρίου βαρελιών την ημέρα, θα χρειαζόταν περισσότερο από ένας χρόνος για να επιστρέψουν τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου στα προπολεμικά επίπεδα.

Οι κυβερνήσεις τρέχουν να αποθηκεύσουν περισσότερο πετρέλαιο

Ωστόσο, οι κυβερνήσεις που έχουν πληγεί από την πρόσφατη εμπειρία θα θέλουν κάτι περισσότερο από μια επιστροφή στην κανονικότητα. Πολλοί αναλυτές πιστεύουν ότι τα αποθέματα τελικά θα σταθεροποιηθούν υψηλότερα από ό,τι πριν από τον πόλεμο, καθώς οι χώρες θα θέλουν ένα μεγαλύτερο προστατευτικό στρώμα έναντι μελλοντικών ενεργειακών σοκ.

Το Πακιστάν, το οποίο δεν διαθέτει στρατηγικό απόθεμα πετρελαίου, σχεδιάζει τώρα να δημιουργήσει ένα. Θέλει οι διεθνείς παραγωγοί πετρελαίου να δημιουργήσουν εμπορικά αποθέματα σε μια νέα «Ενεργειακή Πόλη», πιθανότατα στο Πορτ Κασίμ, κοντά στο Καράτσι. Οι Φιλιππίνες θεσπίζουν επίσης το πρώτο τους πρόγραμμα στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου.

Η ινδονησιακή κυβέρνηση δήλωσε ότι θα κατασκευάσει νέες εγκαταστάσεις αποθήκευσης για να ενισχύσει τα αποθέματα και η Ινδία επεκτείνει τα αποθέματά της. Η Ιαπωνία έχει δεσμευτεί για οικονομική βοήθεια 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να βοηθήσει χώρες που θέλουν να δημιουργήσουν εγκαταστάσεις αποθήκευσης και αποθέματα πετρελαίου στην Ασία. Όλα αυτά θα πρέπει να διατηρήσουν την αγορά πετρελαίου σφιχτή.

Είναι εύκολο να καταλάβει κανείς γιατί μπορεί να χρειαστεί τόσος χρόνος για την αναπλήρωση των αποθεμάτων και γιατί οι κυβερνήσεις θα βρίσκονταν σε λειτουργία αποθήκευσης.

Ακόμα κι αν το στενό ανοίξει ξανά αυτόν τον μήνα, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας αναμένει ότι η αγορά πετρελαίου θα έχει έλλειψη βαρελιών μέχρι το τέταρτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Μόνο τότε, όταν προβλέπεται ένα μικρό πλεόνασμα, μπορούν να αναπληρωθούν τα αποθέματα ενέργειας που εξαντλούνται ραγδαία.

Ο Σουλτάν Αχμέντ Αλ Τζάμπερ, διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου του Άμπου Ντάμπι, πιστεύει ότι θα χρειαστούν τέσσερις μήνες για να επιστρέψει η κυκλοφορία στο 80% των προπολεμικών επιπέδων. Λέει ότι η πλήρης επιστροφή δεν θα συμβεί πριν από το πρώτο ή το δεύτερο τρίμηνο του 2027. Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας, Saudi Aramco, έδωσε ένα παρόμοιο χρονοδιάγραμμα.

Η Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ, που έχουν και οι δύο πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, θα πρέπει να είναι σε θέση να αυξήσουν γρήγορα την παραγωγή. Μετά την αποχώρησή τους από τον ΟΠΕΚ τον περασμένο μήνα, τα ΗΑΕ είναι πλέον ελεύθερα να αντλούν όσο πετρέλαιο θέλουν. Παραγωγοί όπως το Ιράκ και το Κουβέιτ θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο, καθώς εξαρτώνται περισσότερο από ξένες εταιρείες παροχής υπηρεσιών πετρελαϊκών κοιτασμάτων.

πετρέλαιο

Τι θα γίνει με την ζήτηση

Και μόλις τα αποθέματα επιστρέψουν σε πιο φυσιολογικά επίπεδα; Τα πράγματα γίνονται πιο θολά από εκεί και πέρα, ειδικά όσον αφορά τη ζήτηση πετρελαίου.

Προηγούμενα σοκ προκάλεσαν μεγάλες αλλαγές στις ενεργειακές στρατηγικές. Οι δίδυμες πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 1970 ανάγκασαν τις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν την ενέργεια πιο αποτελεσματικά και να στραφούν σε εναλλακτικά καύσιμα όπου μπορούσαν.

Εκτός από τη δημιουργία αποθεμάτων, οι χώρες αναζητούν τρόπους για να παράγουν περισσότερη ενέργεια εσωτερικά. Οι υπουργοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζητούν εάν θα πρέπει να ενισχύσουν την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου στην περιοχή, κάτι που θα ήταν αδιανόητο πριν από λίγα χρόνια.

Η διαθεσιμότητα φθηνών κινεζικών ηλεκτρικών οχημάτων και ηλιακών πάνελ δίνει επίσης περισσότερες επιλογές στις χώρες που προσπαθούν να απογαλακτιστούν από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων. Τον Μάρτιο, 50 χώρες σημείωσαν ρεκόρ όλων των εποχών για τις εισαγωγές κινεζικών ηλιακών εξαρτημάτων, σύμφωνα με στοιχεία από το think tank Ember.

Ωστόσο, μια πραγματική ενεργειακή μετάβαση μακριά από το πετρέλαιο θα χρειαστεί χρόνο. Προς το παρόν, η επιτακτική ανάγκη για ενίσχυση των αποθεμάτων θα είναι η κυρίαρχη και ισχυρότερη τάση.

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