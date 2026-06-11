Ινδία: Εξετάζει να επιλέξει τον Καναδά ως πιθανό προμηθευτή αργού πετρελαίου

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Η Ινδία εξετάζει το ενδεχόμενο να επιλέξει τον Καναδά ως πιθανό προμηθευτή αργού πετρελαίου, δήλωσε την Τετάρτη ο Ύπατος Αρμοστής Ντίνες Πατνάικ στο Global Energy Show στο Κάλγκαρι της Αλμπέρτα, προσθέτοντας ότι τα νεότερα διυλιστήρια της χώρας έχουν σχεδιαστεί για την επεξεργασία βαρέος αργού, γεγονός που καθιστά τα καναδικά είδη πετρελαίου μια βιώσιμη επιλογή.

Ο Καναδάς είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος παραγωγός αργού πετρελαίου και ο πέμπτος μεγαλύτερος παραγωγός φυσικού αερίου στον κόσμο

Ο Πατνάικ ανέφερε ότι αξιωματούχοι των δύο χωρών συναντώνται τακτικά για να συζητήσουν τις ευκαιρίες προμήθειας καναδικών προϊόντων ενέργειας.

Επιφυλακτικότητα

Είπε, ωστόσο, ότι οι διεθνείς επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί όσον αφορά τις ρυθμιστικές διαδικασίες και τις διαδικασίες έγκρισης έργων στον Καναδά, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει τον ρυθμό της ενεργειακής συνεργασίας.

Από την άλλη πλευρά, η Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου του Αμπού Ντάμπι ανακοίνωσε την Τρίτη ότι διερευνά ευκαιρίες στους τομείς της εξόρυξης και του υγροποιημένου φυσικού αερίου στον Καναδά μέσω του διεθνούς της παραρτήματος XRG.

Ο Καναδάς είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος παραγωγός αργού πετρελαίου και ο πέμπτος μεγαλύτερος παραγωγός φυσικού αερίου στον κόσμο.