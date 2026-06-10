Φρούτα και λαχανικά: Αν και η κατανάλωση αυξάνεται, παραμένει κάτω από τους στόχους

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Αν και η κατανάλωση σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά στην ΕΕ αυξήθηκε ελαφρώς το 2024, παρόλα αυτά παραμένει κάτω από τον ελάχιστο ημερήσιο στόχο που συνιστά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ). Ωστόσο, η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις 5 χώρες, που πέτυχε το στόχο και ανέβασε την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών.

Αυτό προκύπτει από την τελευταία έκδοση του European Fresh Product Consumption Monitor, που εκδίδεται από την Freshfel Europe, η οποία παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια του ετήσιου διαδικτυακού σεμιναρίου του συνδέσμου με τίτλο «Consumption Trends».

Παραμένει «πολύ κάτω» από τον ελάχιστο ημερήσιο στόχο των 400 γραμμαρίων ανά κάτοικο/ημέρα που συνιστά ο ΠΟΥ

Η έκθεση, η οποία καλύπτει κάθε κράτος μέλος της ΕΕ και βασίζεται σε στατιστικά στοιχεία από την Eurostat και την Faostat, δείχνει ότι η μέση κατανάλωση φρούτων και λαχανικών στην ΕΕ το 2024 αυξήθηκε στα 355,71 γραμμάρια ανά άτομο την ημέρα – 1,98% πάνω από τον μέσο όρο του 2023.

Ωστόσο, η Freshfel επεσήμανε ότι αυτό παραμένει «πολύ κάτω» από τον ελάχιστο ημερήσιο στόχο των 400 γραμμαρίων ανά κάτοικο/ημέρα που συνιστά ο ΠΟΥ.

Πέντε χώρες πέτυχαν το στόχο

Μόνο πέντε χώρες στην ΕΕ, όπως αναφέρεται στο fruitnet.com, πέτυχαν τον συνιστώμενο στόχο των τουλάχιστον 400 γραμμαρίων φρέσκων φρούτων και λαχανικών την ημέρα, κατά κεφαλήν, αφήνοντας «μεγάλο περιθώριο βελτίωσης για την τόνωση της κατανάλωσης».

Εκείνες που ξεπέρασαν το όριο των 400 γραμμαρίων το 2024 ήταν η Ελλάδα με 467 γραμμάρια ανά άτομο την ημέρα – αύξηση άνω του 23% σε ετήσια βάση – η Πορτογαλία (466 γραμμάρια), η Ιταλία (455 γραμμάρια), το Βέλγιο (434 γραμμάρια) και η Πολωνία (410 γραμμάρια).

Στην κορυφή της κατάταξης ήταν η Φινλανδία με μόλις 223 γραμμάρια ανά ημέρα, κατά κεφαλήν, αν και αυτό αντιπροσώπευε αύξηση 2,07%.

«Εξετάζοντας τις μακροπρόθεσμες τάσεις, τα επίπεδα κατανάλωσης έχουν παραμείνει στάσιμα και ο τομέας δεν έχει καταφέρει να αξιοποιήσει τη βραχύβια αύξηση που ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού, η οποία έχει περιοριστεί από την οικονομική κρίση που επηρέασε την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών», δήλωσε ο Freshfel.

«Τα φρούτα και τα λαχανικά αποτελούν μέρος των λύσεων στα κοινωνικά προβλήματα και η κατανάλωσή τους θα πρέπει να ενθαρρυνθεί προς όφελος τόσο της υγείας των πολιτών της ΕΕ όσο και του πλανήτη», ανέφερε.

Η αύξηση της κατανάλωσης θα απαιτήσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική που θα καλύπτει την εκπαίδευση, την επικοινωνία, την προσβασιμότητα και την αλλαγή του τρόπου ζωής των καταναλωτών, επεσήμανε ο Freshfel.