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Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών επισκέφθηκαν οι πρέσβεις της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας όπου και έγιναν δεκτοί απο τον υφυπουργό Εξωτερικών Μιχαήλ Γκαλούζιν, λίγες ημέρες μετα τις δηλώσεις Πούτιν και Ζελένσκι για τον τερματισμό του τετραετούς πολέμου.

Ο Γάλλος πρέσβης, Νικολά ντε Ριβιέρ, δήλωσε στους δημοσιογράφους , μετα τη συνάντηση , έξω από το κτίριο του υπουργείου Εξωτερικών ότι το τρίο είχε μια «καλή συζήτηση» με τον Γκαλούζιν και ανέφερε ότι θα εκδωθεί δήλωση αργότερα.

Οπως σημειώνει το Reuters, ο Ρώσος υφυπουργός είπε στους ευρωπαίους διπλωμάτες ότι οι χώρες τους ακολουθούν μια «καταστροφική πολιτική» όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σε δήλωσή του, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι ο Γκαλούζιν παρουσίασε στους διπλωμάτες «μια αντικειμενική αξιολόγηση της καταστροφικής πολιτικής που ακολουθούν οι ηγεσίες των χωρών τους όσον αφορά την ουκρανική κρίση, η οποία αποσκοπεί στο να ενθαρρύνει στο μέγιστο βαθμό το καθεστώς του Κιέβου να συνεχίσει τον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας για λογαριασμό, εις βάρος και με την άμεση βοήθεια της δυτικής «συμμαχίας των προθύμων».

«Ο Γκαλούζιν εξήγησε τις θεμελιώδεις προσεγγίσεις της ρωσικής πλευράς για την εξεύρεση πολιτικής και διπλωματικής λύσης της σύγκρουσης με βάση την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της», ανέφερε η δήλωση.

Η συνάντηση στο Λονδίνο

Την περασμένη Κυριακή στο Λονδίνο, η Βρετανία υποδέχθηκε τους ηγέτες της Γαλλίας και της Γερμανίας αλλά και τον τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες και ο Ζελένσκι συμφώνησαν ότι η τρέχουσα γραμμή επαφής μεταξύ των ρωσικών και των ουκρανικών δυνάμεων θα πρέπει να αποτελέσει το σημείο εκκίνησης για τις συνομιλίες, ότι η Ουκρανία θα πρέπει να έχει νομικά δεσμευτικές εγγυήσεις ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης μιας πολυεθνικής δύναμης, και ότι τα δεσμευμένα ρωσικά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία θα παραμείνουν ακινητοποιημένα έως ότου η Ρωσία αποζημιώσει την Ουκρανία για τις ζημίες που προκάλεσε ο πόλεμος.

Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν επανελαβε πριν απο λίγες ημέρες ότι οι προτάσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για ειρήνη θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Tass, o Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ σημείωσε ότι η Δύση, με τη μορφή των «Τριών της ΕΕ», είχε ήδη την ευκαιρία να επηρεάσει την πορεία της επίλυσης της σύγκρουσης, αλλά «διακρίθηκε αρνητικά», απαγορεύοντας στον Βλαντιμίρ Ζελένσκι να υπογράψει το ήδη συμφωνημένο και μονογραφημένο έγγραφο σχετικά με τις αρχές διευθέτησης και την παύση των εχθροπραξιών στην Κωνσταντινούπολη τον Απρίλιο του 2022.