Ουκρανία: Ο Ζελένσκι ζητά από τον Πούτιν να συναντηθούν και να λήξουν τον πόλεμο

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Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απάντησε στην πρόταση Πούτιν για ειρήνη μέσω αμοιβαίων συμβιβασμών με μια μακροσκελή ανοιχτή επιστολή. Σε αυτήν ο πρόεδρος της Ουκρανίας κάνει μια ανασκόπηση για την προεδρία Πούτιν, αναφέροντας πως έχει περάσει την μισή του θητεία σε πόλεμο με την Ουκρανία. Αποκαλώντας τον πόλεμο ως «προσωπική επιλογή του Πούτιν».

Στην συνέχεια ο πρόεδρος της Ουκρανίας αναφέρθηκε στην ισχύ των ουκρανικών drones και τα προβλήματα που δημιουργούν στη Μόσχα, ειδικά μετά την πρόσφατη πτήση άνω των 1.000 χιλιομέτρων από το σημείο εκτόξευσης, κάτι που δείχνει με σαφήνεια την στρατιωτική τους αναβάθμιση. Επικαλέστηκε πως υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια εντός της Ρωσίας για τον πόλεμο και πως για να συνεχιστεί ο πόλεμος θα χρειαστεί να προχωρήσει σε νέα επιστράτευση.

Είπε πως η Ρωσία έχει 30.000 νεκρούς και σοβαρά τραυματίες κάθε μήνα, ισχυριζόμενος πως οι ουκρανικές απώλειες είναι 5 έως 6 φορές μικρότερες. Στην συνέχεια, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναφέρθηκε το κόστος από τις κυρώσεις -πέραν αυτού σε ζωές- για την ρωσική οικονομία, λέγοντας πως σε αντίθεση με την Μόσχα, η Ουκρανία λαμβάνει τακτική οικονομική και στρατιωτική υποστήριξη (από την Ευρώπη).

Η Ρωσία ξεκίνησε να προετοιμάζεται για πόλεμο με την Ουκρανία μετά την υπογραφή της στρατηγικής συμφωνίας ΗΠΑ – Ουκρανίας τον Νοέμβριο του 2021, με την οποία η Ουάσινγκτον θα υποστήριζε την είσοδο του Κιέβου στο ΝΑΤΟ κάτι που σήμαινε πως θα μπορούσε να φιλοξενήσει στρατιωτικές βάσεις.

Ολόκληρη η ανοιχτή επιστολή του Ζελένσκι στον Πούτιν

Ανοιχτή επιστολή προς τον πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας από τον πρόεδρο της Ουκρανίας

Όταν αναλάβατε την εξουσία στη Ρωσία πριν από περισσότερα από 26 χρόνια, πολλοί άνθρωποι στην Ουκρανία σας έβλεπαν με θετικό μάτι. Έτσι ήταν τα πράγματα. Όμως, αυτό ανήκει πλέον στο παρελθόν.

Σήμερα, η συντριπτική πλειοψηφία των Ουκρανών θεωρεί θετικό το γεγονός ότι τα μακράς εμβέλειας μη επανδρωμένα αεροσκάφη μας επισκέφθηκαν την εναρκτήρια εκδήλωση του φόρουμ σας στην Αγία Πετρούπολη, καλύπτοντας απόσταση άνω των 1.000 χιλιομέτρων. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, αυτή η απόσταση δεν αποτελεί το όριο των δυνατοτήτων μας.

Εδώ και 26 χρόνια, η θητεία σας στην εξουσία έχει αλλάξει εντελώς την ατζέντα των σχέσεων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Από συζητήσεις για το εμπόριο και άλλα πολιτικά θέματα, οι λαοί μας έχουν περάσει στο να μιλούν σχεδόν αποκλειστικά για επιθέσεις και απώλειες.

Έχετε περάσει σχεδόν τα μισά από τα 26 χρόνια της εξουσίας σας στη Ρωσία διεξάγοντας πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας.

Ό,τι και αν λέτε για το ΝΑΤΟ, τη γεωπολιτική ή τη ρωσική γλώσσα, αυτός ο πόλεμος είναι προσωπική σας επιλογή ένας πόλεμος χωρίς πραγματικό λόγο. Έτσι θα τον θυμάται η ιστορία.

Αυτά τα χρόνια θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί πολύ διαφορετικά.

Ακούμε συχνά ότι αισθάνεστε άνετα με αυτόν τον πόλεμο. Φυσικά, όχι σε εκείνες τις περιπτώσεις που αφορά την ασφάλεια της κατοικίας σας στο Βαλντάι ή την παρέλασή σας στη Μόσχα. Η δική σας ζωή είναι πολύτιμη για εσάς.

Όμως τώρα μπορούμε όλοι να δούμε ότι οι Ρώσοι αρχίζουν επιτέλους να αισθάνονται λιγότερο άνετα με αυτή την πραγματικότητα, με το γεγονός ότι ο πόλεμος φέρνει όλο και περισσότερες αρνητικές συνέπειες στη Ρωσία.

Δεν τους αρέσουν τα drones και οι πύραυλοί μας.

Δεν τους αρέσει η έλλειψη βενζίνης και η συνεχής αύξηση των τιμών.

Δεν τους αρέσουν οι συνεχείς περιορισμοί.

Δεν τους αρέσει η πρόθεσή σας να ξεκινήσετε ένα δεύτερο κύμα επιστράτευσης με σκοπό να επεκτείνετε τον πόλεμο προς άλλη κατεύθυνση στην Ουκρανία ή να τον χρησιμοποιήσετε εναντίον άλλων χωρών που γειτονεύουν με τη Ρωσία.

Δεν τους αρέσει το γεγονός ότι δεν διαφαίνεται τέλος στον πόλεμό σας.

Ναι, μπορείτε ακόμα να αναγκάσετε τους Ρώσους να ζουν με αυτόν τον τρόπο. Όμως οι πόροι σας μειώνονται σημαντικά.

Δεν θα έχετε αρκετά χρήματα ή πολιτικό κεφάλαιο για να συνεχίσετε να αγοράζετε την πίστη των Ρώσων όπως κάνατε τα τελευταία 26 χρόνια.

Και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι ο κόσμος θα βοηθήσει να έρθει πιο κοντά αυτή η στιγμή.

Όπως σας αρέσει να λέτε, «πρέπει να κάνουμε τους υπολογισμούς».

Χθες, έλαβα μια αναφορά σχετικά με τις απώλειες του στρατού σας στο μέτωπο στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια του Μαΐου. Για άλλη μια φορά, ο αριθμός ξεπέρασε τους 30.000 Ρώσους στρατιώτες νεκρούς και σοβαρά τραυματίες. Διατηρούμε αυτό το επίπεδο μήνα μετά μήνα, και έχουμε βιντεοσκοπημένη επιβεβαίωση για κάθε μία από τις απώλειές σας, δεν πρόκειται για κενές ισχυρισμούς.

Γνωρίζουμε ότι το 63% των απωλειών σας στο πεδίο της μάχης είναι νεκροί, ενώ μόνο το 37% είναι τραυματίες. Στον 21ο αιώνα, κανένας στρατός δεν μπορεί να αντέξει μια τέτοια αναλογία. Και το ποσοστό των νεκρών θα συνεχίσει να αυξάνεται.

Δεν είναι ότι εμείς στην Ουκρανία ανησυχούμε για την τύχη των Ρώσων στρατιωτών μετά από όλα όσα έχει φέρει ο πόλεμός σας στη χώρα μας.

Αλλά νοιάζομαι για τους Ουκρανούς.

Χάνουμε τους δικούς μας ανθρώπους, και κάθε απώλεια είναι οδυνηρή για εμάς. Ακόμη και όταν η αναλογία των ουκρανικών απωλειών προς τις ρωσικές είναι μία προς πέντε ή μία προς έξι, εξακολουθεί να έχει μεγάλη σημασία.

Σημασία έχει επίσης το γεγονός ότι αναβάλλετε τακτικά, κάθε λίγους μήνες, τις δικές σας προθεσμίες για την κατάληψη των περιοχών μας, ειδικά της περιοχής του Ντόνετσκ. Και δεν θα την καταλάβετε ούτε φέτος.

Εμείς όμως στην Ουκρανία δεν θέλουμε έναν μόνιμο πόλεμο. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η ζωή χωρίς πόλεμο είναι απείρως καλύτερη. Και θέλουμε να το πετύχουμε αυτό.

Είμαι πεπεισμένος ότι και η πλειοψηφία των Ρώσων θα ανταποκριθεί θετικά σε αυτό και το γνωρίζετε.

Πολλοί δεν πίστευαν ότι η Ουκρανία θα ήταν σε θέση να αντέξει για τόσο πολύ καιρό. Εσείς δεν το πιστεύατε. Και όσοι σας συμβούλευαν δεν το πίστευαν ούτε αυτοί. Αυτό ήταν λάθος.

Δεν περιμένατε πλήρη αντίσταση από την Ουκρανία και δεν προβλέψατε ότι τα πράγματα θα έφταναν μέχρι εδώ. Ωστόσο, εδώ είμαστε όλοι, στον πέμπτο χρόνο αυτού του πλήρους πολέμου.

Μην φοβάστε να ακολουθήσετε τον δρόμο που θα μας βγάλει από αυτόν τον πόλεμο. Αυτό είναι το κύριο πράγμα που απαιτείται από εσάς τώρα.

Η Ουκρανία έχει διατηρήσει την ανεξαρτησία της. Και θα την διατηρήσει. Παρά όλες τις αντίθετες προβλέψεις.

Έχουμε ενώσει πολλούς σε όλο τον κόσμο για να σταθούν στο πλευρό της Ουκρανίας και εναντίον σας. Βρήκαμε τα όπλα και τη χρηματοδότηση που χρειαζόμασταν.

Λαμβάνουμε υποστήριξη. Εσείς δέχεστε κυρώσεις. Και αυτό θα συνεχιστεί μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη στην Ουκρανία, η δικαιοσύνη που επιδιώκουμε και η δικαιοσύνη που μπορεί να επιτευχθεί.

Δεν θα επιτρέψουμε να πετύχουν όσοι προσπαθούν να σας πείσουν ότι οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας θα χαλαρώσουν σημαντικά και ότι η στήριξη προς την Ουκρανία θα μειωθεί σημαντικά, χωρίς να υπάρξει ουσιαστική αλλαγή στη στάση σας απέναντι στην Ουκρανία. Το παράδειγμα του Όρμπαν δείχνει πώς καταλήγουν σε ντροπή όσοι επιλέγουν να βοηθήσουν τη Ρωσία στον πόλεμο της εναντίον μας.

Η Ουκρανία άντεξε σκληρούς χειμώνες, ενώ εσείς προσπαθούσατε να καταστρέψετε το ενεργειακό μας σύστημα. Αντέξαμε και ακόμη και στο σκοτάδι, η ανθεκτικότητα των Ουκρανών παρέμεινε ακέραιη.

Φέραμε τον πόλεμο στο έδαφός σας, και δεν θα μπορούσατε να τον αντιμετωπίσετε χωρίς τη βοήθεια της Βόρειας Κορέας. Είστε ο πρώτος ηγέτης της Ρωσίας που ζήτησε βοήθεια από την Πιονγιάνγκ.

Και σήμερα εξαρτάστε πλήρως από την Κίνα, επίσης για πρώτη φορά στην ιστορία της Ρωσίας.

Πιστεύατε ότι οι Ουκρανοί δεν θα είχαν τη δύναμη να αμυνθούν. Ωστόσο, σήμερα, ο λαός μας βοηθά τους εταίρους μας στη Μέση Ανατολή και στον Κόλπο να οικοδομήσουν τις δικές τους άμυνες.

Ελπίζατε σε εσωτερικές αναταραχές στην Ουκρανία. Αντ’ αυτού, ήταν οι δικές σας στρατιωτικές μονάδες που εξεγέρθηκαν εναντίον σας. Στις 23 Ιουνίου θα συμπληρωθεί άλλη μια επέτειος αυτού του γεγονότος, και η σιωπή δεν θα διαγράψει αυτό το γεγονός από την ιστορία.

Και τώρα είστε εσείς αυτόν που οι δικοί σας αξιωματούχοι, επιχειρηματίες και προπαγανδιστές κοιτάζουν με προφανή κόπωση. Ο κόσμος το βλέπει.

Ο κόσμος δεν έχει κουραστεί από την Ουκρανία, όπως ελπίζατε εδώ και καιρό. Υπάρχει όμως μια αυξανόμενη κούραση απέναντι στη Ρωσία, ακόμη και μεταξύ εκείνων στον ευρύτερο κόσμο που σας βοηθούν να παρακάμψετε τις κυρώσεις και να διατηρήσετε την οικονομία σας στη ζωή.

Δεν μπορείτε να μην το παρατηρήσετε. Μετά από 26 χρόνια στην εξουσία, η ηλικία αρχίζει να σας βαραίνει. Και με τον καιρό, η κούραση απέναντί σας θα αυξάνεται μόνο.

Έχουμε δει αναφορές των μυστικών υπηρεσιών που δείχνουν ότι εξετάζετε πλέον σχέδια για τη συνέχιση του πολέμου μέχρι το 2027 και το 2028. Γνωρίζουμε επίσης ότι ελπίζετε οι βαλλιστικοί πύραυλοι να πετύχουν για εσάς αυτό που δεν κατάφεραν όλα τα άλλα. Θέλετε να εμπλέξετε τη Λευκορωσία ακόμη πιο βαθιά σε αυτόν τον πόλεμο, και τώρα είμαστε αναγκασμένοι να προετοιμαστούμε και για αυτό. Βλέπουμε ότι προσπαθείτε να σκηνοθετήσετε κάτι γύρω από την Υπερδνειστερία. Οι προπαγανδιστές σας απειλούν, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, κάθε γειτονική χώρα της Ρωσίας. Θέλετε πραγματικά να περάσετε όλα αυτά;

Η επιλογή είναι δική σας τώρα.

Αρκετά με τον πόλεμο.

Η Ουκρανία προτείνει να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος.

Αυτό πρέπει να γίνει με ειλικρίνεια, με αξιοπρέπεια και με εγγυήσεις ότι ο πόλεμος δεν θα αναζωπυρωθεί.

Βλέπουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πλήρως επικεντρωμένες στο ζήτημα του Ιράν, και θα ήταν λάθος να περιμένουμε απλώς μέχρι ο πόλεμος στην Ευρώπη να επανέλθει στο επίκεντρο της προσοχής τους.

Η Ουκρανία προτείνει τον τερματισμό αυτού του πολέμου μέσω άμεσων επαφών μεταξύ εμάς και εσάς.

Προτείνω μια συνάντηση.

Όλοι άκουσαν τους εκπροσώπους σας, χαμογελώντας, να λένε ότι υποτίθεται ότι θα μπορούσα να έρθω στη Μόσχα. Αλλά μετά από αυτά τα 26 χρόνια, δεν υπάρχει τίποτα να κάνει ένας Ουκρανός ηγέτης στην πρωτεύουσά σας — όπως δεν υπάρχει τίποτα να κάνει ένας Ρώσος ηγέτης στο Κίεβο.

Υπάρχουν χώρες που παραδοσιακά φιλοξενούν ηγέτες για την επίλυση ζητημάτων πολέμου και ειρήνης. Η Ελβετία, η Τουρκία, οι χώρες του αραβικού κόσμου — πολλές είναι ικανές και πρόθυμες να φιλοξενήσουν μια τέτοια συνάντηση.

Είναι οι ηγέτες που επιλύουν τα βασικά ζητήματα. Έτσι ήταν πάντα, και έτσι θα είναι πάντα.

Προτείνω να οριστεί μια σαφής ημερομηνία για μια τέτοια συνάντηση.

Έχουμε ακούσει ότι σας υποσχέθηκαν στην Αλάσκα την επίλυση ορισμένων ζητημάτων που αφορούν την Ουκρανία και την Ευρώπη. Όμως, μπορείτε να διαπιστώσετε και οι ίδιοι ότι τα ζητήματα της Ουκρανίας και της Ευρώπης δεν αποφασίζονται στο Άνκορατζ.

Άλλοι συμφωνηθέντες συμμετέχοντες θα μπορούσαν να ενταχθούν στη διμερή διαδικασία που θα καθιερωθεί μεταξύ μας.

Δεδομένου ότι ο πόλεμος μαίνεται στην Ευρώπη και δεδομένου ότι η Ουκρανία χρειάζεται εγγυήσεις ασφάλειας, ενώ και εσείς επιδιώκετε εγγυήσεις ασφάλειας για τον εαυτό σας, θα ήταν λογικό να εμπλακούν εκείνοι που μπορούν πραγματικά να λειτουργήσουν ως εγγυητές.

Πιστεύουμε ότι η Ευρώπη πρέπει να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία — εκείνοι που έχουν πραγματικά τη δυνατότητα να επηρεάσουν την κατάσταση.

Πιστεύουμε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία. Αυτό είναι που θα μπορούσε να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας νέας αρχιτεκτονικής ασφάλειας για τη δική μας περιοχή του κόσμου.

Έχουμε ήδη βιώσει πολλές συμφωνίες με τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών του Μινσκ, οι οποίες τελικά απέτυχαν. Γι’ αυτό πρέπει πρώτα να βρούμε απευθείας απαντήσεις μεταξύ μας στα ερωτήματα που παραμένουν, και να μην κρυβόμαστε από τα δύσκολα ζητήματα πίσω από φόρμουλες, τεχνικές ομάδες εργασίας ή ατελείωτο χρόνο που χάνεται σε διπλωματία πινγκ-πονγκ.

Ο πόλεμός σας έχει χωρίσει μόνιμα την Ουκρανία και τη Ρωσία.

Η γραμμή του μετώπου σήμερα είναι η γραμμή από την οποία πρέπει να ξεκινήσει η διπλωματία.

Η Ουκρανία είναι έτοιμη για πλήρη κατάπαυση του πυρός για τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Αυτή είναι συνήθης πρακτική, και οι τρέχουσες εξελίξεις γύρω από το Ιράν ενισχύουν μόνο αυτό το σημείο. Μια προσπάθεια να επιτευχθεί πραγματική σιωπή είναι ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσουμε να μιλάμε μεταξύ μας. Πιστεύουμε ότι δεν θα ήταν απλώς μια προσπάθεια, αλλά μια πραγματική κατάπαυση του πυρός — αν αυτό είναι που θέλετε.

Γνωρίζετε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν την κατάπαυση του πυρός κατά μήκος της γραμμής όπου σταματούν οι εχθροπραξίες.

Η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου «όλοι έναντι όλων», και αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ένα καλό προοίμιο για τον τερματισμό του πολέμου.

Πρέπει να ληφθούν σοβαρά μέτρα για την επιστροφή των αμάχων και των παιδιών που απήχθησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Πρέπει να αποφασίσουμε τι είδους μέλλον περιμένει τις γενιές των Ουκρανών και των Ρώσων που θα έρθουν μετά από εμάς.

Αν δεν καταλήξετε προσωπικά στο συμπέρασμα ότι είναι καιρός να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος, η Ουκρανία θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την ύπαρξή της. Θα έχουμε όσους μας υποστηρίζουν.

Αλλά και εσείς θα πρέπει να αγωνιστείτε πολύ πιο σκληρά για τη δική σας ύπαρξη — όχι της Ρωσίας, αλλά τη δική σας. Και αυτό δεν είναι απειλή από μένα ή από την Ουκρανία. Είναι ένα γεγονός της ρωσικής ιστορίας που γνωρίζετε καλά: όταν η Ρωσία κουράζεται, έρχεται η αλλαγή.

Μπορούμε να εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση.

Μπορείτε να σταματήσετε τον πόλεμό σας.

Αιώνια μνήμη σε όλους όσους έχασαν τη ζωή τους σε αυτόν τον πόλεμο.

Δόξα στην Ουκρανία!

Πηγή: in.gr