Τραμπ: «Αγαπώ τον πληθωρισμό»

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Αν και εκλέχτηκε υποσχόμενος να μειώσει τον πληθωρισμό ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να αποδέχεται την Τετάρτη τα στοιχεία που δείχνουν ότι ο πληθωρισμός έχει αυξηθεί πάνω από 4% επαναλαμβάνοντας την πεποίθησή του ότι οι τιμές θα μειωθούν μόλις τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν.

Ερωτηθείς για τον πληθωρισμό που αυξήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τριών ετών τον Μάιο ο Τραμπ είπε: «Λατρεύω τον πληθωρισμό».

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος εξήγησε πώς έδωσε το πράσινο φως σε ένα σχέδιο για την μυστική διέλευση πετρελαιοφόρων μέσω των Στενών του Ορμούζ λόγω ανησυχιών για υψηλότερο κόστος και αυξανόμενο πληθωρισμό. «Άξιζε τον κόπο για μένα», είπε ο Τραμπ για τον υπολογισμό του και χαρακτήρισε την επιχείρηση επιτυχημένη.

«Όταν τελειώσει, θα δείτε το πετρέλαιο να πέφτει στο σημείο που ήταν πριν», είπε ο Τραμπ για τον ευρύτερο πόλεμο. «Καταρρέει. Θα καταρρεύσει σαν βράχος».

Τραμπ: Παράκαμψη ο πόλεμος

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον πόλεμο στο Ιράν ως παράκαμψη και τον χαρακτήρισε ως ζήτημα εθνικής ασφάλειας, καθώς το κλείσιμο της βασικής ναυτιλιακής διαδρομής από την Τεχεράνη έχει αυξήσει το κόστος της βενζίνης, των λιπασμάτων και άλλων αγαθών, συμβάλλοντας στον πληθωρισμό.

Οι υψηλότερες τιμές θα μπορούσαν επίσης να εμποδίσουν την Fed να μειώσει τα επιτόκια, κάτι που θα μπορούσε να μειώσει το κόστος δανεισμού, κάτι που ο Τραμπ έχει ζητήσει από την επιστροφή του στην εξουσία πέρυσι.

Οι Ρεπουμπλικάνοι επιδιώκουν να διατηρήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας των ΗΠΑ, αλλά ανησυχούν ότι μια αρνητική αντίδραση των καταναλωτών θα μπορούσε να παραδώσει τα ηνία στους Δημοκρατικούς, καθώς το κόστος ζωής παραμένει ένα κορυφαίο ζήτημα για τους ψηφοφόρους.

Ο ίδιος ο Τραμπ κέρδισε τις προεδρικές εκλογές του 2024 σε μεγάλο βαθμό λόγω της υπόσχεσής του να μειώσει τον πληθωρισμό, αλλά έκτοτε έχει δει το ποσοστό αποδοχής του, συμπεριλαμβανομένου του χειρισμού του κόστους ζωής, να μειώνεται στο χαμηλότερο επίπεδο της πολιτικής του καριέρας.

Οι προσπάθειες για το άνοιγμα του Ορμούζ στην κυκλοφορία των δεξαμενόπλοιων για τη μεταφορά εμπορευμάτων έχουν μέχρι στιγμής σταματήσει, με στελέχη και αναλυτές του κλάδου να προειδοποιούν ότι τις επόμενες εβδομάδες θα μπορούσε να δούμε ένα ακόμη σοκ τιμών πετρελαίου αρκετά σοβαρό ώστε να ταρακουνήσει τις ευρύτερες χρηματοπιστωτικές αγορές.