JP Morgan: Αμετάβλητα τα επιτόκια της Fed παρά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό

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Η Fed θα αποφασίσει ότι τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό δεν είναι αρκετά ανησυχητικά ώστε να ωθήσουν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να κάνουν οτιδήποτε άλλο εκτός από το να διατηρήσουν αμετάβλητα τα επιτόκια την επόμενη εβδομάδα, εκτιμά ο David Kelly της JPMorgan Asset Management

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Μάιο επιταχύνθηκε στον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τριών και πλέον ετών, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν αύξησε τις τιμές ενέργειας, ξεπερνώντας την αύξηση των μισθών των Αμερικανών.

Ωστόσο, ο δομικός πληθωρισμός, που αφαιρεί το κόστος τροφίμων και ενέργειας, αυξήθηκε λιγότερο από το αναμενόμενο. Ενώ η Fed θα μείνει να αισθάνεται «κάπως άβολα», αυτοί οι αριθμοί μπορεί να σηματοδοτούν την κορύφωση του πληθωρισμού, ανέφερε ο Kelly, επικεφαλής παγκόσμιος στρατηγικός αναλυτής στη μονάδα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων της JPMorgan Chase & Co.

«Ουσιαστικά, θα έχουμε μια ψηφοφορία με 12-0 υπέρ της μη ανάληψης δράσης» σημείωσε μιλώντας στην εκπομπή «Surveillance» του Bloomberg Television. «Ο πληθωρισμός είναι υψηλότερος από ό,τι θα ήθελαν. Πιστεύω όμως ότι υπάρχουν καλές πιθανότητες ο φετινός Μάιος να αποδειχθεί τελικά το υψηλότερο σημείο του πληθωρισμού σε αυτόν τον κύκλο».

Επικαλέστηκε την πτώση των τιμών της βενζίνης στις ΗΠΑ, μειωμένη κατά 9% από την κορύφωση της 20ής Μαΐου, ως ένδειξη μείωσης των πιέσεων στο κόστος.

Η συνεδρίαση της Fed

Οι traders δεν βλέπουν σχεδόν καμία πιθανότητα μεταβολής του κόστους δανεισμού στη διήμερη συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας, την πρώτη στην οποία θα προεδρεύσει ο νέος πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς. Ωστόσο, οι πιθανότητες αύξησης μέχρι το τέλος του έτους έχουν αυξηθεί σε σχεδόν 100%, καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν ταρακουνά τις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Πριν από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου, οι αγορές προέβλεπαν πάνω από δύο μειώσεις μέχρι τον Δεκέμβριο.

Ο πληθωρισμός αυξήθηκε κατά 4,2% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, η μεγαλύτερη από τις αρχές του 2023, σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη. Ωστόσο, ο δομικός δείκτης αυξήθηκε κατά 0,2% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, λιγότερο από τις προβλέψεις.

«Δεν είναι ωραίο να βλέπουμε μια τετραπλή λαβή» είπε ο Kelly, αναφερόμενος στην κύρια ένδειξη του ΔΤΚ σε ετήσια βάση, η οποία είναι περισσότερο από διπλάσια από τον στόχο της Fed. «Σίγουρα δεν υπάρχει δικαιολογία για χαλάρωση σε αυτό το σημείο». Αλλά η Fed μπορεί να πάρει τον χρόνο της, είπε.