ΗΠΑ: Περιστατικό με επικίνδυνα υλικά στο Πεντάγωνο

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Το αμερικανικό Πεντάγωνο βρίσκεται σε καραντίνα και ορισμένοι χώροι του έχουν εκκενωθεί, καθώς μια ομάδα αντιμετώπισης επικίνδυνων υλικών σπεύδει στις αμυντικές εγκαταστάσεις.

Πολλαπλές περιοχές εντός των εγκαταστάσεων, που βρίσκονται λίγο έξω από την Ουάσιγκτον έχουν αποκλειστεί, ενώ ορισμένοι άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τους χώρους, όπως μεταδίδει το αμερικανικό δίκτυο CNN.

Τα συστήματα στο κτίριο «εντόπισαν ένα πρόβλημα στην ποιότητα του αέρα που απαιτεί προληπτικά μέτρα μέχρι να προσδιορίσουμε τη σημασία του», είπε ένας εκπρόσωπος του Πενταγώνου σε δημοσιογράφο του δικτύου.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Κομητείας Άρλινγκτον επιβεβαίωσε επίσης ότι η ομάδα αντιμετώπισης επικίνδυνων υλικών ανταποκρίνεται σε ένα συνεχιζόμενο «περιστατικό επικίνδυνων υλικών».

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Πηγή: in.gr