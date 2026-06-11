Στο κόκκινο η ένταση μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν

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Στο κόκκινο ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή, μετά τις νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν, που ξεκίνησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, ώρα Ελλάδας και ολοκληρώθηκαν όπως ανακοίνωσε η CENTCOM τα ξημερώματα. Στην ανακοίνωσή της η κεντρική διοίκηση των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή έκανε λόγο για «πλήγματα αυτοάμυνας εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν», ως «απάντηση στην αδικαιολόγητη και συνεχιζόμενη επιθετικότητα του Ιράν».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε νωρίτερα ότι ο στρατός του ετοιμάζεται να επιτεθεί ξανά στο Ιράν, ισχυριζόμενος: «Αργήσανε πολύ να διαπραγματευτούν μια συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική για αυτούς· τώρα θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα».

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ήχους εκρήξεων σε διάφορες τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένης της λιμενικής πόλης Μπαντάρ Αμπάς, του νησιού Κεσμ και των νότιων πόλεων Σιρίκ και Μινάμπ. Σύμφωνα με αναφορές, ενεργοποιήθηκαν επίσης τα συστήματα αεροπορικής άμυνας στη δυτική Τεχεράνη.

Ιρανικά αντίποινα με πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο – Πλήρες κλείσιμο του Ορμούζ

Το Ιράν αντέδρασε στα νέα πλήγματα, ανακοινώνοντας το πλήρες κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, με την προειδοποίηση πως στο εξής θα βάζει στο στόχαστρο οποιοδήποτε πλοίο αποπειράται να διασχίσει τα στενά. Ταυτόχρονα το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκαν αντίποινα εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή, αναφέροντας συγκεκριμένα βάσεις στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν πληροφορίες για συγκρούσεις στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, που δεν επιβεβαίωνε η CENTCOM.

Οι Φρουροί, ανακοίνωσαν ακόμη εξαπέλυσαν 12 βαλλιστικούς πυραύλους, στοχεύοντας αμερικανικά αεροσκάφη στην αεροπορική βάση Αλ-Αζράκ στην Ιορδανία, η οποία θεωρείται στρατηγικής σημασίας για τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ στην περιοχή.

Η αμερικανική πρεσβεία στην Ιορδανία κάλεσε τους πολίτες να «αναζητήσουν άμεσα κάλυψη από ψηλά και να καταφύγουν σε ασφαλές μέρος». «Αναφορές δείχνουν ότι πύραυλοι, drones ή ρουκέτες βρίσκονται στον ιορδανικό εναέριο χώρο», προειδοποίησε.

Jordan: Reports indicate missiles, drones, or rockets are in Jordanian airspace. Seek overhead cover and shelter in place immediately. Remain indoors and pay attention to local announcements and alerts. The U.S. Embassy in Jordan will continue to review the situation and provide… pic.twitter.com/DaxFwiS4Fe — TravelGov (@TravelGov) June 11, 2026

«Θα κάνουμε την περιοχή κόλαση»

Ο επικεφαλής της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), στρατηγός Ματζίντ Μουσαβί, προειδοποίησε ότι η «αμερικανική αυθάδεια» θα αντιμετωπιστεί με «κόλαση» στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Σε δηλώσεις του, ο Μουσαβί αναφέρθηκε και στα Στενά του Ορμούζ, υποστηρίζοντας: «Κάνετε το ιερό Στενό του Ορμούζ ανασφαλές; Θα κάνουμε την περιοχή κόλαση για εσάς από όλο το Ιράν».

«Έπειτα από επανειλημμένες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός από τον αμερικανό εχθρό, τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεοτέρας διαταγής», ανέφερε το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης. «Κανένα πλοίο δεν πρέπει να φύγει από το αγκυροβόλιό του στον περσικό κόλπο και στη θάλασσα του Ομάν. Κάθε προσέγγιση στο στενό του Ορμούζ θα θεωρηθεί συνεργασία με τον εχθρό», διεμήνυσε το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης.

Η Ουάσιγκτον -που επιβάλλει αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών – διέψευσε ότι τα στενά είναι κλειστά. «Εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται από το στενό του Ορμούζ απόψε», ανέφερε η CENTCOM.

Ο Τραμπ λέει ότι Ιρανοί ζήτησαν από τις ΗΠΑ να σταματήσουν τις επιθέσεις – Διαψεύδει η Τεχεράνη

Ανώτεροι αξιωματούχοι του Ιράν ζήτησαν από τον Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει τις επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον της χώρας, μετέδωσε χθες Τετάρτη δημοσιογράφος του Fox News, εξηγώντας πως συζήτησε τηλεφωνικά με τον αμερικανό πρόεδρο. «Ο πρόεδρος Τραμπ μου είπε ότι το Ιράν του τηλεφώνησε απόψε», είπε ο δημοσιογράφος Τρέι Γιγκστ. «Μου είπε πως οι Ιρανοί του ζήτησαν να σταματήσει τους βομβαρδισμούς». Ο αμερικανός πρόεδρος του είπε επίσης πως «οι βομβαρδισμοί θα σταματήσουν σύντομα».

Η Τεχεράνη διέψευσε αμέσως, με ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης. «Οι ισχυρισμοί του Τραμπ κατά τους οποίους ιρανοί αξιωματούχοι ήλθαν σε επαφή μαζί του διαψεύδονται σθεναρά» και «δεν είναι παρά πρόσχημα για να ξεφύγει από τον πόλεμο», τόνισαν στην ανακοίνωση.

«Υπολογισμένο έγκλημα οι επιθέσεις των ΗΠΑ σε υποδομές ύδρευσης»

«Στο πλαίσιο της επιθετικής του δράσης κατά του Ιράν, ο αμερικανικός στρατός χτύπησε σκόπιμα ζωτικές υποδομές ύδρευσης για τον πληθυσμό στο Σιρίκ της επαρχίας Χορμοζγκάν, καταστρέφοντας δύο δεξαμενές χωρητικότητας 500 κυβικών μέτρων», κατήγγειλε μέσω ανάρτησης στο Χ, ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ, Εσμαΐλ Μπαγαΐ.

Αυτές οι εγκαταστάσεις παρείχαν πόσιμο νερό σε περισσότερους από 20.000 κατοίκους σε δέκα χωριά, πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι δεν πρόκειται για παράπλευρες απώλειες, αλλά για «ένα υπολογισμένο έγκλημα πολέμου και μια κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου».

«Το νερό είναι ο παλμός της ζωής και οι ΗΠΑ στοχεύουν σκόπιμα τη ζωτική δύναμη του ιρανικού λαού», υπογράμμισε προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να λογοδοτήσουν για τη διάπραξη τέτοιων συστηματικών και βίαιων επιθέσεων σε υποδομές που είναι ζωτικής σημασίας για τους πολίτες.

Water is the pulse of life — and the U.S. is deliberately targetting the lifeblood of the Iranian people. As part of its aggression against Iran, the U.S. military has deliberately struck vital civilian water infrastructure in Sirik, Hormozgan, destroying two reservoirs with a… pic.twitter.com/mvdYGvnSyq — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) June 10, 2026

Πηγή: in.gr