 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(17) "War and Conflicts"
    [1]=>
    string(18) "International News"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(20) "Human-made Disasters"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Violence"
}

Ιράν: Κατέρριψε ελικόπτερο των ΗΠΑ – Ο Τραμπ υπόσχεται να «απαντήσει»

Ο Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι κατέρριψε αμερικανικό ελικόπτερο κοντά στα Στενά του Ορμούζ και δεσμεύτηκε να απαντήσει στην επίθεση… «αναγκαστικά».

Κόσμος 09.06.2026, 21:45
Σχολιάστε
Ιράν: Κατέρριψε ελικόπτερο των ΗΠΑ – Ο Τραμπ υπόσχεται να «απαντήσει»
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως το Ιράν κατέρριψε ένα αμερικανικό ελικόπτερο Apache, το οποίο περιπολούσε στα Στενά του Ορμούζ κατά τη διάρκεια της νύχτας και δεσμεύτηκε να απαντήσει, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Το περιστατικό σηματοδότησε την πρώτη απώλεια ελικοπτέρου Apache από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν

«Μόλις ενημερώθηκα από τις σπουδαίες ένοπλες δυνάμεις μας πως χθες οι Ιρανοί κατέρριψαν ένα από τα υπερσύγχρονα ελικόπτερα Apache (κεντρική φωτογραφία: αρχείου), ενώ έκανε περιπολία στα Στενά του Ορμούζ. Οι δύο πιλότοι είναι σώοι και ασφαλείς», έγραψε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στο δίκτυό του Truth Social. «Εντούτοις, οι ΗΠΑ πρέπει, αναγκαστικά, να απαντήσουν σε αυτήν την επίθεση», συμπλήρωσε.

Φόβοι για κλιμάκωση της έντασης

Πρόκειται για μια πολύ σοβαρή κλιμάκωση, αναφέρουν διεθνείς αναλύσεις.

«Αν το Ιράν όντως κατέρριψε ένα αμερικανικό ελικόπτερο, όπως ισχυρίζεται ο Τραμπ, γνώριζε τη σοβαρότητα της ενέργειας», δήλωσε στο Al Jazeera ο Σίνα Αζόντι, επίκουρος καθηγητής Πολιτικής της Μέσης Ανατολής, στο Πανεπιστήμιο Τζορτζ Ουάσινγκτον.

«Πιστεύω ότι οι Ιρανοί προσπαθούν να καταστήσουν απολύτως σαφές ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσουν. Είναι διατεθειμένοι να προχωρήσουν σε κλιμάκωση της έντασης και νομίζω ότι ασκούν όση μεγαλύτερη πίεση μπορούν στην αμερικανική πλευρά για να επιτύχουν μια συμφωνία», πρόσθεσε.

«Ο πόλεμος είναι πολύ αντιδημοφιλής εδώ στις ΗΠΑ. Οι τιμές της βενζίνης έχουν ανέβει, ο πληθωρισμός έχει αυξηθεί, και ταυτόχρονα έχουμε το Παγκόσμιο Κύπελλο, και κανείς δεν θέλει να είναι διοργανωτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου και να βομβαρδίζει μια άλλη χώρα», συμπλήρωσε.

Πρώτη κατάρριψη ελικοπτέρου από την έναρξη της σύγκρουσης

Αυτή είναι η πρώτη απώλεια ελικοπτέρου Apache από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (Centcom) είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι οι δύο «στρατιώτες διασώθηκαν χωρίς τραυματισμούς σε διάστημα περίπου δύο ωρών και βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση», αφού το ελικόπτερο AH-64 Apache στο οποίο επέβαιναν συνετρίβη «κοντά στις ακτές του Ομάν, ενώ περιπολούσε στα περιφερειακά ύδατα».

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το ελικόπτερο καταρρίφθηκε από ιρανικό drone. Μια άλλη πηγή που έχει γνώση του περιστατικού ανέφερε ότι ήταν ένα drone τύπου Shahed.

Ο πλοίαρχος Τίμοθι Χόκινς, εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, δήλωσε ότι μη επανδρωμένο σκάφος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, εντόπισε και διέσωσε το πλήρωμα. Το drone τους παρέλαβε και τους μετέφερε σε ασφαλή σημείο. Αποτελούσε μέρος της Ειδικής Δύναμης 59, η οποία συστάθηκε το 2021 και περιλαμβάνει μη επανδρωμένα σκάφη και drones.

Η χρήση των ελικοπτέρων Apache στο Ιράν

Η New York Times ήταν η πρώτη που ανέφερε ότι ένα ελικόπτερο Apache του αμερικανικού στρατού συνετρίβη κοντά στα Στενά τη Δευτέρα και ότι χρειάστηκε να μπει σε εφαρμογή επιχείρηση για τη διάσωση των δύο μελών του πληρώματος.

Τα ελικόπτερα Apache χρησιμοποιούνται κυρίως για επιθέσεις ακριβείας, αεροπορική υποστήριξη εδάφους και αεροπορική αναγνώριση. Τα ελικόπτερα αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για επιθέσεις εναντίον ιρανικών μικρών σκαφών, στο πλαίσιο του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.

Σύμφωνα με έκθεση της Υπηρεσίας Ερευνών του Κογκρέσου που εκδόθηκε τον Μάιο, ο αμερικανικός στρατός έχει χάσει δεκάδες αεροσκάφη – μεταξύ των οποίων τουλάχιστον πέντε μαχητικά αεροσκάφη, επτά αεροσκάφη ανεφοδιασμού Stratotanker, ένα ελικόπτερο έρευνας και διάσωσης και περισσότερα από είκοσι τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη – από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Πηγή: in.gr

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Πεντάγωνο: Πρόσθεσε Alibaba, BYD και Baidu στη λίστα εταιρειών που συνδέονται με τον κινεζικό στρατό της Κίνας
World

Alibaba, BYD και Baidu σε μαύρη λίστα του Πενταγώνου
Ινδία: Η ανάπτυξη αντιμετωπίζει τη πιο δύσκολη δοκιμασία της στην τρίτη θητεία Μόντι
World

Η πιο δύσκολη δοκιμασία της Ινδίας στην τρίτη θητεία Μόντι
ASML: Ο επικεφαλής προειδοποιεί την ΕΕ να μην κατευθύνει τις προμήθειες τσιπ
World

«Καμπανάκι» του CEO της ASML στην ΕΕ: Μην κατευθύνετε τις προμήθειες τσιπ
Μουντιάλ: Ποιός θα πρέπει να πάρει το κύπελο;
World

Ποιά ομάδα θα πρέπει να κερδίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο;
Wall Street: Οριακά θετικός ο Dow Jones, σε πτώση S&P 500 και Nasdaq
Wall Street

Οριακά θετικός ο Dow Jones, σε πτώση S&P 500 και Nasdaq
Πετρέλαιο: Η τάση για αποθήκευση θα διατηρήσει τις τιμές υψηλότερες για περισσότερο
Πετρέλαιο

Η τάση αποθήκευσης θα διατηρήσει ψηλά το πετρέλαιο

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ανάπτυξη: Γιατί στην Ελλάδα φέρνει υψηλότερους φόρους αλλά όχι υψηλότερους μισθούς
Economy

Το ελληνικό παράδοξο της ανάπτυξης: Οι φόροι τρέχουν, οι μισθοί όχι

Η ανάλυση για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας δείχνει ότι οι φόροι αυξάνονται με υπερδιπλάσιο ρυθμό από την πραγματική παραγωγή

Αλέξανδρος Κλώσσας
Νόμος Κατσέλη: Άτοκα τα δάνεια μέχρι τις τελικές «οδηγίες» από τον Άρειο Πάγο
Τράπεζες

Πάγωμα τόκων μέχρι νεοτέρας στα δάνεια του Ν. Κατσέλη 

Οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων θα περιμένουν τις τελικές «οδηγίες» για το Νόμο Κατσέλη

Αγης Μάρκου
Φοροδιαφυγή: Λουκέτα έως δύο χρόνια για μία απόδειξη
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Καμπάνες για φοροδιαφυγή: Πότε μπαίνουν λουκέτα έως 24 μήνες

Οι νέες «καμπάνες» της ΑΑΔΕ για τη φοροδιαφυγή - Τι προβλέπει απόφαση

Ανδρομάχη Παύλου
ΕΚΤ: Οι προβλέψεις 7 οίκων για τις επόμενες κινήσεις στα επιτόκια
World

Τι προβλέπουν επτά οίκοι για τα επιτόκια της ΕΚΤ

 Οι εκτιμήσεις των Bank of America, Citigroup, UBS  ING, Pictet, Carmignac και Barclays για τα επιτόκια της ΕΚΤ

Τάσος Μαντικίδης
Monte dei Paschi di Siena: Η πολύφερνη νύφη και η μάχη για την απόκτησή της
World

Η πολύφερνη νύφη και η μάχη για την απόκτησή της

Η Monte dei Paschi μετατράπηκε σε απρόσμενο συνενωτικό παράγοντα. Η Intesa και η BPM την έχουν στο στόχαστρό τους

Τζούλη Καλημέρη
Ακίνητα: Αυξήθηκαν 5,7% οι τιμές των διαμερισμάτων το α’ τρίμηνο [πίνακας]
Ακίνητα

Ακάθεκτο το ράλι στις τιμές ακινήτων [πίνακας]

Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία της ΤτΕ για τα ακίνητα - Πώς διαμορφώνονται οι τιμές

Ανδρομάχη Παύλου
Υποδομές: Δημιουργείται νέα Γραμματεία για την ασφάλεια ενέργειας, δικτύων και μεταφορών
Πολιτική

Σχέδιο θωράκισης για ενέργεια, νερό και δίκτυα

Οι γεωπολιτικές ρωγμές φέρον νέα δομή στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για να προστατευθούν οι υποδομές ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και μεταφορών

Μάχη Τράτσα
Σούπερ μάρκετ: Στο τραπέζι νέα συμφωνία για μείωση τιμών
Economy

Σε εξέλιξη συζητήσεις για μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ

Ο γενικός διευθυντής της ΕΣΕ επιβεβαιώνει τις διαβουλεύσεις με την κυβέρνηση για μια νέα συμφωνία μείωσης των τιμών με άμεση εφαρμογή

Αθανασία Ακρίβου
Περισσότερα από Κόσμος
Ιράν: Κατέρριψε ελικόπτερο των ΗΠΑ – Ο Τραμπ υπόσχεται να «απαντήσει»
Κόσμος

Ιράν: Κατέρριψε ελικόπτερο των ΗΠΑ – Ο Τραμπ υπόσχεται να «απαντήσει»

Ο Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι κατέρριψε αμερικανικό ελικόπτερο κοντά στα Στενά του Ορμούζ και δεσμεύτηκε να απαντήσει στην επίθεση… «αναγκαστικά».

Πιερρακάκης: Το gov.gr είναι η απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να μετατρέπει τις αδυναμίες της σε πλεονεκτήματα
Economy

Πιερρακάκης: Το gov.gr είναι η απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να μετατρέπει τις αδυναμίες της σε πλεονεκτήματα

Τι είπε ο ΥΠΕΘΟ Κυριάκος Πιερρακάκης στην ομιλία του για την επέτειο λειτουργίας του gov.gr

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Με τη χρήση της τεχνολογίας το κράτος μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά
Πολιτική

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027

Ο κ. Μητσοτάκης, θέτοντας ως χρόνο διεξαγωγής των εκλογών το 2027 είπε ότι οι πολίτες «αναγνωρίζουν το ψηφιακό άλμα» που έχει γίνει στην Ελλάδα

Ακαθάριστα οικόπεδα: Η ΠΟΜΙΔΑ ζητά παράταση μέχρι 30 Ιουνίου
Κοινωνία

Ακαθάριστα οικόπεδα: Η ΠΟΜΙΔΑ ζητά παράταση μέχρι 30 Ιουνίου

Η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα λήγει στις 15 Ιουνίου

Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί: Ποιοι ταξιδεύουν με έως 50% φθηνότερα εισιτήρια
Κοινωνία

Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί: Ποιοι ταξιδεύουν με έως 50% φθηνότερα εισιτήρια

Δείτε αναλυτικά τις εκπτώσεις

Δημοσκόπηση: Οκτακομματική Βουλή – Μακριά από αυτοδυναμία η ΝΔ, σταθερά 2η η ΕΛΑΣ, τρίτο το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική

Δημοσκόπηση: Οκτακομματική Βουλή – Μακριά από αυτοδυναμία η ΝΔ, σταθερά 2η η ΕΛΑΣ, τρίτο το ΠΑΣΟΚ

Η νέα δημοσκόπηση καταγράφει τα κριτήρια που θα επηρεάσουν την ψήφο των πολιτών, με το 43% των ερωτηθέντων να δηλώνει ότι θα επιλέξει με βάση τα προγράμματα των κομμάτων και το 39% να απαντά ότι θα ψηφίσει με γνώμονα την ανάγκη πολιτικής αλλαγής

Λύθηκε το μυστήριο με την οσμή στην Αττική – Τι έδειξε έρευνα του Αστεροσκοπείου Αθηνών
Κοινωνία

Λύθηκε το μυστήριο με την οσμή στην Αττική – Τι έδειξε έρευνα του Αστεροσκοπείου Αθηνών

Μετά από έρευνα, η ομάδα AtmoHUB του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών παρουσίασε το τελικό εύρημα για την περίεργη οσμή που αναστάτωσε την Αττική

Latest News
Πεντάγωνο: Πρόσθεσε Alibaba, BYD και Baidu στη λίστα εταιρειών που συνδέονται με τον κινεζικό στρατό της Κίνας
World

Alibaba, BYD και Baidu σε μαύρη λίστα του Πενταγώνου

Η ενημέρωση που πραγματοποίησε το Πεντάγωνο υπογραμμίζει την επαναλαμβανόμενη ένταση στις διμερείς σχέσεις και τις ανησυχίες για την ασφάλεια στην Ουάσινγκτον σχετικά με την κινεζική τεχνολογία ως στρατηγική απειλή

Ινδία: Η ανάπτυξη αντιμετωπίζει τη πιο δύσκολη δοκιμασία της στην τρίτη θητεία Μόντι
World

Η πιο δύσκολη δοκιμασία της Ινδίας στην τρίτη θητεία Μόντι

Οι ξένοι επενδυτές χαρτοφυλακίου έχουν πουλήσει μετοχές αξίας 29,5 δισ. δολαρίων μέχρι στιγμής φέτος στην Ινδία, μετά από πώληση 18,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι

ASML: Ο επικεφαλής προειδοποιεί την ΕΕ να μην κατευθύνει τις προμήθειες τσιπ
World

«Καμπανάκι» του CEO της ASML στην ΕΕ: Μην κατευθύνετε τις προμήθειες τσιπ

Η βιομηχανία χρειάζεται «πρωταθλητές», όχι παρέμβαση, λέει ο Κριστόφ Φουκέ, επικεφαλής της ASML, της μεγαλύτερης εισηγμένης εταιρείας της Ευρώπης

Μουντιάλ: Ποιός θα πρέπει να πάρει το κύπελο;
World

Ποιά ομάδα θα πρέπει να κερδίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο;

Η διεξαγωγή του Μουντιάλ εκτός απο αναμέτρηση 48 ποδοσφαιρικών ομάδων είναι και μια άσκηση δημόσιας διπλωματίας και ισχύος για τα 48 έθνη που συμμετέχουν

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Wall Street: Οριακά θετικός ο Dow Jones, σε πτώση S&P 500 και Nasdaq
Wall Street

Οριακά θετικός ο Dow Jones, σε πτώση S&P 500 και Nasdaq

Ο Dow σε άνοδο, ο S&P 500 και ο Nasdaq σε κατάρρευση καθώς η Wall Street επανέρχεται σε τάση εναλλαγής στον τομέα της τεχνολογίας και εντείνονται οι εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Πετρέλαιο: Η τάση για αποθήκευση θα διατηρήσει τις τιμές υψηλότερες για περισσότερο
Πετρέλαιο

Η τάση αποθήκευσης θα διατηρήσει ψηλά το πετρέλαιο

Οι χώρες θα δημιουργήσουν μεγαλύτερα αποθέματα έκτακτης ανάγκης για να μειώσουν την ευπάθειά τους άμα λείψει και πάλι πετρέλαιο

Χαλβατζής: Άλμα κερδοφορίας το 2025, με αύξηση 29,2% στο EBITDA – Τι κινήσεις σχεδιάζει
Business

Το «deal» με τον Μπαρμπα Στάθη και το στοίχημα του e-commerce

Βελτιωμένη θέση στα προϊόντα ατμού αλλά και στις αγορές του εξωτερικού παρουσίασε το 2025 η Χαλβατζής Μακεδονική

Κωνσταντίνος Δημητρίου
GSK: Θα αγοράσει την Nuvalent για 10,6 δισ. δολάρια στοχεύοντας αντικαρκινές θεραπείες
World

GSK: Θα αγοράσει την ογκολογική Nuvalent για 10,6 δισ. δολ.

Η συμφωνία είναι η τελευταία κίνηση της βρετανικής εταιρείας GSK για την ανοικοδόμηση της θέσης της στην αγορά θεραπειών για τον καρκίνο

Data centers: Ποιες εταιρείες επωφελούνται από τη «δίψα» σε υποδομές για ΑΙ
World

Ποιες εταιρείες ποντάρουν στη «φλέβα χρυσού» των data centers

Μοχλός ανάπτυξης είναι για πολλές εταιρείες από τον κλάδο του κλιματισμού, των οπτικών ινών και των κατασκευών τα data centers - Θα κρατήσει η «επενδυτική» ευφορία;

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Μουντιάλ: Οι επιχειρήσεις ετοιμάζονται για… μπίζνες
Business of Sport

Οι επιχειρήσεις ετοιμάζονται για... μουντιαλικές μπίζνες

Εφευρετικότητα και φαντασία για ένα μερίδιο από τα $80 δισ. που εκτιμάται ο τζίρος του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου

Αλέξανδρος Καψύλης
Ιράν: Κατέρριψε ελικόπτερο των ΗΠΑ – Ο Τραμπ υπόσχεται να «απαντήσει»
Κόσμος

Ιράν: Κατέρριψε ελικόπτερο των ΗΠΑ – Ο Τραμπ υπόσχεται να «απαντήσει»

Ο Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι κατέρριψε αμερικανικό ελικόπτερο κοντά στα Στενά του Ορμούζ και δεσμεύτηκε να απαντήσει στην επίθεση… «αναγκαστικά».

Unicredit: Έχει το 40,9% της Commerzbank
World

Unicredit: Έχει το 40,9% της Commerzbank

Αιχμηρές δηλώσεις αντάλλαξαν Unicredit και Commerzbank

ΗΠΑ: Μπλόκο σε τεχνολογικούς κολοσσούς για σύνδεση με τον κινεζικό στρατό
World

«Κάρτα» απο το Πεντάγωνο σε κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας

Οι ΗΠΑ προσθέτουν μεγάλες κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας όπως οι Alibaba, Baidu και BYD στον κατάλογο εταιρειών που συνδέονται με τον (κινεζικό) στρατό - Για λανθασμένη πρακτική έκανε λόγο το Πεκίνο

Επιθεώρηση Εργασίας: Αρνητικό ρεκόρ στα εργατικά ατυχήματα το 2025
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Επιθεώρηση Εργασίας: Πάνω από 20.000 εργατικά ατυχήματα το 2025

Σχεδόν 20.500 εργατικά ατυχήματα κατέγραψε η Επιθεώρηση Εργασίας το 2025 - Τι σχολιάζει ο πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ Ανδρέας Στοϊμενίδης

Αφροδίτη Τζιαντζή
Flexible Employment Still Accounts for Nearly Half of New Hires
English Edition

Flexible Employment Still Accounts for Nearly Half of New Hires

Flexible work arrangements accounted for nearly half of all new hires in 2025, while overtime employment surged by more than 85% year-on-year

Κώστας Παπαδής
Lamda: Που θα αξιοποιηθούν τα αντληθέντα κεφάλαια του ομολογιακού δανείου
Business

Που θα αξιοποιηθούν τα αντληθέντα κεφάλαια του ομολογιακού δανείου της Lamda

Πως έγινε η κατανομή των ομολογιών της Lamda - Στο 4,2% η τελική απόδοση και το επιτόκιο των ομολογιών

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies