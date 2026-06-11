Εξάρχου: Γιατί δυσκολεύουν οι μακροχρόνιες συμφωνίες αμερικανικού LNG – Atlantic SEE

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Σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας εισέρχεται η διεθνής αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου, με τις μακροχρόνιες συμφωνίες προμήθειας να γίνονται ολοένα και πιο δύσκολες.

Ο επικεφαλής της Atlantic SEE LNG Trade, Αλέξανδρος Εξάρχου, περιγράφει στο Bloomberg μια αγορά που έχει αλλάξει ριζικά μέσα σε λίγους μήνες, με τους Αμερικανούς προμηθευτές να εμφανίζονται πλέον πολύ πιο επιφυλακτικοί.

Εξάρχου: Η γεωπολιτική πίεση και η εκτίναξη των τιμών

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχουν προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις παγκόσμιες ροές LNG.

Ο περιορισμός της προσφοράς έχει εντείνει τον ανταγωνισμό μεταξύ Ευρωπαίων και Ασιατών αγοραστών, οδηγώντας σε σημαντική αύξηση των τιμών στη spot αγορά.

Οι ΗΠΑ απομακρύνονται από τα μακροχρόνια συμβόλαια

Στο νέο αυτό περιβάλλον, οι Αμερικανοί προμηθευτές εμφανίζονται απρόθυμοι να δεσμευτούν σε 20ετή συμβόλαια σταθερής τιμής, αλλάζοντας πλήρως τη δυναμική της αγοράς.

Όπως σημειώνει ο ο κ. Εξάρχου, η σημερινή εικόνα είναι εντελώς διαφορετική σε σχέση με μόλις έξι μήνες πριν, όταν οι ίδιοι προμηθευτές επιδίωκαν ενεργά μακροχρόνιες συμφωνίες.

Οι κινήσεις των προμηθευτών

Η αβεβαιότητα σχετικά με την πορεία των τιμών —μετά τις ζημιές που υπέστη ο μεγαλύτερος τερματικός σταθμός εξαγωγής LNG στον κόσμο στο Κατάρ— έχει προσθέσει νέα πίεση στην αγορά.

Σε αυτό το πλαίσιο, ορισμένοι Αμερικανοί προμηθευτές φέρονται να προσφέρουν ακόμη και κίνητρα για τη μείωση του μεγέθους υφιστάμενων συμβολαίων, όπως σημειώνει ο CEO της Atlantic SEE LNG Trade.

Η στρατηγική της Atlantic SEE και ο ρόλος της Ελλάδας

Η Atlantic SEE LNG Trade, κοινοπραξία της Aktor Group και της ΔΕΠΑ Εμπορίας, στοχεύει στην ενίσχυση της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου (hub) για την ευρύτερη περιοχή.

Ήδη έχει συνάψει 20ετή συμφωνία με τη Venture Global, η οποία λειτουργεί ως βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη των περιφερειακών ροών LNG.

H επέκταση στα Βαλκάνια και τα νέα συμβόλαια

Εάν επιτευχθούν συμφωνίες με τη Βουλγαρία και την Ουκρανία αργότερα μέσα στο έτος, η Atlantic SEE σχεδιάζει να προχωρήσει σε πρόσθετα συμβόλαια αμερικανικού LNG, αυξάνοντας τις συνολικές προμήθειες έως και τα 8 δισ. κυβικά μέτρα.

Παράλληλα, η εταιρεία εξετάζει περαιτέρω επέκταση σε αγορές της περιοχής, όπως η Σερβία, η Κροατία και η Βόρεια Μακεδονία, ενισχύοντας τον περιφερειακό ενεργειακό της ρόλο.

Το ευρωπαϊκό ενεργειακό πλαίσιο και οι προοπτικές

Η στρατηγική αυτή συμπίπτει με τη σταδιακή απεξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις ρωσικές ροές φυσικού αερίου, γεγονός που αυξάνει τη ζήτηση για εναλλακτικές πηγές LNG.

Την ίδια στιγμή, οι αγορές παραμένουν εξαιρετικά ευαίσθητες, με εκτιμήσεις να δείχνουν πιθανή άνοδο των spot τιμών από τον Σεπτέμβριο.

Το κόστος των συμβολαίων και οι προειδοποιήσεις για τον χειμώνα

Παρότι τα μακροχρόνια συμβόλαια προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια έναντι της μεταβλητότητας, το κόστος τους έχει αυξηθεί σημαντικά.

Ο κ. Εξάρχου προειδοποιεί επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει επαρκή μέτρα για τη διαχείριση των πιθανών κινδύνων εφοδιασμού εν όψει του χειμώνα, την ώρα που επιχειρείται αναπλήρωση αποθεμάτων κατά τη θερινή περίοδο.