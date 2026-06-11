OT FORUM – Εξάρχου (AKTOR): Προϋπόθεση για ξένες επενδύσεις η πολιτική σταθερότητα

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Για τον Κάθετο Διάδρομο, τις προμήθειες φυσικού αερίου στην Ευρώπη και τον κίνδυνο στο θέμα της επάρκειας, αλλά και για την πολιτική σταθερότητα ως προϋπόθεση για ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα, μίλησε ο Αλέξανδρος Εξάρχου, πρόεδρος και CEO του Ομίλου AKTOR, στο 7o OT FORUM με θέμα «100 Χρόνια Οικονομικός Ταχυδρόμος – Από το 1926 στη Νέα Ψηφιακή Εποχή», που πραγματοποιείται στο Παλιό Καπνεργοστάσιο.

Μιλώντας για τον Κάθετο Διάδρομο, ο κ. Εξάρχου είπε πως «το ζήτημα του LNG που κάνουμε μαζί με τη ΔΕΠΑ -γεγονός το οποίο σηματοδοτεί την εθνική προσπάθεια- είναι το εθνικό αποτύπωμα για τη χώρα».

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Για τις MOU είπε ότι αναμένονται οι υπόλοιπες συμφωνίες, που θα ολοκληρωθούν πριν το τέλος του χρόνου ως οριστικές συμφωνίες, θα παρέχουν μια 20ετή διασφάλιση ποσοτήτων αμερικανικού LNG 5,5 – 7,5 TWh. Πρόσθεσε, δε, πως υπάρχει προοπτική να επεκταθεί και δυτικότερα, Σερβία, Κροατία κ.λπ.

«Στο διάστημα από 2026 έως 2030 θα μπορούμε να διακινούμε αμερικανικό LNG και ανατολικά στο πλαίσιο του Κάθετου Διαδρόμου και είναι το μεγάλο ζητούμενο της επόμενης περιόδου που δεν θα μπορεί να υπάρχει ρωσικό φυσικό αέριο», ανέφερε ο κ. Εξάρχου.

Για την ετοιμότητα της Ευρώπης, επεσήμανε ότι το 2022 αποδείχθηκε πως μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει την ενέργεια ως όπλο εις βάρος της Ευρώπης όταν υπάρχει ενεργειακή εξάρτηση από έναν προμηθευτή. «Η Ευρώπη όπως πάντα δεν προετοιμάζεται για αυτό – βλέπει τον κίνδυνο να έρχεται αλλά δεν ενεργεί για να τον αποτρέψει», είπε χωρίς περιστροφές ο επικεφαλής του Ομίλου AKTROR. «Τώρα έχουμε ένα ακόμη πρόβλημα: έχουμε την υποχρεωτική πολιτική απαγόρευση του ρωσικού φυσικού αερίου και ταυτόχρονα υπάρχει κι άλλο ένα πρόβλημα στη Μ. Ανατολή, ο πόλεμος που έπληξε σοβαρά το καταριανό φυσικό αέριο. Στη συγκυρία αυτή ρώσικο δεν μπορούμε να πάρουμε, καταριανό δεν υπάρχει, άρα η Ευρώπη έχει ανάγκη από το αμερικανικό LNG».

Φέτος, όπως εξήγησε ο ίδιος, θα χρειαστεί να διασφαλιστούν ποσότητες. «Εχει κινηθεί η ΕΕ να διασφαλίσει ποσότητες από την Αμερική για φέτος και του χρόνου; Η απάντηση είναι πως όχι. Αρα φέτος θα έχουμε μια μεγάλη πληθωριστική πίεση εξαιτίας της πολύ υψηλής τιμής του LNG και του πετρελαίου. Θα γίνει προφανές ότι πρέπει να πάμε σε μια λογική ευρωομολόγου για να γίνει ανεκτό το κόστος. Το βλέπω αναγκαίο»,τόνισε. Και πρόσθεσε με έμφαση: «Δεν πιστεύω ότι η ΕΕ θα επιτρέψει μια πληθωριστική πίεση της τάξης του 10% – 12%. Ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης είναι το ευρωομόλογο. Διαφορετικά η πληθωριστική πίεση στην βόρεια Ευρώπη ιδίως θα είναι πρωτοφανής. Θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει ήδη η συζήτηση».

Ακόμη, ο κ. Εξάρχου σημείωσε ότι ια έπρεπε να έχει ξεκινήσει η συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο με συμφωνίες μακράς διάρκειας γιατί μόνο έτσι εξασφαλίζεις ποσότητες, εξήγησε.

Αυτήν τη στιγμή βάση σύγκρισης για την τιμή δεν υπάρχει, είπε, γιατί αφού δεν υπάρχει ούτε από Ρωσία, ούτε από Κατάρ, η Αμερική είναι μονόδρομος. Επεσήμανε, όμως, ότι ο ίδιος δεν είναι υπέρ της εξάρτησης. Ο Κάθετος Διάδρομος δεν επιδιώκει να δημιουργήσει ένα άλλο μονοπώλιο αλλά να επιτρέψει μια ισορροπία των ποσοτήτων από Αμερική και από άλλες πηγές προμήθειας, όταν κάποια στιγμή επιτραπεί και από Ρωσία.

Τόνισε ότι χρειάζονται πολλές πηγές ενέργειας με ισορροπημένο μείγμα για τον πολίτη, επιδότηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο του αμερικανικού LNG για τον πολίτη που θα το αγοράζει και τρίτον μακροπρόθεσμες συμφωνίες εκατέρωθεν. Η τιμή spot περιλαμβάνει ανισορροπίες με αποτέλεσμα αυτό το κόστος να πηγαίνει στον πολίτη», τόνισε.

Μετά το RRF

Ερωτηθείς για τη μετά το RRF εποχή, ο κ. Εξάρχου τόνισε ότι η λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αρνητική εξέλιξη, καθώς τα τελευταία 5 χρόνια οι προοπτικές της οικονομίας έχουν αλλάξει και η χώρα διαθέτει πλέον μία καλά στημένη οικονομία και οργανωμένα δημοσιονομικά, που καθιστούν εφικτή την πρόωρη αποπληρωμή χρέους, που με τη σειρά της δημιουργεί θετικές προσδοκίες στις αγορές.

Αναγκαία η πολιτική σταθερότητα

«Ολη η προσπάθεια δημοσιονομικής πειθαρχίας έχει αρχίσει να υλοποιείται μόλις τώρα. Εχουν δημιουργθεί πλέον οι βάσεις που προσελκύουμε ξένα κεφάλαια. Αυτό που έκανε το RRF μπορεί να το κάνει η ιδιωτική οικονομία με την αναζήτηση κεφαλαίων που έρθουν, με την προϋπόθεση ότι θα συνεχίσουμε την ίδια οικονομική πολιτική», ξεκαθάρισε ο κ. Εξάρχου.

Σημείωσε ότι αρχίζουμε να βλέπουμε τους καρπούς της προσπάθειας που κατεβλήθη όλα τα προηγούμενα χρόνια, επισημαίνοντας ότι το τελευταίο διάστημα όλο και περισσότεροι ξένοι επενδυτές είναι διατεθειμένοι να τοποθετήσουν ίδια κεφάλαια στην Ελλάδα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις πρόσφατες ομολογιακές εκδόσεις και την ΑΜΚ της Credia Bank, αλλά και την ΑΜΚ της ΔΕΗ.

«Ολη η προσπάθεια που έκανε ο ελληνικός λαός και όλοι μας, τώρα αρχίζουν και αποδίδουν καρπούς. Συνεπώς εάν δεν δημιουργήσουμε την πολιτική σταθερότητα που πρέπει να διατηρήσουμε για να δημιουργήσουμε την πεποίθηση στους ξένους επενδυτές ότι δεν κινδυνεύουν τα χρήματα που θα επενδύσουν στην Ελλάδα το παιχνίδι θα χαθεί. Το να επανέλθουμε στο 2010 είναι πολύ εύκολο. Αν αισθανθούν ότι δεν μπορούν να επενδύσουν σε μια χώρα με προσήλωση στη δημοσιονομική πειθαρχία το να γυρίσουμε στο 2010 είναι πάρα πολύ εύκολο», προειδοποίησε κλείνοντας ο επικεφαλής του Ομίλου AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου.