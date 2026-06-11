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NBG Securities: Τιμή στόχος τα 65 ευρώ για τον Τιτάνα

Περιθώριο ανόδου 33% και ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης βλέπει για τον Τιτάνα η NBG Securities

Business 11.06.2026, 10:50
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NBG Securities: Τιμή στόχος τα 65 ευρώ για τον Τιτάνα
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Τόμπρα

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Τιμή-στόχο στα 65 ευρώ ανά μετοχή θέτει η NBG Securities για την Titan Cement International, διατηρώντας τη σύσταση «Outperform», καθώς εκτιμά ότι οι στρατηγικές πρωτοβουλίες του ομίλου διασφαλίζουν διαφοροποιημένη ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα και ισχυρή κερδοφορία τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με την ανάλυση, παρά το δυσμενές διεθνές περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από γεωπολιτική αστάθεια λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, τις πληθωριστικές πιέσεις στο ενεργειακό κόστος και τις πρώτες ύλες, καθώς και τα υψηλά επιτόκια στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, ο Τιτάν συνεχίζει να επιδεικνύει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα.

Για το 2026 προβλέπει αύξηση εσόδων κατά 9,6%, ενίσχυση του EBITDA κατά 12,2%

Η χρηματιστηριακή επισημαίνει ότι τα αποτελέσματα του ομίλου στηρίζονται στην οργανική ανάπτυξη, την ισχυρή λειτουργική κερδοφορία, τις υψηλές ταμειακές ροές και τη χαμηλή μόχλευση. Παράλληλα, εκτιμά ότι οι προοπτικές θα ενισχυθούν περαιτέρω από το 2027, καθώς θα αρχίσουν να αποδίδουν πλήρως οι εξαγορές στις ΗΠΑ, τη Γαλλία και την Τουρκία, ενώ θα υλοποιούνται σταδιακά οι συνέργειες σε επίπεδο ομίλου.

Η NBG Securities διαπιστώνει ότι η ζήτηση παραμένει ισχυρή στις βασικές αγορές δραστηριοποίησης του ομίλου. Στις ΗΠΑ, η ανάπτυξη υποστηρίζεται από έργα υποδομών και ιδιωτικές εμπορικές κατασκευές, ενώ στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη οι επενδύσεις σε υποδομές και η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα συνεχίζουν να τροφοδοτούν την αγορά. Αντίστοιχα θετικές είναι οι προοπτικές στην Ανατολική Μεσόγειο, τόσο μέσω της εγχώριας κατασκευαστικής δραστηριότητας όσο και μέσω των εξαγωγών.

Αναφορικά με το αυξημένο ενεργειακό κόστος, η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι οι πρωτοβουλίες της διοίκησης, όπως οι μακροχρόνιες συμφωνίες προμήθειας ενέργειας (PPAs), η διεύρυνση της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων, οι ρήτρες ενέργειας στις τιμολογήσεις, τα προγράμματα αντιστάθμισης κινδύνου και η έγκαιρη ναύλωση πλοίων, θα επιτρέψουν στον όμιλο να προστατεύσει σε μεγάλο βαθμό τα περιθώρια κερδοφορίας του.

Ισχυρή ανάπτυξη εσόδων και κερδών έως το 2029

Η NBG Securities αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις της για την περίοδο μετά το 2026, ενσωματώνοντας τόσο τη θετική πορεία του πρώτου τριμήνου όσο και τους στόχους του στρατηγικού σχεδίου «Forward 2029».

Για το 2026 προβλέπει αύξηση εσόδων κατά 9,6%, ενίσχυση του EBITDA κατά 12,2% και άνοδο των καθαρών κερδών που αναλογούν στους μετόχους κατά 26,3%.

Σε ορίζοντα 2025-2029, η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι ο όμιλος θα επιτύχει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης (CAGR) Εσόδων κατά +5,9%, EBITDA κατά +8,1% και καθαρών κερδών κατά +8,7%

Παράλληλα, αναμένει ότι ο δείκτης διανομής μερίσματος θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο κοντά στο 35% ετησίως.

Οι επενδύσεις του ομίλου αναμένεται να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες να ξεπερνούν τα 450 εκατ. ευρώ ετησίως κατά μέσο όρο έως το 2029. Για το 2026 οι συνολικές επενδύσεις εκτιμώνται σε περίπου 1,05 δισ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 700 εκατ. ευρώ αφορούν εξαγορές.

Παρά το αυξημένο επενδυτικό πρόγραμμα και τις διανομές μερισμάτων, η NBG Securities προβλέπει ότι η χρηματοοικονομική θέση του ομίλου θα παραμείνει ιδιαίτερα ισχυρή, με τον δείκτη καθαρού δανεισμού προς EBITDA να διαμορφώνεται στο 1,2x το 2026 και να υποχωρεί περίπου στο 0,8x έως το 2029, χάρη στη σημαντική εσωτερική δημιουργία ταμειακών ροών.

Περιθώριο ανόδου 33% και σημαντικό discount

Η αποτίμηση της NBG Securities βασίζεται σε συνδυασμό της μεθόδου Sum-of-the-Parts (SoP) και της προεξόφλησης ταμειακών ροών (DCF), με ίση στάθμιση 50%-50%.

Η μέθοδος SoP αποδίδει εύλογη αξία 68,28 ευρώ ανά μετοχή, υποδηλώνοντας περιθώριο ανόδου 40%, ενώ η αποτίμηση μέσω DCF οδηγεί σε αξία 61,72 ευρώ ανά μετοχή και περιθώριο ανόδου 27%.

Ο συνδυασμός των δύο προσεγγίσεων οδηγεί σε νέα τιμή-στόχο στα 65 ευρώ ανά μετοχή, η οποία συνεπάγεται ανοδικό περιθώριο της τάξης του 33%.

Η χρηματιστηριακή τονίζει ότι η μετοχή εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με μέσο discount περίπου 27% έναντι των διεθνών ανταγωνιστών της με βάση τους δείκτες EV/EBITDA για τα έτη 2026-2027, παρά το γεγονός ότι προσφέρει υψηλότερη μερισματική απόδοση, της τάξης του 2,6%, έναντι 1,6% του κλάδου, και διατηρεί αντίστοιχο προφίλ μόχλευσης.

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