Όμιλος Τιτάν: Στα 62 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο η Pantelakis

Τη σύσταση «Buy» (αγορά) διατηρεί η Pantelakis Securities για τον Τιτάνα (Titan Cement International), ενώ αυξάνει την τιμή-στόχο στα 62 ευρώ από 59 ευρώ, εκτιμώντας ότι ο όμιλος διαθέτει σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανατίμησης, χάρη στην ισχυρή οργανική ανάπτυξη, τις δυνατότητες εξαγορών και συγχωνεύσεων (M&A) και την ελκυστική αποτίμησή του.

Με αφορμή τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου 2026, η Titan προχώρησε αιφνιδιαστικά σε αναβάθμιση των προβλέψεών της, πλέον αναμένοντας οργανική αύξηση πωλήσεων και EBITDA σε μεσαίο έως υψηλό μονοψήφιο ποσοστό. Σύμφωνα με την Pantelakis, οι προοπτικές του ομίλου είναι σε μεγάλο βαθμό προστατευμένες από τη μεταβλητότητα των διεθνών ενεργειακών αγορών.

Ειδικότερα, περίπου το 75% του συνολικού EBITDA του ομίλου είναι δομικά θωρακισμένο, χάρη στην έντονη χρήση φυσικού αερίου στις δραστηριότητες των ΗΠΑ και στο ποσοστό υποκατάστασης καυσίμων άνω του 50% στα Βαλκάνια. Ως εκ τούτου, τυχόν τοπικές αυξήσεις στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα θεωρούνται ουσιαστικά αμελητέες, καθώς το κόστος ηλεκτρισμού αντιστοιχεί μόλις στο 6% της συνολικής βάσης κόστους του ομίλου.

Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι, χάρη στον αποτελεσματικό έλεγχο του κόστους και τις πρόσφατες εξαγορές, τα EBITDA και τα καθαρά κέρδη του 2026 θα διαμορφωθούν στα 694 εκατ. ευρώ και 348 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, καταγράφοντας αύξηση 15% και 21% σε ετήσια βάση.

Κατά την Pantelakis, η ισχυρή αυτή κερδοφορία στηρίζει το κορυφαίο αναπτυξιακό προφίλ της Titan στον κλάδο, με προβλεπόμενο μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης EBITDA 11% για την περίοδο 2026-2029, έναντι μέσου όρου 9% για τις συγκρίσιμες εταιρείες, καθώς και απόδοση επενδεδυμένων κεφαλαίων (ROIC) περίπου 15%, κατά 650 μονάδες βάσης υψηλότερη από το κόστος κεφαλαίου (WACC).

Σε τροχιά επίτευξης του στόχου για EBITDA 1 δισ. ευρώ το 2029

Παρά την αβεβαιότητα στο διεθνές περιβάλλον, η Pantelakis θεωρεί ότι η Titan παραμένει σε πορεία επίτευξης του στόχου για EBITDA ύψους 1 δισ. ευρώ έως το 2029.

Το βασικό σενάριο της χρηματιστηριακής προβλέπει οργανικά EBITDA περίπου 900 εκατ. ευρώ, ενώ η αξιοποίηση των περίπου 800 εκατ. ευρώ που παραμένουν διαθέσιμα για εξαγορές εκτιμάται ότι μπορεί να προσθέσει επιπλέον 100 εκατ. ευρώ στα λειτουργικά κέρδη.

Ακόμη και υπό συνθήκες αυξημένης δραστηριότητας εξαγορών, η μόχλευση αναμένεται να παραμείνει ελεγχόμενη στο 1,1x έως το 2029, σημαντικά χαμηλότερα από το εύρος-στόχο 1,5x-2x, χάρη στις ισχυρές ελεύθερες ταμειακές ροές.

Στο πλαίσιο αυτό, τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα 5,4 ευρώ ανά μετοχή το 2029, αντιστοιχώντας σε μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 10%. Αν και η πρόβλεψη αυτή είναι κατά 11% χαμηλότερη από προηγούμενη εκτίμηση λόγω των χρηματοοικονομικών επιπτώσεων των εξαγορών, εξακολουθεί να βρίσκεται εντός του στόχου της διοίκησης για 5-6 ευρώ ανά μετοχή.

Ισχυροί μοχλοί ανάπτυξης σε όλες τις γεωγραφικές αγορές

Η Pantelakis εκτιμά ότι η Titan θα συνεχίσει να υπεραποδίδει σε όλες τις βασικές αγορές δραστηριοποίησής της.

Στις ΗΠΑ, προβλέπει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης EBITDA 9% την περίοδο 2026-2029, υποστηριζόμενο από τη δυναμική ζήτηση στις μη οικιστικές κατασκευές, τις επενδύσεις σε υποδομές και τη διατήρηση ισχυρής τιμολογιακής πολιτικής.

Παράλληλα, η Ελλάδα αναμένεται να εμφανίσει αύξηση EBITDA 14%, τα Βαλκάνια 7%, ενώ η Ανατολική Μεσόγειος 21%, επωφελούμενη από την ανάκαμψη των ιδιωτικών έργων και την ενίσχυση των εξαγωγών.

Παρότι η χρηματιστηριακή μείωσε τις προβλέψεις της για τα EBITDA του 2026 κατά περίπου 3%, ώστε να ενσωματώσει τις μακροοικονομικές προκλήσεις, σημειώνει ότι η επιτάχυνση των εξαγορών και οι πρωτοβουλίες αυστηρού ελέγχου του κόστους αντισταθμίζουν αποτελεσματικά τις βραχυπρόθεσμες πιέσεις, διατηρώντας αμετάβλητες τις μεσοπρόθεσμες εκτιμήσεις.

Τιμή-στόχος στα 62 ευρώ και σημαντικό περιθώριο ανατίμησης

Η Pantelakis υποστηρίζει ότι η μετοχή της Titan εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με αδικαιολόγητο discount έναντι των ευρωπαϊκών και αμερικανικών ανταγωνιστών της, της τάξης του 32% και 48% αντίστοιχα, με βάση τον δείκτη EV/EBITDA του 2027.

Όπως επισημαίνει, στις τρέχουσες τιμές οι δραστηριότητες του ομίλου στις ΗΠΑ και εκτός ΗΠΑ αποτιμώνται εμμέσως μόλις στις 7 φορές και 5 φορές το EBITDA του 2027 αντίστοιχα.

Η νέα τιμή-στόχος των 62 ευρώ προκύπτει από συνδυασμό δύο μεθοδολογιών αποτίμησης, κατά 50% από μοντέλο προεξόφλησης ταμειακών ροών (DCF), που αποδίδει αξία 59,7 ευρώ ανά μετοχή, και κατά 50% από ανάλυση επιμέρους δραστηριοτήτων (SOTP), η οποία αποτιμά τη μετοχή στα 64,4 ευρώ.

Ακόμη και στην τιμή-στόχο των 62 ευρώ, η Pantelakis σημειώνει ότι η Titan θα διαπραγματεύεται στις 7,5 φορές το EBITDA του 2027, επίπεδο που εξακολουθεί να συνεπάγεται έκπτωση περίπου 15% έναντι των ευρωπαϊκών και 37% έναντι των αμερικανικών ομοειδών εταιρειών.