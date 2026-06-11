Όμιλος Ηρακλής: Ζήτημα λίγων ημερών η σκυροδέτηση του Riviera Tower – Τι τζίρο προβλέπει για το 2026

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Υπόθεση λίγων ημερών είναι η ολοκλήρωση της σκυροδέτησης του πρωτοποριακού Riviera Tower στο Ελληνικό, όπως ανέφερε ο Όμιλος Ηρακλής, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών παρουσίας του στο φιλόδοξο έργο του The Ellinikon.

Η τοποθέτηση και των τελευταίων πλακών στον 50ο όροφο τις επόμενες δύο εβδομάδες θα επισφραγήσει ένα ιδιαίτερα απαιτητικό έργο, για τη θεμελίωση του οποίου απαιτήθηκαν 40 ώρες συνεχούς σκυροδέτησης και η συνεργασία 300 και πλέον εργαζομένων και συνεργατών του Ηρακλής.

Στα μεγέθη πωλήσεων και κερδοφορίας αποτυπώνεται ξεκάθαρα η συνεχής αναπτυξιακή δυναμική του ομίλου, με τον κύκλο εργασιών το 2025 να φτάνει τα 501 εκατ. ευρώ, ενώ αναμένεται ισχυρή αύξηση στα 540-550 εκατ. ευρώ για το 2026, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας κ. Δημήτρη Χανή.

Το τρέχον έτος η εταιρεία περιμένει και βελτιωμένο EBITDA: υπολογίζεται ότι από τα 95 εκατ. ευρώ του 2025 ο Ηρακλής θα ξεπεράσει τα 100 εκατ. ευρώ το 2026.

Η προσδοκία αυτή βασίζεται στον αυξημένο όγκο πωλήσεων σκυροδέματος στην εγχώρια αγορά, οι οποίες κατευθύνονται τόσο σε ιδιωτικά όσο και σε δημόσια έργα, όπως ανέφερε ο κ. Χανής, καθώς και στη βελτίωση του κόστους.

Μάλιστα, οι θετικές προβλέψεις επεκτείνονται και στο 2027, όπου ο τζίρος υπολογίζεται να ανέβει κατά 5%.

Σημειώνεται ότι ο εκτιμώμενος όγκος πωλήσεων της εταιρείας σε σκυρόδεμα τριπλαστιάστηκε την τελευταία πενταετία από τα 600.000 μ³ το 2021 στα 1.761.000 μ³ το 2025.

Μοχλός ανάπτυξης τα βιώσιμα υλικά – Στο επίκεντρο η εγχώρια αγορά

Σημαντική είναι η ζήτηση στα βιώσιμα υλικά από μεγάλους κατασκευαστικούς ομίλους, οι οποίοι αναζητούν σκυρόδεμα με χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα και βιώσιμο πρόσιμο, αλλά και από εταιρείες μεσαίου μεγέθους, ανέφερε ο CEO του Ηρακλής.

Η τιμή ενός τέτοιου προϊόντος μπορεί να είναι μέχρι και 10 ευρώ παραπάνω από ένα παραδοσιακό σκεύασμα, πρόσθεσε.

Ως προς τις πωλήσεις, το κέντρο βάρους της εταιρείας δίνεται στην εσωτερική αγορά, πρόσθεσε ο ίδιος. Μάλιστα, το 2026 η παραγωγή υπολογίζεται να φτάσει στους 2.300.000 τόνους.

Από την άλλη πλευρά, μόλις 600.000 τόνοι προορίζονται για εξαγωγές, σε χώρες της Ευρώπης, της Αφρικής και του Κόλπου.

Ανοιχτό το «ραντάρ» για νέες εξαγορές

Το ενδεχόμενο μιας νέας σειράς εξαγορών βολιδοσκοπεί ο όμιλος Ηρακλής, με το επενδυτικό ενδιαφέρον να στρέφεται σε δύο κατευθύνσεις.

Η πρώτη περίπτωση αφορά εταιρείες με δομικά προϊόντα και λύσεις δόμησης. Όπως ανέφερε ο κ. Χανής, ο στόχος εδώ είναι να επεκτείνει η εταιρεία το αποτύπωμά της σε καινούργιες περιοχές.

Ο δεύτερος άξονας περιλαμβάνει τις λύσεις δόμησης. Το ζητούμενο εδώ είναι ο εμπλουτισμός του εταιρικού χαρτοφυλακίου με νέα προϊόντα, τα οποία θα απευθύνονται σε εργασίες ανακαίνισης ή μόνωσης, είπε ο ίδιος.

Επί του παρόντος ο όμιλος βρίσκεται σε φάση συζητήσεων, χωρίς να έχει προσδιοριστεί ακόμα ένα συγκεκριμένο κονδύλι εξαγορών, όπως ανέφερε.