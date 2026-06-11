Συμφωνία ΣΕΒ – Π.Ε.Τ.Ε.Τ. για τεχνολόγους τροφίμων, ποτών και διατροφής

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Τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους τεχνολόγους τροφίμων, ποτών και διατροφής υπέγραψαν σήμερα, Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026, ο ΣΕΒ και η Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Επιστημόνων Τροφίμων (Π.Ε.Τ.Ε.Τ.). Πρόκειται για την πρώτη σύμβαση του είδους της που υπογράφεται έπειτα από 15 χρόνια, σηματοδοτώντας, σύμφωνα με τις δύο πλευρές, την έναρξη μιας νέας περιόδου συνεργασίας μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων.

Η συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας και, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση του ΣΕΒ, αναδεικνύει τον ρόλο των συλλογικών διαπραγματεύσεων στη διαμόρφωση ενός σταθερού και σύγχρονου πλαισίου εργασιακών σχέσεων. Για τον κλάδο της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών, η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς αφορά ένα επαγγελματικό πεδίο με άμεση συμβολή στην ποιότητα, την ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων.

Η νέα σύμβαση προβλέπει σωρευτική αύξηση αποδοχών 7,2% για την περίοδο από τον Ιούνιο του 2026 έως τον Μάιο του 2029. Παράλληλα, ορίζει επίδομα 7% για τους προϊσταμένους τμημάτων, ενώ προβλέπει και επίδομα τέκνου 50 ευρώ για κάθε παιδί μέχρι την ενηλικίωσή του. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, περισσότεροι από 2.500 τεχνολόγοι και επιστήμονες τροφίμων, ποτών και διατροφής απασχολούνται στις επιχειρήσεις που καλύπτονται από τη συγκεκριμένη συλλογική ρύθμιση.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, χαρακτήρισε την υπογραφή της πρώτης συλλογικής σύμβασης μετά από 15 χρόνια «ιδιαίτερα θετική εξέλιξη» για ένα επάγγελμα με σημαντικό αποτύπωμα στον κλάδο της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών. Τόνισε επίσης ότι η ενίσχυση της παραγωγικότητας, η ανάπτυξη των επιχειρήσεων και η βελτίωση των αποδοχών των εργαζομένων αποτελούν στόχους αλληλένδετους, οι οποίοι μπορούν να επιτευχθούν μέσα από συναινετικές και βιώσιμες συμφωνίες.

Η συμφωνία θεωρείται ένδειξη επαναφοράς του κοινωνικού διαλόγου σε έναν κρίσιμο τομέα της ελληνικής μεταποίησης. Σε μια περίοδο όπου η ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ποτών καλείται να διαχειριστεί πιέσεις από το κόστος παραγωγής, τον διεθνή ανταγωνισμό και τις απαιτήσεις για ποιοτικά προϊόντα, η κατοχύρωση ενός πιο σαφούς εργασιακού πλαισίου μπορεί να λειτουργήσει σταθεροποιητικά.

Παράλληλα, η σύμβαση αναγνωρίζει θεσμικά τον ρόλο των τεχνολόγων και επιστημόνων τροφίμων στη λειτουργία των επιχειρήσεων του κλάδου, από τον ποιοτικό έλεγχο και την ασφάλεια έως την τεχνολογική αναβάθμιση και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα πρότυπα παραγωγής.