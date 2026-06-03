 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(10) "Industries"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(31) "Law, Gov't & Politics: Politics"
}

Σπύρος Θεοδωρόπουλος (ΣΕΒ): Λάθος δεδομένα στην ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική

Λάθος δεδομένα στην ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική εντοπίζει ο πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος – Να δοθεί περισσότερος χώρος στις εθνικές κυβερνήσεις

Βιομηχανία 03.06.2026, 18:25
Σχολιάστε
Σπύρος Θεοδωρόπουλος (ΣΕΒ): Λάθος δεδομένα στην ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να επανεξετάσει τη στάση της απέναντι στη βιομηχανία και το ενεργειακό κόστος υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΔΣ του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, σημειώνοντας ότι η ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική στηρίζεται σε λανθασμένα δεδομένα και ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερος χώρος στις εθνικές κυβερνήσεις ώστε να στηρίξουν την παραγωγή και την ανταγωνιστικότητα.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, Κωνσταντίνο Γιαζιτζόγλου, στο πλαίσιο της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του ΣΜΕ, ο κ. Θεοδωρόπουλος άσκησε έντονη κριτική στις επιλογές των Βρυξελλών, υποστηρίζοντας ότι η Ευρώπη με τις μέχρι σήμερα πολιτικές της συνέβαλε σε σημαντικό βαθμό στην αποβιομηχάνιση της ηπείρου.

Κριτική στην αποβιομηχάνιση

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ τόνισε ότι επί χρόνια η Ευρώπη κινήθηκε με την πεποίθηση πως όλα θα είναι εύκολα και ότι η μετάβαση σε ένα κυρίως μοντέλο υπηρεσιών δεν θα είχε κόστος για την παραγωγική βάση. Όπως είπε, οι περιβαλλοντικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν συνέβαλαν στην αποδυνάμωση της βιομηχανίας, ενώ οι εξελίξεις των τελευταίων ετών, από τον πόλεμο στην Ουκρανία έως τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή, απέδειξαν ότι αυτές οι επιλογές δεν ήταν επαρκώς ζυγισμένες.

Ο ίδιος αναφέρθηκε επίσης στην έκθεση Ντράγκι και στη συνολικότερη συζήτηση για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, υποστηρίζοντας ότι το σημερινό παραγωγικό μοντέλο της Ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί με την απαιτούμενη ταχύτητα στις προκλήσεις του διεθνούς ανταγωνισμού.

Το ενεργειακό κόστος στο επίκεντρο

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Θεοδωρόπουλος στο υψηλό ενεργειακό κόστος που επιβαρύνει την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Όπως σημείωσε, η Ευρώπη παραμένει 3 έως 6 φορές ακριβότερη σε σχέση με τους μεγάλους ανταγωνιστές της, γεγονός που πλήττει σοβαρά την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Υπογράμμισε ακόμη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να λειτουργεί με 28 διαφορετικές προσεγγίσεις και γνώμες, κάτι που, όπως είπε, περιορίζει την ευελιξία και την ταχύτητα λήψης αποφάσεων. Παρότι αναγνώρισε ότι η Ευρώπη εμφανίζει σημάδια «αφύπνισης» σε σχέση με πριν από τέσσερα χρόνια, εκτίμησε ότι παραμένει αδύναμη να κινηθεί με την ταχύτητα που απαιτεί το διεθνές περιβάλλον.

Ζητά περισσότερο ρόλο για τα κράτη

Ο κ. Θεοδωρόπουλος στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη να ενισχυθεί ο ρόλος των εθνικών κυβερνήσεων στη διαμόρφωση πολιτικών για το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας. Όπως ανέφερε, αν η Ευρώπη επιθυμεί πραγματικά να διατηρήσει και να αναπτύξει τη βιομηχανία της, θα έπρεπε να έχει επιτρέψει στα κράτη-μέλη μεγαλύτερα περιθώρια παρέμβασης.

Κατά την άποψή του, οι Βρυξέλλες «έσφιγγαν τον κλοιό» αντί να δώσουν στα κράτη τα κατάλληλα εργαλεία για να στηρίξουν τις επιχειρήσεις τους. Παράλληλα, έκανε λόγο για λανθασμένα δεδομένα στην ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική και τόνισε ότι στην πράξη δεν υπάρχει μια πραγματικά ενιαία αγορά, όπως συχνά παρουσιάζεται.

Οι επιλέξιμες δαπάνες και οι νέες κινήσεις

Αναφερόμενος στις πρόσφατες εξελίξεις, σημείωσε ότι τις τελευταίες εβδομάδες καταγράφονται ορισμένα θετικά βήματα, με περισσότερο δημοσιονομικό χώρο και συζητήσεις για ενισχύσεις που θα μειώσουν το κόστος, δείχνοντας ότι το ευρωπαϊκό πλαίσιο αρχίζει να μετατοπίζεται έστω και αργά προς μια πιο ρεαλιστική κατεύθυνση.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η συζήτηση για τη δυνατότητα χρηματοδότησης επενδύσεων που σχετίζονται με την ενεργειακή μετάβαση και τη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, μέσα από μεγαλύτερη ευελιξία στους δημοσιονομικούς κανόνες.

Χωροταξικό και βιομηχανικές επενδύσεις

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ αναφέρθηκε επίσης στο θέμα του χωροταξικού πλαισίου για τη βιομηχανία, επισημαίνοντας ότι έχει υπάρξει εκτεταμένη συνεργασία με το αρμόδιο υπουργείο και ότι το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται σύντομα. Όπως είπε, τα περισσότερα ζητήματα έχουν ήδη προχωρήσει σε ικανοποιητικό επίπεδο και εξέφρασε την εκτίμηση ότι τελικά θα υπάρξει ένα καλό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία.

Τόνισε, μάλιστα, ότι η βιομηχανική δραστηριότητα δεν μπορεί να αναπτύσσεται σε περιοχές όπου απλώς δεν απαγορεύεται ρητά, αλλά πρέπει να γίνεται σαφές πού επιτρέπεται ξεκάθαρα η εγκατάσταση και λειτουργία βιομηχανικών μονάδων. Χαρακτήρισε την ασάφεια των νόμων ως μία από τις μεγαλύτερες παθογένειες της χώρας, υπογραμμίζοντας ότι η σαφήνεια στο θεσμικό πλαίσιο αποτελεί βασική προϋπόθεση για επενδύσεις.

Η σχέση βιομηχανίας και κοινωνίας

Κλείνοντας, ο κ. Θεοδωρόπουλος επεσήμανε ότι ο βιομηχανικός κόσμος δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να αναδείξει επαρκώς τη συμβολή του στην οικονομία και στην απασχόληση. Όπως είπε, ο τουρισμός έχει καταφέρει να χτίσει ισχυρή κοινωνική αποδοχή, σε αντίθεση με τη βιομηχανία, η οποία συχνά δεν διαθέτει συμμάχους στην κοινή γνώμη.

Υπογράμμισε ότι η βιομηχανία προσφέρει υψηλότερους μισθούς από τον μέσο όρο της χώρας και τη δυνατότητα σε στελέχη και εργαζομένους να χτίσουν μια σταθερή επαγγελματική πορεία, στοιχεία που, όπως σημείωσε, πρέπει να γίνουν πιο γνωστά στην κοινωνία. Αναφέρθηκε επίσης σε επικείμενες συμπαραγωγές με τον ΣΚΑΪ για την προβολή της βιομηχανίας, περιλαμβανομένου και του εξορυκτικού κλάδου, σημειώνοντας ότι τέτοιες πρωτοβουλίες μπορούν να ενισχύσουν την κατανόηση της συμβολής του κλάδου στην ανάπτυξη.

Στο ίδιο μήκος κύματος, κάλεσε τη βιομηχανία να πάψει να είναι ενοχική και να διεκδικήσει πιο ενεργά τον ρόλο της στο δημόσιο διάλογο, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που κρίσιμες πρώτες ύλες, όπως το γάλλιο, αποκτούν στρατηγική σημασία για την ευρωπαϊκή οικονομία.

Το μήνυμα προς την Ευρώπη

Το βασικό μήνυμα της παρέμβασης Θεοδωρόπουλου ήταν σαφές: αν η Ευρώπη θέλει να διατηρήσει βιομηχανική βάση και να σταθεί με αξιώσεις στον διεθνή ανταγωνισμό, πρέπει να αναθεωρήσει πλευρές της ενεργειακής και ρυθμιστικής της πολιτικής. Για τον πρόεδρο του ΣΕΒ, η ενίσχυση της παραγωγικότητας, η μείωση του ενεργειακού κόστους και η μεγαλύτερη ευελιξία για τα κράτη-μέλη αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για να παραμείνει η ευρωπαϊκή βιομηχανία ζωντανή και ανταγωνιστική.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
Στεγαστική κρίση: Αναλυτικά στοιχεία από ΠΑΝΣΥΠΟ – Αδιάθετες κατοικίες και στεγαστική επιβάρυνση
Ακίνητα

Οι προτάσεις του ΠΑΝΣΥΠΟ για τη στεγαστική κρίση
Ακίνητα: Τα λάθη που «ανεβάζουν» τα τεκμήρια κατοικίας
Ακίνητα

Τα λάθη που «ανεβάζουν» τα τεκμήρια κατοικίας - Τι να προσέξετε
Enterprise Greece: Θέση στο νέο βιομηχανικό χάρτη της Ευρώπης διεκδικεί η Ελλάδα
Business

Θέση στο νέο βιομηχανικό χάρτη της Ευρώπης διεκδικεί η Ελλάδα
Σπύρος Θεοδωρόπουλος (ΣΕΒ): Λάθος δεδομένα στην ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική
Βιομηχανία

Κριτική Θεοδωρόπουλου στις Βρυξέλλες για το ενεργειακό κόστος
Θερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν – Ποια Κυριακή μένουν τα καταστήματα ανοικτά
Economy

Πότε ξεκινούν οι θερινές εκτπώσεις - Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Η Ελλάδα επιστρέφει στην ευρωπαϊκή κανονικότητα
Macro

Η Ελλάδα εκτός λίστας μακροοικονομικών ανισορροπιών

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Eurelectric: Το ενεργειακό κόστος και οι καθυστερήσεις στα δίκτυα ανακόπτουν τον εξηλεκτρισμό της βιομηχανίας
World

Eurelectric: Τι ανακόπτει τον εξηλεκτρισμό της βιομηχανίας

Γιατί ο εξηλεκτρισμός της ευρωπαϊκής βιομηχανίας παραμένει στάσιμος, σύμφωνα με έρευνα της Eurelectric

Μάχη Τράτσα
Bitcoin: Δέχεται ισχυρές πιέσεις – Επεσε σε χαμηλό τετραμήνου
Crypto

Ράλι στις μετοχές, πιέσεις στα crypto: Το Bitcoin σε χαμηλό τετραμήνου

Το Bitcoin κινείται πλέον κοντά στα 65.000 δολάρια, την ώρα που οι αμερικανικοί δείκτες S&P 500 και Nasdaq 100 βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Yalco: Το πλάνο της επόμενης μέρας μετά το deal με AVE
Business

Κωνσταντίνου (Yalco): Restart με την AVE του Βαρδινογιάννη

Ο CEΟ της Yalco μιλάει στον ΟΤ για τη συμφωνία με τον Νίκο Βαρδινογιάννη και περιγράφει πώς οχυρώνεται ο ισολογισμός μετά από ένα crash test δύο ετών

Γιώργος Μανέττας
ΟΟΣΑ: Νέο καμπανάκι για την ελληνική οικονομία – Άλμα του πληθωρισμού στο 4,2%, χαμηλότερη ανάπτυξη στο 1,9%
Economy

ΟΟΣΑ για Ελλάδα: Ανάπτυξη στο 1,9%, πληθωρισμός στο 4,2%

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η εικόνα των επενδύσεων μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΟΟΣΑ

Γιάννης Αγουρίδης
Ευρωζώνη: Οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται να αυξήσουν τις τιμές παρά την κρίση λόγω Ιράν
World

Οι εταιρείες στην Ευρώπη διστάζουν να κάνουν ανατιμήσεις

Οι περισσότερες αυξήσεις στην ευρωζώνη παρατηρήθηκαν σε εταιρείες που επηρεάζονται άμεσα από τις επιπτώσεις του πολέμου

Δημήτρης Σταμούλης
Ζανγκ Γιμίνγκ: Ο συνιδρυτής του TikTok, δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος στην Ασία
World

Ο μίστερ TikTok γίνεται ο δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος στην Ασία

Ο Ζανγκ Γιμίνγκ αναδείχθηκε για πρώτη φορά πλουσιότερος άνθρωπος της Κίνας το 2025

Δημήτρης Σταμούλης
ΟΟΣΑ: Τα δύο σενάρια για την παγκόσμια οικονομία
World

Τα δύο σενάρια του ΟΟΣΑ για την παγκόσμια οικονομία

Τι «βλέπει» ο ΟΟΣΑ για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή - Οι προβλέψεις για ΗΠΑ, Κίνα και ευρωζώνη

Γιάννης Αγουρίδης
LNG: Παραμένει βασική επιλογή ως εναλλακτικό καύσιμο
Ναυτιλία

Παραμένει βασική επιλογή ως εναλλακτικό καύσιμο το LNG

Η κυριαρχία του LNG αντανακλά μια πραγματικότητα που αρκετοί παράγοντες της αγοράς θεωρούν αναπόφευκτη

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Βιομηχανία
Στεγαστική κρίση: Αναλυτικά στοιχεία από ΠΑΝΣΥΠΟ – Αδιάθετες κατοικίες και στεγαστική επιβάρυνση
Ακίνητα

Οι προτάσεις του ΠΑΝΣΥΠΟ για τη στεγαστική κρίση

Αποκαλυπτική είναι η εικόνα για τη στεγαστική κρίση που παρουσιάζει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων ΟΑΕΔ (νυν ΔΥΠΑ) - Τι προτάσεις καταθέτει

Αφροδίτη Τζιαντζή
Enterprise Greece: Θέση στο νέο βιομηχανικό χάρτη της Ευρώπης διεκδικεί η Ελλάδα
Business

Θέση στο νέο βιομηχανικό χάρτη της Ευρώπης διεκδικεί η Ελλάδα

Συμμετοχή της Enterprise Greece στο Global Smart Manufacturing Summit 2026 που έγινε στο Μόναχο - Τα ελληνικά πλεονεκτήματα για προσέλκυση επενδύσεων

Σπύρος Θεοδωρόπουλος (ΣΕΒ): Λάθος δεδομένα στην ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική
Βιομηχανία

Κριτική Θεοδωρόπουλου στις Βρυξέλλες για το ενεργειακό κόστος

Λάθος δεδομένα στην ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική εντοπίζει ο πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος – Να δοθεί περισσότερος χώρος στις εθνικές κυβερνήσεις

Θερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν – Ποια Κυριακή μένουν τα καταστήματα ανοικτά
Economy

Πότε ξεκινούν οι θερινές εκτπώσεις - Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δείξουν οι καταναλωτές στον τρόπο που εμφανίζονται τα ποσοστά έκπτωσης

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Η Ελλάδα επιστρέφει στην ευρωπαϊκή κανονικότητα
Macro

Η Ελλάδα εκτός λίστας μακροοικονομικών ανισορροπιών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει τη μείωση του χρέους, τα πλεονάσματα και τη βελτίωση των τραπεζών -Έξοδος από το καθεστώς παρακολούθησης μετά από χρόνια μεταρρυθμίσεων και προσαρμογής

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πρόστιμο 954.485 ευρώ σε εταιρεία σχολικών ειδών και ειδών ένδυσης – υπόδησης
Ένδυση – Υπόδηση

«Τσουχτερό» πρόστιμο σε εταιρεία ένδυσης-υπόδησης και σχολικών ειδών

To πρόστιμο επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού για πρακτικές παρεμπόδισης της αποτελεσματικής χρήσης του διαδικτύου

ΕΤΑΔ: Υπογράφηκε η μίσθωση του «Ξενία Ουρανούπολης» με την Domes Resorts
Economy

Υπογράφηκε η μίσθωση του «Ξενία Ουρανούπολης» με την Domes Resorts

Νέα προοπτική για ένα εμβληματικό ακίνητο του δικτύου Ξενία - Η επένδυση της ΕΤΑΔ ενισχύει τον ποιοτικό τουρισμό στη Χαλκιδική

Latest News
Μελίνα Τραυλού: Η στρατηγική σημασία της ελληνικής ναυτιλίας
Ναυτιλία

Τραυλού: Η στρατηγική σημασία της ελληνικής ναυτιλίας

H Πρόεδρος Μελίνα Τραυλού και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) επισκέφτηκαν τα περίπτερα των εκθετών, στο πλαίσιο της διεθνούς ναυτιλιακής έκθεσης Ποσειδώνια 2026

Govt Eyes Tougher Rules for E-Scooters, ATVs, Rental Vehicles
English Edition

Govt Eyes Tougher Rules for E-Scooters, ATVs, Rental Vehicles

Draft legislation would ban minors from using e-scooters, tighten ATV rental requirements, mandate stricter safety controls and expand oversight of rental operators as authorities seek to curb accidents ahead of the summer tourism season

Nissan: Συμφωνία με την κινεζική Chery για την κατασκευή οχημάτων στο εργοστάσιο του Σάντερλαντ
World

Στο εργοστάσιο της Nissan στη Βρετανία θα κατασκευάζονται αυτοκίνητα της κινεζικής Chery

H Nissan στοχεύει να ξεκινήσει την κατασκευή επιβατικών οχημάτων της Chery στο Ηνωμένο Βασίλειο απο το 2027

Στεγαστική κρίση: Αναλυτικά στοιχεία από ΠΑΝΣΥΠΟ – Αδιάθετες κατοικίες και στεγαστική επιβάρυνση
Ακίνητα

Οι προτάσεις του ΠΑΝΣΥΠΟ για τη στεγαστική κρίση

Αποκαλυπτική είναι η εικόνα για τη στεγαστική κρίση που παρουσιάζει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων ΟΑΕΔ (νυν ΔΥΠΑ) - Τι προτάσεις καταθέτει

Αφροδίτη Τζιαντζή
Όμιλος ΟΤΕ: Αναβάθμιση από την S&P σε «A-» με σταθερό outlook
Τηλεπικοινωνίες

Η S&P αναβάθμισε τον OTE σε «A-» με σταθερό outlook

Η ηγετική θέση του OTE στην ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά παραμένει ο βασικός πυλώνας της αξιολόγησης - Η S&P εκτιμά ότι ο OTE θα διατηρήσει χαμηλή μόχλευση και ισχυρές ταμειακές ροές

Γιώργος Πολύζος
Πιερρακάκης: Συναντήθηκε με τον Μακρόν στο Ελιζέ – Τι συζήτησαν
World

Συνάντηση Πιερρακάκη-Μακρόν - Τι συζήτησαν

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η Ευρώπη καλείται να κινηθεί με μεγαλύτερη ταχύτητα

Greece Expands Rent Rebate Scheme to Broaden Eligibility
English Edition

Greece Expands Rent Rebate Scheme to Broaden Eligibility

Greece is expanding its rent rebate scheme, raising income thresholds to cover more tenants and extending support to thousands of middle-income households

Μασούτης: Γιόρτασε 50 χρόνια πρωτοπορίας, ανάπτυξης και εμπιστοσύνης
Business

Η Μασούτης γιόρτασε 50 χρόνια πρωτοπορίας, ανάπτυξης και εμπιστοσύνης

Η Διαμαντής Μασούτης περνά στη νέα εποχή με 1.400 σημεία εξυπηρέτησης σε όλη την Ελλάδα

High Housing Costs Worsen Greece’s Demographic Challenge
English Edition

High Housing Costs Worsen Greece’s Demographic Challenge

Bank of Greece Governor Yannis Stournaras says limited access to affordable housing is delaying family formation, adding pressure to the country's shrinking and aging population

Ακίνητα: Τα λάθη που «ανεβάζουν» τα τεκμήρια κατοικίας
Ακίνητα

Τα λάθη που «ανεβάζουν» τα τεκμήρια κατοικίας - Τι να προσέξετε

Σε ποια σημεία θα πρέπει να δώσουν βάση οι ιδιοκτήτες κατά τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης σε σχέση με τα ακίνητα

Κομισιόν: Κινδυνεύουν πάνω από 1,3 εκατ. θέσεις εργασίας στην Ευρώπη
World

Πόσες θέσεις εργασίας κινδυνεύουν στην Ευρώπη λόγω Μέσης Ανατολής

Ποιοι είναι οι πιο ευαίσθητοι κλάδοι σύμφωνα με ειδική ανάλυση της Κομισιόν, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Δασμοί και μάκρο «έριξαν» τις ευρωαγορές
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Δασμοί και μάκρο «έριξαν» τις ευρωαγορές

Με απώλειες κινήθηκαν σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τις ανησυχίες να εντείνονται τόσο στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, όσο και σε εκείνο του παγκόσμιου εμπορίου

EE: Νέα πρωτοβουλία για την απεξάρτηση απο τις Big Tech
Τεχνολογία

Νέα προσπάθεια της ΕΕ για την ενίσχυση της ευρωπαικής τεχνολογικής αυτονομίας

Οι προτεινόμενοι κανόνες της ΕΕ θα αποκλείουν τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας από κρίσιμες δημόσιες προσφορές

Enterprise Greece: Θέση στο νέο βιομηχανικό χάρτη της Ευρώπης διεκδικεί η Ελλάδα
Business

Θέση στο νέο βιομηχανικό χάρτη της Ευρώπης διεκδικεί η Ελλάδα

Συμμετοχή της Enterprise Greece στο Global Smart Manufacturing Summit 2026 που έγινε στο Μόναχο - Τα ελληνικά πλεονεκτήματα για προσέλκυση επενδύσεων

Καινοτόμες λύσεις από Lloyd’s Register, Capital Clean Energy Carriers και SHI για data centers
Ναυτιλία

Καινοτόμες λύσεις από Lloyd’s Register, Capital Clean Energy Carriers και SHI για data centers

Η πρωτοβουλία παρουσιάστηκε στην διεθνή έκθεση «Ποσειδώνια 2026» και αφορά τη δημιουργία ψηφιακών υποδομών στη θάλασσα

Λάμπρος Καραγεώργος
Σπύρος Θεοδωρόπουλος (ΣΕΒ): Λάθος δεδομένα στην ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική
Βιομηχανία

Κριτική Θεοδωρόπουλου στις Βρυξέλλες για το ενεργειακό κόστος

Λάθος δεδομένα στην ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική εντοπίζει ο πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος – Να δοθεί περισσότερος χώρος στις εθνικές κυβερνήσεις

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies