Κυριάκος Πιερρακάκης: Οι επενδύσεις στην ενέργεια είναι κοινωνική πολιτική

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Οι επενδύσεις στην ενέργεια και στις ενεργειακές υποδομές αποτελούν τη σημαντικότερη απάντηση της Ευρώπης απέναντι στις πληθωριστικές πιέσεις και το υψηλό ενεργειακό κόστος, υποστήριξε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξή του στο Euronews.

Ενόψει των συζητήσεων των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Λουξεμβούργο, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σύνθετη συγκυρία, στην οποία καλείται να επιτύχει τρεις παράλληλους στόχους: τη στήριξη των πιο ευάλωτων νοικοκυριών, τη διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και την προώθηση επενδύσεων που θα ενισχύσουν τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

«Η καλύτερη κοινωνική πολιτική είναι να μειώσουμε τις τιμές της ενέργειας», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά σε προσωρινές επιδοτήσεις ή βραχυπρόθεσμα μέτρα. Αντίθετα, όπως σημείωσε, απαιτούνται στρατηγικές επενδύσεις που θα ενισχύσουν την ενεργειακή αυτονομία και την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πιερρακάκης: Στήριξη στην πρόταση της ΕΕ

Στο πλαίσιο αυτό, εξέφρασε τη στήριξή του στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία στις επενδύσεις ενεργειακών υποδομών. Όπως είπε, πρόκειται για μια «ισορροπημένη και δίκαιη προσέγγιση», η οποία μπορεί να συμβάλει στη μείωση του κόστους ενέργειας με βιώσιμο τρόπο.

Ο πρόεδρος του Eurogroup συνέδεσε μάλιστα τις ενεργειακές επενδύσεις με τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, παραλληλίζοντάς τες με τις αμυντικές δαπάνες. «Αν οι επενδύσεις στην άμυνα αφορούν την ελευθερία της Ευρώπης, οι επενδύσεις στην ενέργεια αφορούν την οικονομική της ανεξαρτησία», σημείωσε.

Οι προοπτικές

Αναφερόμενος στις προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας, ο κ. Πιερρακάκης αναγνώρισε ότι οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν ισχυρές και ότι οι προβλέψεις ανάπτυξης έχουν αναθεωρηθεί προς τα κάτω. Ωστόσο, απέφυγε τα σενάρια ύφεσης, επισημαίνοντας ότι, παρότι υπάρχουν ενδείξεις στασιμοπληθωρισμού, η Ευρωζώνη δεν βρίσκεται σήμερα σε καθεστώς στασιμοπληθωρισμού.

Παράλληλα, επικαλέστηκε εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σύμφωνα με τις οποίες οι ενεργειακές παρεμβάσεις που υιοθέτησε η Ευρώπη μετά το 2022 περιόρισαν κατά 12% τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης σε σχέση με το σενάριο μη λήψης μέτρων.

Σχετικά με τη συζήτηση για ενδεχόμενο νέο κοινό ευρωπαϊκό δανεισμό, ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι στο Eurogroup υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι όλες οι προτάσεις παραμένουν στο τραπέζι. «Δεν υπάρχει κανένα θέμα που να μην είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην πορεία της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια, σημειώνοντας ότι η χώρα έχει μεταβεί από τη θέση του αποδέκτη προγραμμάτων του ΔΝΤ στη θέση μιας χώρας που συνεισφέρει πλέον τεχνογνωσία στο Περιφερειακό Κέντρο Τεχνικής Βοήθειας του Ταμείου για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.