Κυριάκος Πιερρακάκης: Το μήνυμα για ανάπτυξη, χρέος και επενδύσεις

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Σαφές μήνυμα ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης κινείται με γνώμονα τη σταθερότητα, την ανάπτυξη αλλά και την κοινωνική στόχευση έστειλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο πλαίσιο του 24th CFO Forum της KPMG στην Ελλάδα.

Κεντρικό θέμα της συζήτησης ήταν η «Οικονομική Πολιτική σε Περιβάλλον Γεωπολιτικών και Πολιτικών Αναταράξεων», με τον υπουργό να επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στη θετική εικόνα της ελληνικής οικονομίας στο εξωτερικό και στις πιέσεις που εξακολουθούν να αισθάνονται τα νοικοκυριά στο εσωτερικό.

Πιερρακάκης: «Δύο εικόνες για την Ελλάδα»

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στον «δυϊσμό λεξιλογίου» με τον οποίο, όπως είπε, αντιμετωπίζεται η Ελλάδα εντός και εκτός συνόρων. «Όταν περνάμε τα σύνορα, η Ελλάδα αντιμετωπίζεται με τρομακτικά θετικό λεξιλόγιο», σημείωσε, αναφερόμενος στην πρόοδο σε ανάπτυξη, επενδύσεις και δημοσιονομικά μεγέθη.

Ωστόσο, τόνισε ότι η οικονομική πρόοδος πρέπει να μεταφράζεται σε όφελος για τα νοικοκυριά: «Οι μακροοικονομικοί δείκτες δεν σε ενδιαφέρουν όταν είσαι στο ταμείο του σούπερ μάρκετ».

Στο ίδιο πλαίσιο ανέφερε τη δημιουργία 600.000 θέσεων εργασίας, την ισχυρή ανάπτυξη και τις παρεμβάσεις στήριξης, υπογραμμίζοντας ότι «η βελτίωση είναι διαρκής διαδικασία και όχι στιγμιαίο αποτέλεσμα».

Ρήτρα διαφυγής και επενδύσεις

Αναφερόμενος στη ρήτρα διαφυγής, ο υπουργός τη χαρακτήρισε ως εργαλείο ευελιξίας στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων, επισημαίνοντας ότι συνδέεται πλέον και με επενδύσεις στην ενέργεια.

Τόνισε ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις επηρεάζουν τις τιμές ενέργειας και τον πληθωρισμό, καθιστώντας αναγκαία την ευρωπαϊκή προσαρμογή και ενίσχυση των επενδύσεων στον ενεργειακό τομέα.

Ανθεκτικότητα της οικονομίας

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι τόσο η ευρωπαϊκή όσο και η ελληνική οικονομία έχουν επιδείξει ανθεκτικότητα, με την Ελλάδα να καταγράφει ρυθμό ανάπτυξης 2% στο πρώτο τρίμηνο, βασισμένο –όπως είπε– σε επενδύσεις, εξαγωγές και φορολογικές μεταρρυθμίσεις.

Για τις διεθνείς εξελίξεις και τις τιμές ενέργειας, σημείωσε ότι οι αγορές δεν προεξοφλούν ακραία σενάρια, ενώ αναφέρθηκε στις αβεβαιότητες γύρω από τη ναυσιπλοΐα και τις ενεργειακές ροές.

Ιδιωτικό χρέος: «Στήριξη χωρίς τιμωρία»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ιδιωτικό χρέος, χαρακτηρίζοντάς το ως κοινωνική και οικονομική πρόκληση, παρά τη βελτιωμένη συστημική εικόνα της χώρας.

«Όσο υπάρχει έστω μία οικογένεια με πρόβλημα, είναι δικό μας πρόβλημα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι νέες ρυθμίσεις πρέπει να «επιβραβεύουν τους συνεπείς».

Αναφέρθηκε στην αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού, στις ρυθμίσεις των 72 δόσεων, καθώς και στην ενίσχυση του εξωδικαστικού μηχανισμού, τον οποίο χαρακτήρισε ως το βασικό εργαλείο διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στον Νόμο Κατσέλη, υποστηρίζοντας ότι δημιούργησε καθυστερήσεις και στρεβλώσεις, ενώ υπογράμμισε ότι ο νέος εξωδικαστικός μπορεί να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά, ειδικά στην προστασία της πρώτης κατοικίας.

Για τη φορολογική πολιτική, ο υπουργός ανέφερε ότι έχουν ήδη μειωθεί 83 φόροι και εισφορές, με στόχο τη συνέχιση των παρεμβάσεων στη μεσαία τάξη και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος.

Υπογράμμισε ωστόσο ότι κάθε νέα παρέμβαση εξαρτάται από τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο και τους ευρωπαϊκούς κανόνες, σημειώνοντας ότι «ό,τι γίνεται πρέπει να μετριέται και να είναι δημοσιονομικά βιώσιμο».

Ταμείο Ανάκαμψης και αλλαγή μοντέλου ανάπτυξης

Αναφερόμενος στο Ταμείο Ανάκαμψης, έκανε λόγο για επενδύσεις ύψους 27,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων σημαντικό μέρος αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Επισήμανε ότι η επενδυτική δυναμική δεν θα σταματήσει με τη λήξη του προγράμματος, καθώς θα συνεχιστεί μέσω εθνικών πόρων, ΕΣΠΑ και νέων ευρωπαϊκών εργαλείων.

Κλείνοντας, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε φάση ποιοτικής μετάβασης, με στόχο τη δημιουργία ισχυρότερων επιχειρηματικών σχημάτων, συγχωνεύσεων και εξαγορών και τη συμμετοχή σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό παραγωγικό οικοσύστημα.

«Η οικονομία πρέπει να γεννά χρήματα», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η στρατηγική της χώρας εστιάζει πλέον σε καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας και σε ένα νέο υπόδειγμα ανάπτυξης με μεγαλύτερη κλίμακα και ανταγωνιστικότητα.