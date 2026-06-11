Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα παράδειγμα ευρωπαϊκής στήριξης και εθνικής αποφασιστικότητας» στον ESM

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Σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων για την ευρωπαϊκή οικονομία και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, αναδείχθηκε στο Λουξεμβούργο ο καθοριστικός ρόλος του ESM, με ιδιαίτερη αναφορά στην ελληνική εμπειρία προσαρμογής και ανάκαμψης.

Συνεδρίαση του ESM υπό την προεδρία Πιερρακάκη

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης προήδρευσε σήμερα, υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου του Συμβουλίου των Διοικητών του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού. Με την ιδιότητά του ως Προέδρου του Eurogroup, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης είναι παράλληλα, ex officio, και Πρόεδρος του Συμβουλίου των Διοικητών του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), στο οποίο συμμετέχουν οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης.

Ο ρόλος του ESM στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Ο ESM, όπως επισημάνθηκε στη συνεδρίαση, έχει καθοριστική σημασία για τη χρηματοπιστωτική αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης.

Έχει στηρίξει πέντε ευρωπαϊκές χώρες και την Ελλάδα, της οποίας αποτελεί τον μεγαλύτερο επίσημο πιστωτή. Στο πλαίσιο του τρίτου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής (2015–2018), χορήγησε στην Ελλάδα δάνεια ύψους 61,9 δισ. ευρώ. Μαζί με τα δάνεια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF), οι δύο ευρωπαϊκοί μηχανισμοί κατέχουν σήμερα περισσότερο από το ήμισυ του ελληνικού δημόσιου χρέους.

Η συμβολή στα δημόσια οικονομικά της Ελλάδος

Όπως τονίστηκε, οι ιδιαίτερα ευνοϊκοί όροι χρηματοδότησης, τα χαμηλά επιτόκια και οι μεγάλες διάρκειες αποπληρωμής συνέβαλαν καθοριστικά στη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, στη μείωση του κόστους εξυπηρέτησής του και στην επιτυχή επιστροφή της χώρας στις διεθνείς αγορές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, χωρίς τη συμβολή του ESM και του EFSF, η εικόνα του ελληνικού δημόσιου χρέους θα ήταν σήμερα σημαντικά πιο επιβαρυμένη, ενώ η επιστροφή της χώρας στις αγορές δεν θα είχε επιτευχθεί με τον ίδιο τρόπο.

Οι δηλώσεις του Πιερ Γκραμένια

Ο Γενικός Διευθυντής του ESM Πιερ Γκραμενια δήλωσε ότι η ετήσια συνεδρίαση επικεντρώνεται στα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα του ESM.

Όπως είπε, τα κέρδη του ESM για φέτος προσεγγίζουν τα 2 δισ. ευρώ, το υψηλότερο ποσό στην ιστορία του, γεγονός που ενισχύει την ανθεκτικότητα του μηχανισμού.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι εξετάζονται τα προληπτικά εργαλεία και η ετοιμότητα του οργανισμού απέναντι σε πιθανές κρίσεις, όπως αναμένουν τα κράτη-μέλη.

Ανακοίνωσε επίσης ότι η Βουλγαρία γίνεται πλήρες μέλος του ESM τον Ιούνιο, μετά την ένταξή της στη ζώνη του ευρώ τον Ιανουάριο.

Η τοποθέτηση Πιερρακάκη για τον ρόλο του ESM

Ο Πιερρακάκης, παίρνοντας τον λόγο, ανέφερε ότι ο ESM δημιουργήθηκε σε μια δύσκολη περίοδο για την Ευρώπη, κατά την ευρωπαϊκή κρίση δημόσιου χρέους, και διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην έξοδο των κρατών-μελών από την κρίση εκείνης της περιόδου.

Όπως είπε, σήμερα η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον και στόχος είναι ο ESM να παραμείνει ισχυρός, αξιόπιστος και αποτελεσματικός.

Η Ελλάδα ως παράδειγμα ευρωπαϊκής συνεργασίας

Εξήγησε ότι για την Ελλάδα ο ρόλος του ESM ήταν ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς αποτέλεσε μέρος της δύσκολης αλλά επιτυχημένης πορείας ανάκαμψης.

«Η Ελλάδα αποτυπώνει το τι μπορεί να επιτευχθεί όταν η ευρωπαϊκή στήριξη συναντά την εθνική αποφασιστικότητα για την υπέρβαση μιας κρίσης», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η εμπειρία αυτή προσφέρει ισχυρά διδάγματα για την Ευρώπη.

Η Ιταλία

Σε ερώτηση σχετικά με τη μη κύρωση της αναθεωρημένης Συνθήκης του ESM από την Ιταλία, ο κ. Πιερρακάκης απάντησε ότι πρόκειται για κυρίαρχη απόφαση της ιταλικής κυβέρνησης και του κοινοβουλίου.

Ωστόσο, σημείωσε ότι από την πλευρά του θεωρεί πως πρόκειται για «χαμένη ευκαιρία», προσθέτοντας ότι υπάρχει ήδη υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο που επιτρέπει στον ESM να επιτελεί τον ρόλο του.

Ο Υπουργός ολοκλήρωσε τις τοποθετήσεις του λέγοντας ότι ο ESM παραμένει κρίσιμο εργαλείο σταθερότητας για την Ευρώπη.

Όπως ανέφερε, στόχος των σημερινών συζητήσεων είναι η ενίσχυση της ετοιμότητας του οργανισμού απέναντι στις προκλήσεις των επόμενων ετών και η διατήρηση της θεσμικής του αξιοπιστίας.