Χρηματιστήριο Αθηνών: Σε νέα υψηλά 16 και πλέον ετών

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Με… φόρα προς τις 2.450 μονάδες κινείται αυτήν την ώρα το χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο αποτυπώνει και αυτό με τη σειρά του το θετικό κλίμα που έχει δημιουργήσει το “παράθυρο” αισιοδοξίας στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 1,80% στις 2.439,41 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 94,5 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 16,1 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 2,01% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.202,21 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός κέρδη 3,35% στις 2.769,01 μονάδες.

Νέα υψηλά 16 και πλέον ετών το Χρηματιστήριο

Σε νέα υψηλά 16 και πλέον ετών κινείται ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καταγράφοντας επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν από τα τέλη του 2009. Το αμέσως υψηλότερο κλείσιμο εντοπίζεται στις 2 Δεκεμβρίου 2009, όταν ο δείκτης είχε ολοκληρώσει τη συνεδρίαση στις 2.433,24 μονάδες.

Η εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά συνεχίζει την ανοδική της πορεία, υπερβαίνοντας το προηγούμενο ορόσημο των 2.407 μονάδων, το οποίο είχε καταγραφεί στις 4 Φεβρουαρίου 2026. Η διάσπαση αυτού του επιπέδου ενισχύει το θετικό τεχνικό σκηνικό και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για κίνηση προς την περιοχή των 2.550 έως 2.600 μονάδων.

Σύμφωνα με χρηματιστηριακές εκτιμήσεις, ένα ακόμη υψηλότερο κλείσιμο θα μπορούσε να λειτουργήσει ως καταλύτης για την επίτευξη των παραπάνω στόχων μέσα στο καλοκαίρι. Ωστόσο, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι όσο η αγορά επιβεβαιώνει νέα πολυετή υψηλά, τόσο αυξάνεται η ένταση των κινήσεων και η επιθετικότητα των επενδυτικών τοποθετήσεων, στοιχείο που ενδέχεται να συνοδευτεί και από αυξημένη μεταβλητότητα στις επόμενες συνεδριάσεις.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Πειραιώς σημειώνει απώλειες 4,05%, με τις Eurobank, Alpha Bank και Τιτάν να ακολουθούν με άνοδο που ξεπερνά το 3%. Άνω του 2% είναι τα κέρδη σε Εθνική, Aegean, Allwyn, Βιοχάλκο και ΔΑΑ και άνω του 1% σε Λάμδα, Optima, Helleniq Energy, Cenergy, Metlen και Κύπρου.

Ήπια ανοδικά κινούνται οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΔΕΗ, ΕΛΧΑ, ΟΤΕ, Aktor, Jumbo, Coca Cola, ΕΥΔΑΠ και Σαράντης, ενώ η Motor Oil σημειώνει απώλειες 1,13%.