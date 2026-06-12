Emirates: Προετοιμάζει ασφαλιστικό προϊόν για όσους ταξιδεύουν προς ή μέσω Ντουμπάι

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Προγράμματα ασφάλισης έχει στα σκαριά η Emirates για τους επιβάτες της, καθώς είναι σε αναζήτηση τρόπων να πείσει δυνητικούς της πελάτες να πετάξουν προς ή μέσω Ντουμπάι, παρότι δεν είναι λίγες οι κυβερνήσεις που συμβουλεύουν τους πολίτες τους να μην ταξιδεύουν σε χώρες του Κόλπου.

Αυτό σημαίνει ότι οι ταξιδιώτες δεν μπορούν να ασφαλιστούν για ταξίδια προς ή μέσω αεροδρομίων της περιοχής.

Σε αυτή τη συνθήκη, η Emirates σχεδιάζει μια δική της ασφαλιστική πρόταση, η οποία θα διασφαλίζει στους πελάτες της ότι θα μπορούν να επιστρέψουν στη χώρα τους ακόμη και μέσω άλλων αεροπορικών, αν χρειαστεί, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της εταιρείας, Tim Clark.

Παρότι η εταιρεία κατέγραψε μείωση επιβατών που ταξιδεύουν μέσω του αεροδρομίου του Ντουμπάι από τους 100.000 στους 40.000 επιβάτες, ο Clark δήλωσε ότι οι αριθμοί των ταξιδιωτών της εταιρείας αυξάνονται σταδιακά

Σταδιακή αποκατάσταση

Την ίδια ώρα, η Emirates έχει αναθεωρήσει τους προηγούμενους οικονομικούς στόχους της και σε αυτή τη φάση αποσκοπεί να ισοσκελίσει τα κέρδη της.

Μάλιστα, μόλις την περασμένη εβδομάδα η αεροπορική εταιρεία αποκατέστησε περίπου το 80% των υπηρεσιών της, άρα και την κερδοφορία της σε έναν μικρό βαθμό, αναφέρουν οι Financial Times.

Τα αεροπλάνα της Emirates είναι κατά μέσο όρο γεμάτα κατά τα τρία τέταρτα, και μάλιστα ορισμένες πτήσεις από το Λονδίνο «ξεχειλίζουν» παρά τις επίσημες κυβερνητικές συστάσεις.

Emirates: Υπό διαμόρφωση το ασφαλιστικό της προϊόν

Σύμφωνα με τον Clark, η αεροπορική εταιρεία συνεργάζεται με ασφαλιστικές εταιρείες για να λανσάρει το δικό της ασφαλιστικό προϊόν.

Τι θέλει να εγγυηθεί; «Ότι θα σας στείλουμε πίσω ανεξάρτητα από το αν είστε στην Emirates ή όχι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της αεροπορικής εταιρείας.

«Νομίζω ότι μία από τις πιο μεγάλες ανησυχίες για τους επιβάτες είναι τι θα γίνει αν εγκλωβιστούν στο εξωτερικό και δεν μπορούν στο επιστρέψουν», πρόσθεσε.

Όπως ανέφερε, η ομάδα της Emirates είναι σε συνομιλίες με ασφαλιστικές εταιρείες προκειμένου να καταλήξει σε ένα ελκυστικό πακέτο.

Αναπάντεχα κέρδη

Ταχύτερη από την αναμενόμενη ήταν η επιστροφή των επιβατών στις καμπίνες της αεροπορικής. Ως εκ τούτου, το νέο οικονομικό έτος της εταιρείας ξεκίνησε με καλούς οιωνούς.

Ειδικότερα, τα κέρδη της προηγούμενης εβδομάδας «δεν προβλέπονταν καθόλου στον σχεδιασμό μας», ανέφερε ο Tim Clarc. Η Emirates κινήθηκε «αισθητά καλύτερα από τις δυσοίωνες προβλέψεις μας για ζημίες» κατά το πρώτο τρίμηνο, το οποίο ολοκληρώνεται στα τέλη Ιουνίου.

Ο ίδιος δήλωσε ότι η επίτευξη ισοσκελισμένου αποτελέσματος κατά την τρέχουσα οικονομική χρήση, που λήγει στις 31 Μαρτίου του 2027, θα ήταν «ικανοποιητική», υπό την προϋπόθεση ότι η εταιρεία θα διατηρήσει θετικές ταμιακές ροές.