Emirates: Ρεκόρ εσόδων και κερδών για τον όμιλο παρά τον πόλεμο

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η Emirates διατήρησε τη θέση της ως η πιο κερδοφόρα αεροπορική εταιρεία στον κόσμο, ανακοινώνοντας οικονομικά αποτελέσματα-ρεκόρ για τη χρήση 2025-26, παρά τις σοβαρές λειτουργικές διαταραχές που σημειώθηκαν τον τελευταίο μήνα του οικονομικού της έτους.

Η Emirates ακολουθεί ένα…σχήμα οικονομικού έτους Απριλίου – Μαρτίου, με τα τελευταία αποτελέσματα να αφορούν το 12μηνο που ολοκληρώθηκε στις 31 Μαρτίου 2026, σύμφωνα με δημοσίευμα των Gulf News από το Ντουμπάι.

Ο Όμιλος Emirates —που περιλαμβάνει την αεροπορική εταιρεία Emirates, τη dnata, τον βραχίονα αεροπορικών υπηρεσιών της, καθώς και θυγατρικές στους τομείς των εμπορευματικών μεταφορών, της εστίασης, των ταξιδιών και του λιανεμπορίου— ανακοίνωσε ρεκόρ προ φόρων κερδών ύψους 24,4 δισ. ντιρχάμ (6,4 δισ. δολάρια), αυξημένα κατά 7% σε ετήσια βάση.

Τα έσοδα του Ομίλου ανήλθαν στα 150,5 δισ. ντιρχάμ (40,98 δισ. δολάρια), σημειώνοντας άνοδο 3%, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα ενισχύθηκαν κατά 12%, φτάνοντας τα 59,6 δισ. ντιρχάμ (16,23 δισ. δολάρια).

Παράλληλα, ο Όμιλος κατέγραψε EBITDA ύψους 41,1 δισ. ντιρχάμ (11,2 δισ. δολάρια), αντανακλώντας τη διατηρήσιμη λειτουργική του κερδοφορία.

Τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν παρά το γεγονός ότι, όπως ανέφερε η εταιρεία, ο τελευταίος μήνας της χρήσης υπήρξε «ιδιαίτερα απαιτητικός και ανατρεπτικός». Η περιφερειακή αεροπορική αγορά, που είχε εισέλθει σε ισχυρή αναπτυξιακή τροχιά μετά την πανδημία Covid-19, βρέθηκε αντιμέτωπη με σοβαρές αναταράξεις μετά την κλιμάκωση της κρίσης μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου. Ωστόσο, η κατάσταση σταδιακά σταθεροποιείται, με τις αεροπορικές εταιρείες να επαναφέρουν δρομολόγια και χωρητικότητα.

Αποκατάσταση των λειτουργιών της Emirates

Ο Σεΐχης Αχμέτ μπιν Σαΐντ Αλ Μακτούμ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Emirates Airline και του Ομίλου Emirates, δήλωσε:

«Αυτά τα εξαιρετικά αποτελέσματα, παρά τις σημαντικές προκλήσεις του τελευταίου μήνα της οικονομικής χρήσης, επιβεβαιώνουν τη δύναμη και την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου του Ομίλου Emirates».

Όπως πρόσθεσε, κατά τους πρώτους 11 μήνες της χρήσης 2025-26, η πορεία του Ομίλου ήταν ιδιαίτερα θετική. Ωστόσο, προς το τέλος της χρήσης, οι επιχειρησιακές δραστηριότητες επηρεάστηκαν σημαντικά.

«Στις 28 Φεβρουαρίου, η στρατιωτική δραστηριότητα προκάλεσε εκτεταμένες διαταραχές στην εμπορική εναέρια κυκλοφορία στην περιοχή του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένων των ΗΑΕ», σημείωσε.

Ο Σεΐχης Αχμέτ υπογράμμισε επίσης ότι η έδρα της εταιρείας στο Ντουμπάι αποδείχθηκε στρατηγικό πλεονέκτημα, καθώς οι πολυετείς επενδύσεις σε υποδομές και το συνεκτικό αεροπορικό οικοσύστημα επέτρεψαν στην κυβέρνηση να διασφαλίσει γρήγορα ασφαλείς αεροδιαδρόμους για τις εμπορικές πτήσεις».

Η Emirates και η dnata έχουν πλέον αποκαταστήσει σταδιακά τις δραστηριότητές τους στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι (DXB). Παρότι η επιβατική χωρητικότητα παραμένει χαμηλότερη από τα επίπεδα πριν από τις διαταραχές, οι εμπορευματικές μεταφορές ενισχύθηκαν σημαντικά, προκειμένου να στηριχθεί η διακίνηση βασικών αγαθών προς και μέσω των ΗΑΕ.

The Emirates Group has once again achieved record-breaking performance in the 2025-26 reporting cycle. These outstanding results, despite significant challenges in the last month of our financial year, reaffirm the strength and resilience of the Emirates Group’s business model,… pic.twitter.com/1rLOcNBBWx — HH Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum (@HHAhmedBinSaeed) May 7, 2026

Επιβατική κίνηση και λειτουργικά κόστη

Τα έσοδα της Emirates αυξήθηκαν καθώς η εταιρεία επέκτεινε τη χωρητικότητά της για να ανταποκριθεί στη ζήτηση σε όλες τις αγορές, υποστηριζόμενη από την ανάπτυξη του δικτύου της και τις στρατηγικές συνεργασίες που καλύπτουν περισσότερες από 1.700 πόλεις παγκοσμίως.

Κατά τη διάρκεια της χρήσης, η αεροπορική εταιρεία μετέφερε 53,2 εκατ. επιβάτες, διατηρώντας συντελεστή πληρότητας 78,4%. Παράλληλα, οι αποδόσεις ανά επιβάτη αυξήθηκαν, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη ισχυρή ζήτηση για αεροπορικά ταξίδια.

Τα καύσιμα και το εργατικό κόστος παρέμειναν οι μεγαλύτερες κατηγορίες δαπανών. Αν και το συνολικό λειτουργικό κόστος αυξήθηκε, η πτώση στις τιμές των καυσίμων βοήθησε να αντισταθμιστεί η επίδραση της αυξημένης πτητικής δραστηριότητας.

Το συνολικό λειτουργικό κόστος αυξήθηκε κατά 2% σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος. Ωστόσο, οι δαπάνες καυσίμων αντιπροσώπευσαν το 29% του συνολικού λειτουργικού κόστους, έναντι 31% την περίοδο 2024-25.

Ο λογαριασμός καυσίμων μειώθηκε ελαφρώς στα 31,2 δισ. ντιρχάμ, από 32,6 δισ. ντιρχάμ ένα χρόνο νωρίτερα, καθώς η μείωση κατά 7% στη μέση τιμή καυσίμων αντιστάθμισε την αύξηση κατά 1% της πτητικής δραστηριότητας.

Ένα από τα ισχυρότερα brands παγκοσμίως

Η Emirates κατατάχθηκε επίσης ως το τρίτο ισχυρότερο brand στα ΗΑΕ, με την αξία της να αυξάνεται κατά 27% σε ετήσια βάση και να διαμορφώνεται στα 10,6 δισ. δολάρια.

Η εταιρεία πέτυχε βαθμολογία 85,3/100 στον Δείκτη Ισχύος Μάρκας (Brand Strength Index – BSI), ενισχυμένη από την ισχυρή διεθνή προβολή της, τη διαρκή ταξιδιωτική ζήτηση και ένα από τα μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια αθλητικών χορηγιών στον παγκόσμιο αεροπορικό κλάδο.

Σύμφωνα με την Brand Finance, μόνο μέσα στο 2025 η Emirates ανακοίνωσε εννέα σημαντικές αθλητικές συμφωνίες και ανανεώσεις συνεργασιών, εδραιώνοντας τη θέση της ως ενός από τους πιο προβεβλημένους αθλητικούς χορηγούς παγκοσμίως έως και τη δεκαετία του 2030.

Επέκταση και αναβάθμιση στόλου

Η ανάπτυξη του στόλου παρέμεινε βασική προτεραιότητα για την Emirates κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

Η εταιρεία παρέλαβε 15 αεροσκάφη Airbus A350, αυξάνοντας τον συνολικό στόλο του συγκεκριμένου τύπου σε 19 αεροσκάφη, τα οποία εξυπηρετούν πλέον 21 προορισμούς.

Ο συνολικός στόλος της Emirates αριθμούσε 277 αεροσκάφη, με μέση ηλικία τα 10,8 έτη.

Παράλληλα, η αεροπορική εταιρεία συνέχισε το πρόγραμμα αναβάθμισης στόλου ύψους 5 δισ. δολαρίων, έχοντας ήδη αναβαθμίσει 91 αεροσκάφη από τα συνολικά 215 που προβλέπονται στο πρόγραμμα.