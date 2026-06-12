Fed: Διατηρεί τις RMPs στα 10 δισ. δολάρια το μήνα – Η διαφορά με το QE

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Στην αγορά εντόκων γραμματίων ύψους 10 δισ. δολαρίων θα προχωρήσει η Fed, καθώς επιδιώκει να ενισχύσει τα αποθεματικά της εν αναμονή εξάντλησης της ρευστότητας τους επόμενους μήνες.

Το Γραφείο ανοικτών αγορών της Fed της Νέας Υόρκης σχεδιάζει να πραγματοποιήσει τις αγορές κατά τη μηνιαία περίοδο που λήγει στις 13 Ιουλίου, ενώ στα πλάνα της είναι οι αγορές επανεπένδυσης ύψους περίπου 16,5 δισ. δολάρια κατά την ίδια περίοδο.

Αν και η Fed δεν ανησυχεί για την ομαλή λειτουργία των αγορών χρηματοδότησης, ωστόσο είναι σε επιφυλακή καθώς το υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να αυξήσει την προσφορά εντόκων γραμματίων και να γεμίσει το ταμείο του, σ΄ένα συνολικό λογαριασμό που ξεπερνά το 1 τρισ. δολάρια.

Η αφαίρεση ρευστότητας από το σύστημα για την χρηματοδότηση των αναγκών του υπουργείου συχνά αυξάνει το κόστος χρηματοδότησης καθώς τα τραπεζικά αποθεματικά αφαιρούνται από το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Η συρρίκνωση του ισολογισμού της Fed

Η Fed σταμάτησε απότομα τη συρρίκνωση του ισολογισμού της στα τέλη του 2025 και στράφηκε στην προσθήκη αποθεματικών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα αγοράζοντας έντοκα γραμμάτια.

Τον Δεκέμβριο, η κεντρική τράπεζα άρχισε να αγοράζει περίπου 40 δισ. δολάρια σε γραμμάτια κάθε μήνα, σε μια προσπάθεια να εξομαλύνει τις πιέσεις που συσσωρεύονταν στα βραχυπρόθεσμα επιτόκια. Ο τότε πρόεδρος Τζερόμ Πάουελ δήλωσε ότι η Fed «προετοιμάζει» τις αγορές της για να διασφαλίσει ότι υπήρχαν αρκετά αποθεματικά κατά τη διάρκεια της φορολογικής περιόδου του Απριλίου.

Η κεντρική τράπεζα μείωσε απότομα τις Reserve Management Purchases (RMPs) στα 25 δισ. δολάρια τον Απρίλιο, ποσό μεγαλύτερο από το αναμενόμενο, καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής είχαν δηλώσει ότι η μείωση θα μπορούσε να είναι «κάπως σταδιακή» για να ληφθεί υπόψη η αβεβαιότητα και άλλοι παράγοντες. Οι Reserve Management Purchases είναι αγορές διαχείρισης αποθεματικών, μια μορφή πράξεων ανοικτής αγοράς.

Στο πλαίσιο τους η Fed διοχετεύει αποθεματικά στο τραπεζικό σύστημα μέσω «μόνιμων» αγορών περιουσιακών στοιχείων, με στόχο να διασφαλίσει ότι το επίπεδο των αποθεματικών παραμένει «επαρκές».

Τον προηγούμενο μήνα μείωσε τις RMPs στα 10 δισ. δολάρια , μια άλλη απότομη οπισθοδρόμηση που εξέπληξε τους συμμετέχοντες στην αγορά, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Οι RMP δεν είναι QE

Οι Reserve Management Purchases δεν είναι ποσοτική χαλάρωση (Quantitative Easing). Πρόκειται για δύο διαφορετικά είδη πράξεων της κεντρικής τράπεζας.

Οι RMPs αποτελούν μια τεχνική λύση για την αποτροπή της περαιτέρω πτώσης του επιπέδου των αποθεματικών, όταν άλλες υποχρεώσεις στον ισολογισμό της Fed, όπως το κυκλοφορούν χρήμα, συνεχίζουν να αυξάνονται και να μειώνουν το ποσό των διαθέσιμων αποθεματικών στο σύστημα. Δεν προορίζεται να έχει καμία επίδραση νομισματικής τόνωσης, καθώς αποτελεί απλώς μια τεχνική προσαρμογή για τη διατήρηση επαρκούς ρευστότητας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Η ποσοτική χαλάρωση (QE), από την άλλη πλευρά, έχει σχεδιαστεί για να δώσει οικονομική ώθηση μέσω ενεργών αγορών μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων από την κεντρική τράπεζα. Με την αγορά σημαντικού όγκου μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων, η κεντρική τράπεζα μπορεί να συμβάλει στη συμπίεση των μακροπρόθεσμων επιτοκίων χωρίς κίνδυνο και να τονώσει τις επενδύσεις στην πραγματική οικονομία.

Ομοίως, η απόκτηση περιουσιακών στοιχείων από την κεντρική τράπεζα, όπως τίτλοι εξασφαλισμένοι με υποθήκες και εταιρικά ομόλογα, αποτελεί επέκταση της στρατηγικής ποσοτικής χαλάρωσης, παρέχοντας στοχευμένη ώθηση στον τομέα της στέγασης και στην αγορά εταιρικών ομολόγων.

Η Fed κρατάει τον ρυθμό των RMPs

Ο Roberto Perli της Fed της Νέας Υόρκης υπογράμμισε ότι οι αγορές ομολόγων από την κεντρική τράπεζα δεν βρίσκονται σε προκαθορισμένη πορεία και ότι αυτός και οι συνάδελφοί του «είναι έτοιμοι» να προσαρμόσουν τον ρυθμό των RMPs «προς τα πάνω ή προς τα κάτω, όπως απαιτείται, για να διατηρήσουν τα αποθεματικά εντός του επαρκούς εύρους».

Οι συνθήκες χρηματοδότησης ήταν χαλαρές σε όλους τους τομείς τον τελευταίο μήνα, καθώς τα μετρητά έχουν υπερβεί τα διαθέσιμα εχέγγυα: οι τράπεζες έχουν αποθηκεύσει περισσότερα χρήματα στις βραχυπρόθεσμες αγορές και τα περιουσιακά στοιχεία των αμοιβαίων κεφαλαίων της χρηματαγοράς έχουν φτάσει σε ιστορικά υψηλά.

Επιπλέον, το υπουργείο Οικονομικών έχει μειώσει την προσφορά ομολόγων παρά την αύξηση της έκδοσης μετά τις εποχιακές μειώσεις τον Απρίλιο.

Τα τραπεζικά αποθεματικά αυξήθηκαν κατά 65,8 δισ. δολάρια στα 3,111 τρισ. δολάρια την εβδομάδα έως τις 10 Ιουνίου και αυξήθηκαν από 2,85 τρισ. δολάρια στο τέλος του περασμένου έτους.