 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(18) "Financial Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Γουόρς: Κόβει τις «προαναγγελίες» των μελλοντικών κινήσεων της Fed

Πρώην κορυφαίοι αξιωματούχοι λένε ότι ο πρόεδρος της Fed είναι πρόθυμος να αναιρέσει την καθοδήγηση για τα επιτόκια

World 03.06.2026, 22:45
Σχολιάστε
Γουόρς: Κόβει τις «προαναγγελίες» των μελλοντικών κινήσεων της Fed
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google
Μια από τις σημαντικότερες αλλαγές στη λειτουργία και την επικοινωνιακή στρατηγική της Fed εδώ και δεκαετίες αναμένεται να σηματοδοτήσει η ανάληψη της προεδρίας της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) από τον Κέβιν Γουόρς. Σύμφωνα με εκτιμήσεις πρώην υψηλόβαθμων αξιωματούχων της κεντρικής τράπεζας, ο νέος πρόεδρος ενδέχεται να ξεκινήσει ήδη από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς – FOMC στα μέσα Ιουνίου την αποδόμηση ενός από τα βασικά εργαλεία επικοινωνίας της Fed: της λεγόμενης «προοπτικής καθοδήγησης» (forward guidance) για τα επιτόκια.

Οι παρατηρητές της Fed θεωρούν πιθανό ο Γουόρς να περιορίσει ή ακόμη και να εγκαταλείψει το περίφημο «dot plot», το τριμηνιαίο διάγραμμα στο οποίο τα μέλη της Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς καταγράφουν τις εκτιμήσεις τους για την πορεία των επιτοκίων τα επόμενα χρόνια. Κάποιοι πρώην αξιωματούχοι εκτιμούν ότι ο ίδιος ίσως επιλέξει να μην καταθέσει καν δική του πρόβλεψη, στέλνοντας έτσι ένα σαφές μήνυμα για τη φιλοσοφία του.

Η στάση αυτή δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς ο Γουόρς έχει επανειλημμένα εκφράσει την αντίθεσή του στην ιδέα ότι οι κεντρικοί τραπεζίτες πρέπει να δίνουν εκ των προτέρων ενδείξεις για μελλοντικές αποφάσεις. Κατά την ακρόαση επικύρωσής του στη Γερουσία είχε δηλώσει ότι δεν πιστεύει πως η Fed πρέπει να «προαναγγέλλει» τις μελλοντικές κινήσεις της, υποστηρίζοντας ότι οι οικονομικές συνθήκες μεταβάλλονται συχνά με τρόπους που καθιστούν τις προβλέψεις αναξιόπιστες.

Τόσο ο  Ντόναλντ Τραμπ όσο και ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι ο νέος επικεφαλής της Fed σκοπεύει να περιορίσει σημαντικά αυτή τη μορφή καθοδήγησης. Ο Βίνσεντ Ράινχαρτ, πρώην ανώτερος αξιωματούχος της Fed και σήμερα επικεφαλής οικονομολόγος της BNY Investments, μιλώντας στους Financial Times σημειώνει ότι ο Γουόρς θεωρεί πως η Fed δεν διακρίνεται στις προβλέψεις και ότι η αξιοπιστία της δεν ενισχύεται όταν επιμένει σε κάτι που δεν κάνει αποτελεσματικά.

Fed

Ο Γουόρς θα ανασκευάσει τη γλώσσα της Fed

Πέρα από το διάγραμμα των προβλέψεων, ο νέος πρόεδρος αναμένεται να επανεξετάσει και τη γλώσσα που χρησιμοποιεί η Fed στις ανακοινώσεις της για να υποδηλώνει αν η επόμενη κίνηση στα επιτόκια θα είναι αύξηση ή μείωση. Η λεγόμενη «προκατάληψη» προς χαλάρωση ή σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής έχει βρεθεί στο στόχαστρο αρκετών μελών της Επιτροπής, ιδιαίτερα μετά την άνοδο των γεωπολιτικών κινδύνων και των ενεργειακών τιμών λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Τους τελευταίους μήνες, αρκετοί αξιωματούχοι της Fed έχουν εκφράσει επιφυλάξεις για τη διατήρηση μιας σαφούς προκατάληψης υπέρ της μείωσης των επιτοκίων. Σε αυτούς συγκαταλέγονται τόσο περιφερειακοί πρόεδροι της Fed όσο και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γεγονός που δημιουργεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για αλλαγές.

Ο Ρίτσαρντ Κλαρίντα, πρώην αντιπρόεδρος της Fed και σήμερα σύμβουλος της Pimco, είπε στους FT ότι οι συνθήκες είναι ιδανικές ώστε ο Γουόρς να αφαιρέσει μεγάλο μέρος της καθοδηγητικής γλώσσας από τις ανακοινώσεις της κεντρικής τράπεζας, μειώνοντας έτσι την έμφαση στις προβλέψεις και στρέφοντας την προσοχή στα πραγματικά οικονομικά δεδομένα.

Το «dot plot» εισήχθη το 2012 από τον τότε πρόεδρο Μπεν Μπερνάνκι, ως μέρος μιας προσπάθειας μεγαλύτερης διαφάνειας. Κάθε τρεις μήνες τα 19 μέλη της FOMC καταθέτουν τις εκτιμήσεις τους για το πού θα πρέπει να βρίσκονται τα επιτόκια σε ορίζοντα ενός, δύο και τριών ετών, καθώς και για το μακροπρόθεσμο «ουδέτερο» επιτόκιο που δεν επιταχύνει ούτε επιβραδύνει την οικονομία.

Ωστόσο, ο Γουόρς θεωρεί ότι η πρακτική αυτή μπορεί να οδηγήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στο να παραμένουν προσκολλημένοι σε παρωχημένες εκτιμήσεις, ακόμη και όταν οι συνθήκες αλλάζουν. Κατά την άποψή του, αυτό αυξάνει τον κίνδυνο λανθασμένων αποφάσεων.

FED

Το διάγραμμα προβλέψεων αποτελεί θεσμικό εργαλείο για τις αγορές

Παρά τις αδυναμίες του, το διάγραμμα των προβλέψεων έχει αποκτήσει τεράστια σημασία για τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Οι επενδυτές αναλύουν σχολαστικά κάθε μεταβολή στις «κουκκίδες», ενώ οι αλλαγές στις προβλέψεις συχνά προκαλούν έντονες διακυμάνσεις στις αγορές ομολόγων, μετοχών και συναλλάγματος.

Αναλυτές όπως ο Μπλέικ Γκγουίν της RBC Capital Markets υποστηρίζουν ότι, ανεξάρτητα από τις αδυναμίες του, το εργαλείο έχει λειτουργήσει ως σημαντικός μηχανισμός σταθεροποίησης των προσδοκιών. Παρόμοια άποψη εκφράζει και ο Γκι Λε Μπα της Janney Montgomery Scott, ο οποίος θεωρεί ότι οι προβλέψεις συμβάλλουν στον περιορισμό της μεταβλητότητας των επιτοκίων.

Πολλοί αξιωματούχοι της Fed, πάντως, εμφανίζονται ολοένα και πιο άβολα με τον τρόπο που οι αγορές αντιμετωπίζουν τις προβλέψεις ως σχεδόν δεσμευτικές υποσχέσεις για τη μελλοντική πορεία της πολιτικής. Η πρώην πρόεδρος της Fed του Κάνσας Σίτι, Έσθερ Τζορτζ, έχει επισημάνει ότι το εργαλείο σχεδιάστηκε ως μια ήπια μορφή επικοινωνίας και όχι ως επίσημη δέσμευση για τα επιτόκια.

Παρά τις ενδείξεις ότι ο Γουόρς θα κινηθεί γρήγορα, δεν υπάρχει ομοφωνία για το αν η Fed μπορεί ή πρέπει να εγκαταλείψει τόσο εύκολα τα υπάρχοντα εργαλεία. Ο πρώην πρόεδρος της Fed του Σεντ Λούις, Τζέιμς Μπούλαρντ, προειδοποιεί ότι η κατάργηση του διαγράμματος θα απομάκρυνε τη Fed από τη διεθνή πρακτική των κεντρικών τραπεζών, οι οποίες επιδιώκουν να παρέχουν όσο το δυνατόν περισσότερη πληροφόρηση στις αγορές.

Το βέβαιο είναι ότι η άφιξη του Γουόρς σηματοδοτεί την έναρξη μιας ευρύτερης συζήτησης για τον τρόπο με τον οποίο η Fed επικοινωνεί με τις αγορές και το κοινό. Αν τελικά προχωρήσει στις αλλαγές που πολλοί αναμένουν, η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ θα εισέλθει σε μια νέα εποχή, με λιγότερες προβλέψεις και μεγαλύτερη έμφαση στην ευελιξία και την προσαρμογή στα εκάστοτε οικονομικά δεδομένα.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Γουόρς: Κόβει τις «προαναγγελίες» των μελλοντικών κινήσεων της Fed
World

Ο Γουόρς φέρνει αλλαγές στη Fed - Τι θα κάνει με τα επιτόκια
Επενδυτικές εταιρείες: Η «κινητήριος δύναμη» της Wall Street – Τι «ταμείο» έκαναν το 2026
World

Ποιες επενδυτικές εταιρείες κερδίζουν έδαφος στη Wall Street - Γιατί αναπτύσσονται
Δανία: Η νέα κυβέρνηση θα μειώσει τον εταιρικό φόρο
World

Η νέα κυβέρνηση της Δανίας θα μειώσει τον εταιρικό φόρο
Nissan: Συμφωνία με την κινεζική Chery για την κατασκευή οχημάτων στο εργοστάσιο του Σάντερλαντ
World

H Nissan θα κατασκευάζει στο εργοστάσιό της αυτοκίνητα της κινεζικής Chery
Πιερρακάκης: Συναντήθηκε με τον Μακρόν στο Ελιζέ – Τι συζήτησαν
World

Συνάντηση Πιερρακάκη-Μακρόν - Τι συζήτησαν
Κομισιόν: Κινδυνεύουν πάνω από 1,3 εκατ. θέσεις εργασίας στην Ευρώπη
World

Πόσες θέσεις εργασίας κινδυνεύουν στην Ευρώπη λόγω Μέσης Ανατολής

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Eurelectric: Το ενεργειακό κόστος και οι καθυστερήσεις στα δίκτυα ανακόπτουν τον εξηλεκτρισμό της βιομηχανίας
World

Eurelectric: Τι ανακόπτει τον εξηλεκτρισμό της βιομηχανίας

Γιατί ο εξηλεκτρισμός της ευρωπαϊκής βιομηχανίας παραμένει στάσιμος, σύμφωνα με έρευνα της Eurelectric

Μάχη Τράτσα
Bitcoin: Δέχεται ισχυρές πιέσεις – Επεσε σε χαμηλό τετραμήνου
Crypto

Ράλι στις μετοχές, πιέσεις στα crypto: Το Bitcoin σε χαμηλό τετραμήνου

Το Bitcoin κινείται πλέον κοντά στα 65.000 δολάρια, την ώρα που οι αμερικανικοί δείκτες S&P 500 και Nasdaq 100 βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Yalco: Το πλάνο της επόμενης μέρας μετά το deal με AVE
Business

Κωνσταντίνου (Yalco): Restart με την AVE του Βαρδινογιάννη

Ο CEΟ της Yalco μιλάει στον ΟΤ για τη συμφωνία με τον Νίκο Βαρδινογιάννη και περιγράφει πώς οχυρώνεται ο ισολογισμός μετά από ένα crash test δύο ετών

Γιώργος Μανέττας
ΟΟΣΑ: Νέο καμπανάκι για την ελληνική οικονομία – Άλμα του πληθωρισμού στο 4,2%, χαμηλότερη ανάπτυξη στο 1,9%
Economy

ΟΟΣΑ για Ελλάδα: Ανάπτυξη στο 1,9%, πληθωρισμός στο 4,2%

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η εικόνα των επενδύσεων μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΟΟΣΑ

Γιάννης Αγουρίδης
Ευρωζώνη: Οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται να αυξήσουν τις τιμές παρά την κρίση λόγω Ιράν
World

Οι εταιρείες στην Ευρώπη διστάζουν να κάνουν ανατιμήσεις

Οι περισσότερες αυξήσεις στην ευρωζώνη παρατηρήθηκαν σε εταιρείες που επηρεάζονται άμεσα από τις επιπτώσεις του πολέμου

Δημήτρης Σταμούλης
Ζανγκ Γιμίνγκ: Ο συνιδρυτής του TikTok, δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος στην Ασία
World

Ο μίστερ TikTok γίνεται ο δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος στην Ασία

Ο Ζανγκ Γιμίνγκ αναδείχθηκε για πρώτη φορά πλουσιότερος άνθρωπος της Κίνας το 2025

Δημήτρης Σταμούλης
ΟΟΣΑ: Τα δύο σενάρια για την παγκόσμια οικονομία
World

Τα δύο σενάρια του ΟΟΣΑ για την παγκόσμια οικονομία

Τι «βλέπει» ο ΟΟΣΑ για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή - Οι προβλέψεις για ΗΠΑ, Κίνα και ευρωζώνη

Γιάννης Αγουρίδης
LNG: Παραμένει βασική επιλογή ως εναλλακτικό καύσιμο
Ναυτιλία

Παραμένει βασική επιλογή ως εναλλακτικό καύσιμο το LNG

Η κυριαρχία του LNG αντανακλά μια πραγματικότητα που αρκετοί παράγοντες της αγοράς θεωρούν αναπόφευκτη

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από World
Γουόρς: Κόβει τις «προαναγγελίες» των μελλοντικών κινήσεων της Fed
World

Ο Γουόρς φέρνει αλλαγές στη Fed - Τι θα κάνει με τα επιτόκια

Πρώην κορυφαίοι αξιωματούχοι λένε ότι ο πρόεδρος της Fed είναι πρόθυμος να αναιρέσει την καθοδήγηση για τα επιτόκια

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Δανία: Η νέα κυβέρνηση θα μειώσει τον εταιρικό φόρο
World

Η νέα κυβέρνηση της Δανίας θα μειώσει τον εταιρικό φόρο

Ο τετρακομματικός συνασπισμός με επικεφαλής τη Μέτε Φρέντερικσεν που θα διοικήσει τη Δανία θα καταργήσει επίσης τις φορολογικές ζώνες για τους υψηλόμισθους

Nissan: Συμφωνία με την κινεζική Chery για την κατασκευή οχημάτων στο εργοστάσιο του Σάντερλαντ
World

H Nissan θα κατασκευάζει στο εργοστάσιό της αυτοκίνητα της κινεζικής Chery

H Nissan στοχεύει να ξεκινήσει την κατασκευή επιβατικών οχημάτων της Chery στο Ηνωμένο Βασίλειο απο το 2027

Πιερρακάκης: Συναντήθηκε με τον Μακρόν στο Ελιζέ – Τι συζήτησαν
World

Συνάντηση Πιερρακάκη-Μακρόν - Τι συζήτησαν

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η Ευρώπη καλείται να κινηθεί με μεγαλύτερη ταχύτητα

Κομισιόν: Κινδυνεύουν πάνω από 1,3 εκατ. θέσεις εργασίας στην Ευρώπη
World

Πόσες θέσεις εργασίας κινδυνεύουν στην Ευρώπη λόγω Μέσης Ανατολής

Ποιοι είναι οι πιο ευαίσθητοι κλάδοι σύμφωνα με ειδική ανάλυση της Κομισιόν, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου

EE: Νέα πρωτοβουλία για την απεξάρτηση απο τις Big Tech
Τεχνολογία

Νέα προσπάθεια της ΕΕ για την ενίσχυση της ευρωπαικής τεχνολογικής αυτονομίας

Οι προτεινόμενοι κανόνες της ΕΕ θα αποκλείουν τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας από κρίσιμες δημόσιες προσφορές

Κυριάκος Πιερρακάκης: Η δημοσιονομική ευελιξία μας οδηγεί σε γρηγορότερες επενδύσεις στην ενέργεια
World

Πιερρακάκης: Η δημοσιονομική ευελιξία μας οδηγεί σε γρηγορότερες επενδύσεις στην ενέργεια

Τι είπε ο ΥΠΕΘΟ Κυριάκος Πιερρακάκης από το Παρίσι, κατά τη διάρκεια κοινών δηλώσεων με τον γενικό γραμματέα του ΟΟΣΑ Ματίας Κόρμαν

Latest News
Βραβεία ΕΒΕΑ 2026: AI, φαρμακοβιομηχανία και παραγωγή στο προσκήνιο – Το μήνυμα Στουρνάρα
Business

Βραβεία ΕΒΕΑ: Οι εταιρείες που δείχνουν τον δρόμο της νέας οικονομίας

Από την τεχνητή νοημοσύνη και τη βιοτεχνολογία έως τη φαρμακοβιομηχανία και τη μεταποίηση, οι φετινές διακρίσεις στα βραβεία του ΕΒΕΑ

Γιώργος Μανέττας
Φλορεντίνο Πέρεθ: Η Ρεάλ Μαδρίτης προσφέρει στους επενδυτές κύρος, όχι κέρδη
Business of Sport

Η Ρεάλ Μαδρίτης προσφέρει στους επενδυτές κύρος, όχι κέρδη

Ο πρόεδρος της Ρεάλ λέει ότι το λαμπρό brand θα προσελκύσει εξωτερικά κεφάλαια με αποτίμηση άνω των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ, καθώς αγωνίζεται για την επανεκλογή του

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Wall Street: Ήρθε η πτώση λόγω αβεβαιότητας και πετρελαίου
Wall Street

Ήρθε η πτώση στη Wall λόγω αβεβαιότητας και πετρελαίου

O Dow Jones έπεσε κάτω από το ορόσημο των 51.000 μονάδων, στις 50.687, με βουτιά 1,21%. Αντιστοίχως ο S&P 500 «φρέναρε» μετά από ένα σερί κερδοφόρων συνεδριάσεων, με πτώση 0,74% στις 7.553 μονάδες και ο Nasdaq «έχασε» 0,89%, φτάνοντας τις 26.853 μονάδες

Ευρωζώνη: Εθνικές κυβερνήσεις και Λαγκάρντ ετοιμάζονται για νέο «πόλεμο τιμών»
Κόσμος

Εθνικές κυβερνήσεις και Λαγκάρντ ετοιμάζονται για νέο «πόλεμο τιμών»

Ο πληθωρισμός επιστρέφει στην ευρωζώνη και ροκανίζει τα εισοδήματα και την αγοραστική δύναμη των Ευρωπαίων

Αλέξανδρος Καψύλης
Γουόρς: Κόβει τις «προαναγγελίες» των μελλοντικών κινήσεων της Fed
World

Ο Γουόρς φέρνει αλλαγές στη Fed - Τι θα κάνει με τα επιτόκια

Πρώην κορυφαίοι αξιωματούχοι λένε ότι ο πρόεδρος της Fed είναι πρόθυμος να αναιρέσει την καθοδήγηση για τα επιτόκια

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Κέντρα δεδομένων: Η ανάπτυξη τους στην Αμερική καθυστερεί πολύ
Τεχνολογία

Γιατί εκτροχιάζεται η ανάπτυξη κέντρων δεδομένων

Η Google, η οποία συγκεντρώνει άλλα 80 δισεκατομμύρια δολάρια, έχει μια στρατηγική για να παρακάμψει το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα κέντρα δεδομένων

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Επενδυτικές εταιρείες: Η «κινητήριος δύναμη» της Wall Street – Τι «ταμείο» έκαναν το 2026
World

Ποιες επενδυτικές εταιρείες κερδίζουν έδαφος στη Wall Street - Γιατί αναπτύσσονται

Σε κερδοφόρο τροχιά βρίσκονται επενδυτικές εταιρείες όπως η Jane Street και η Citadel Securities, ανταγωνιζόμενες κολοσσούς όπως η JP Morgan Chase

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Δανία: Η νέα κυβέρνηση θα μειώσει τον εταιρικό φόρο
World

Η νέα κυβέρνηση της Δανίας θα μειώσει τον εταιρικό φόρο

Ο τετρακομματικός συνασπισμός με επικεφαλής τη Μέτε Φρέντερικσεν που θα διοικήσει τη Δανία θα καταργήσει επίσης τις φορολογικές ζώνες για τους υψηλόμισθους

Μελίνα Τραυλού: Η στρατηγική σημασία της ελληνικής ναυτιλίας
Ναυτιλία

Τραυλού: Η στρατηγική σημασία της ελληνικής ναυτιλίας

H Πρόεδρος Μελίνα Τραυλού και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) επισκέφτηκαν τα περίπτερα των εκθετών, στο πλαίσιο της διεθνούς ναυτιλιακής έκθεσης Ποσειδώνια 2026

Govt Eyes Tougher Rules for E-Scooters, ATVs, Rental Vehicles
English Edition

Govt Eyes Tougher Rules for E-Scooters, ATVs, Rental Vehicles

Draft legislation would ban minors from using e-scooters, tighten ATV rental requirements, mandate stricter safety controls and expand oversight of rental operators as authorities seek to curb accidents ahead of the summer tourism season

Nissan: Συμφωνία με την κινεζική Chery για την κατασκευή οχημάτων στο εργοστάσιο του Σάντερλαντ
World

H Nissan θα κατασκευάζει στο εργοστάσιό της αυτοκίνητα της κινεζικής Chery

H Nissan στοχεύει να ξεκινήσει την κατασκευή επιβατικών οχημάτων της Chery στο Ηνωμένο Βασίλειο απο το 2027

Στεγαστική κρίση: Αναλυτικά στοιχεία από ΠΑΝΣΥΠΟ – Αδιάθετες κατοικίες και στεγαστική επιβάρυνση
Ακίνητα

Οι προτάσεις του ΠΑΝΣΥΠΟ για τη στεγαστική κρίση

Αποκαλυπτική είναι η εικόνα για τη στεγαστική κρίση που παρουσιάζει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων ΟΑΕΔ (νυν ΔΥΠΑ) - Τι προτάσεις καταθέτει

Αφροδίτη Τζιαντζή
Όμιλος ΟΤΕ: Αναβάθμιση από την S&P σε «A-» με σταθερό outlook
Τηλεπικοινωνίες

Η S&P αναβάθμισε τον OTE σε «A-» με σταθερό outlook

Η ηγετική θέση του OTE στην ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά παραμένει ο βασικός πυλώνας της αξιολόγησης - Η S&P εκτιμά ότι ο OTE θα διατηρήσει χαμηλή μόχλευση και ισχυρές ταμειακές ροές

Γιώργος Πολύζος
Πιερρακάκης: Συναντήθηκε με τον Μακρόν στο Ελιζέ – Τι συζήτησαν
World

Συνάντηση Πιερρακάκη-Μακρόν - Τι συζήτησαν

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η Ευρώπη καλείται να κινηθεί με μεγαλύτερη ταχύτητα

Greece Expands Rent Rebate Scheme to Broaden Eligibility
English Edition

Greece Expands Rent Rebate Scheme to Broaden Eligibility

Greece is expanding its rent rebate scheme, raising income thresholds to cover more tenants and extending support to thousands of middle-income households

Μασούτης: Γιόρτασε 50 χρόνια πρωτοπορίας, ανάπτυξης και εμπιστοσύνης
Business

Η Μασούτης γιόρτασε 50 χρόνια πρωτοπορίας, ανάπτυξης και εμπιστοσύνης

Η Διαμαντής Μασούτης περνά στη νέα εποχή με 1.400 σημεία εξυπηρέτησης σε όλη την Ελλάδα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies