Γουόρς: Κόβει τις «προαναγγελίες» των μελλοντικών κινήσεων της Fed

Οι παρατηρητές της Fed θεωρούν πιθανό ο Γουόρς να περιορίσει ή ακόμη και να εγκαταλείψει το περίφημο «dot plot», το τριμηνιαίο διάγραμμα στο οποίο τα μέλη της Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς καταγράφουν τις εκτιμήσεις τους για την πορεία των επιτοκίων τα επόμενα χρόνια. Κάποιοι πρώην αξιωματούχοι εκτιμούν ότι ο ίδιος ίσως επιλέξει να μην καταθέσει καν δική του πρόβλεψη, στέλνοντας έτσι ένα σαφές μήνυμα για τη φιλοσοφία του.

Η στάση αυτή δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς ο Γουόρς έχει επανειλημμένα εκφράσει την αντίθεσή του στην ιδέα ότι οι κεντρικοί τραπεζίτες πρέπει να δίνουν εκ των προτέρων ενδείξεις για μελλοντικές αποφάσεις. Κατά την ακρόαση επικύρωσής του στη Γερουσία είχε δηλώσει ότι δεν πιστεύει πως η Fed πρέπει να «προαναγγέλλει» τις μελλοντικές κινήσεις της, υποστηρίζοντας ότι οι οικονομικές συνθήκες μεταβάλλονται συχνά με τρόπους που καθιστούν τις προβλέψεις αναξιόπιστες.

Τόσο ο Ντόναλντ Τραμπ όσο και ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι ο νέος επικεφαλής της Fed σκοπεύει να περιορίσει σημαντικά αυτή τη μορφή καθοδήγησης. Ο Βίνσεντ Ράινχαρτ, πρώην ανώτερος αξιωματούχος της Fed και σήμερα επικεφαλής οικονομολόγος της BNY Investments, μιλώντας στους Financial Times σημειώνει ότι ο Γουόρς θεωρεί πως η Fed δεν διακρίνεται στις προβλέψεις και ότι η αξιοπιστία της δεν ενισχύεται όταν επιμένει σε κάτι που δεν κάνει αποτελεσματικά.

Ο Γουόρς θα ανασκευάσει τη γλώσσα της Fed

Πέρα από το διάγραμμα των προβλέψεων, ο νέος πρόεδρος αναμένεται να επανεξετάσει και τη γλώσσα που χρησιμοποιεί η Fed στις ανακοινώσεις της για να υποδηλώνει αν η επόμενη κίνηση στα επιτόκια θα είναι αύξηση ή μείωση. Η λεγόμενη «προκατάληψη» προς χαλάρωση ή σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής έχει βρεθεί στο στόχαστρο αρκετών μελών της Επιτροπής, ιδιαίτερα μετά την άνοδο των γεωπολιτικών κινδύνων και των ενεργειακών τιμών λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Τους τελευταίους μήνες, αρκετοί αξιωματούχοι της Fed έχουν εκφράσει επιφυλάξεις για τη διατήρηση μιας σαφούς προκατάληψης υπέρ της μείωσης των επιτοκίων. Σε αυτούς συγκαταλέγονται τόσο περιφερειακοί πρόεδροι της Fed όσο και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γεγονός που δημιουργεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για αλλαγές.

Ο Ρίτσαρντ Κλαρίντα, πρώην αντιπρόεδρος της Fed και σήμερα σύμβουλος της Pimco, είπε στους FT ότι οι συνθήκες είναι ιδανικές ώστε ο Γουόρς να αφαιρέσει μεγάλο μέρος της καθοδηγητικής γλώσσας από τις ανακοινώσεις της κεντρικής τράπεζας, μειώνοντας έτσι την έμφαση στις προβλέψεις και στρέφοντας την προσοχή στα πραγματικά οικονομικά δεδομένα.

Το «dot plot» εισήχθη το 2012 από τον τότε πρόεδρο Μπεν Μπερνάνκι, ως μέρος μιας προσπάθειας μεγαλύτερης διαφάνειας. Κάθε τρεις μήνες τα 19 μέλη της FOMC καταθέτουν τις εκτιμήσεις τους για το πού θα πρέπει να βρίσκονται τα επιτόκια σε ορίζοντα ενός, δύο και τριών ετών, καθώς και για το μακροπρόθεσμο «ουδέτερο» επιτόκιο που δεν επιταχύνει ούτε επιβραδύνει την οικονομία.

Ωστόσο, ο Γουόρς θεωρεί ότι η πρακτική αυτή μπορεί να οδηγήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στο να παραμένουν προσκολλημένοι σε παρωχημένες εκτιμήσεις, ακόμη και όταν οι συνθήκες αλλάζουν. Κατά την άποψή του, αυτό αυξάνει τον κίνδυνο λανθασμένων αποφάσεων.

Το διάγραμμα προβλέψεων αποτελεί θεσμικό εργαλείο για τις αγορές

Παρά τις αδυναμίες του, το διάγραμμα των προβλέψεων έχει αποκτήσει τεράστια σημασία για τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Οι επενδυτές αναλύουν σχολαστικά κάθε μεταβολή στις «κουκκίδες», ενώ οι αλλαγές στις προβλέψεις συχνά προκαλούν έντονες διακυμάνσεις στις αγορές ομολόγων, μετοχών και συναλλάγματος.

Αναλυτές όπως ο Μπλέικ Γκγουίν της RBC Capital Markets υποστηρίζουν ότι, ανεξάρτητα από τις αδυναμίες του, το εργαλείο έχει λειτουργήσει ως σημαντικός μηχανισμός σταθεροποίησης των προσδοκιών. Παρόμοια άποψη εκφράζει και ο Γκι Λε Μπα της Janney Montgomery Scott, ο οποίος θεωρεί ότι οι προβλέψεις συμβάλλουν στον περιορισμό της μεταβλητότητας των επιτοκίων.

Πολλοί αξιωματούχοι της Fed, πάντως, εμφανίζονται ολοένα και πιο άβολα με τον τρόπο που οι αγορές αντιμετωπίζουν τις προβλέψεις ως σχεδόν δεσμευτικές υποσχέσεις για τη μελλοντική πορεία της πολιτικής. Η πρώην πρόεδρος της Fed του Κάνσας Σίτι, Έσθερ Τζορτζ, έχει επισημάνει ότι το εργαλείο σχεδιάστηκε ως μια ήπια μορφή επικοινωνίας και όχι ως επίσημη δέσμευση για τα επιτόκια.

Παρά τις ενδείξεις ότι ο Γουόρς θα κινηθεί γρήγορα, δεν υπάρχει ομοφωνία για το αν η Fed μπορεί ή πρέπει να εγκαταλείψει τόσο εύκολα τα υπάρχοντα εργαλεία. Ο πρώην πρόεδρος της Fed του Σεντ Λούις, Τζέιμς Μπούλαρντ, προειδοποιεί ότι η κατάργηση του διαγράμματος θα απομάκρυνε τη Fed από τη διεθνή πρακτική των κεντρικών τραπεζών, οι οποίες επιδιώκουν να παρέχουν όσο το δυνατόν περισσότερη πληροφόρηση στις αγορές.

Το βέβαιο είναι ότι η άφιξη του Γουόρς σηματοδοτεί την έναρξη μιας ευρύτερης συζήτησης για τον τρόπο με τον οποίο η Fed επικοινωνεί με τις αγορές και το κοινό. Αν τελικά προχωρήσει στις αλλαγές που πολλοί αναμένουν, η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ θα εισέλθει σε μια νέα εποχή, με λιγότερες προβλέψεις και μεγαλύτερη έμφαση στην ευελιξία και την προσαρμογή στα εκάστοτε οικονομικά δεδομένα.