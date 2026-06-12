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Πόλεμος Ιράν: Πιθανή υπογραφή συμφωνίας την Κυριακή

Μετά το Bloomberg ρεπορτάζ του Reuters αναφέρει ότι ΗΠΑ και Ιράν είναι πολύ κοντά σε συμφωνία, που θα μπορούσε να υπογραφεί στη Γενεύη την Κυριακή

Κόσμος 12.06.2026, 17:17
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Πόλεμος Ιράν: Πιθανή υπογραφή συμφωνίας την Κυριακή
Επιμέλεια Τζούλη Καλημέρη

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Την Κυριακή θα μπορούσε να υπογραφεί μνημόνιο μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, αναφέρει το Reuters, με τη Γενεύη να αναδεικνύεται ως ο πιθανότερος τόπος συνάντησης.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το δημοσιογραφικό πρακτορείο η  διατύπωση του μνημονίου βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της οριστικοποίησης και το Ιράν εμμένει στη θέση του ότι η συμφωνία πρέπει να προβλέπει τον τερματισμό των μαχών στον Λίβανο.

Στόχος ήταν να οριστικοποιηθεί η διατύπωση μέχρι το Σάββατο, ώστε η συμφωνία να μπορέσει να υπογραφεί από τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς και τον Πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπακέρ Καλιμπάφ. Δεν είχε καθοριστεί ακόμη ο τόπος, αλλά η Γενεύη αναδεικνυόταν ως η πιθανότερη.

Είχε προηγηθεί αποκλειστικό ρεπορτάζ του Bloomberg  που ανέφερε ότι οι δύο πλευρές είναι κοντά στο να υπογράψουν συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, καθώς πλησιάζει η συνάντηση των μελών της G7 στο Εβιάν, στις γαλλικές Άλπεις. Σύμφωνα με πηγές η Γενεύη θεωρείται πιθανή για υπογραφή μνημονίου κατανόησης την Κυριακή.

Οι δηλώσεις Τραμπ

Το κλίμα είχε ήδη αλλάξει από την Πέμπτη όταν ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε μεταστροφή από την επιθετική ρητορική του και είπε ότι ακυρώνει τις επιθέσεις στο Ιράν, καθώς η συμφωνία ήταν πλέον έτοιμη.

«Μόλις κάναμε μια σπουδαία διευθέτηση του πολέμου με το Ιράν», δήλωσε μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Ωστόσο, οι όροι της συμφωνίας, όπως περιγράφηκαν την Παρασκευή από Ιρανούς αξιωματούχους, φαίνεται να προσφέρουν στην Τεχεράνη πολλά από αυτά που έχει ζητήσει μέχρι στιγμής, με τον Τραμπ να φαίνεται να κερδίζει λίγα από αυτά που έχει επιδιώξει, πέρα ​​από το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Ανώτερη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters την Παρασκευή ότι το προσχέδιο θα άρει τις κυρώσεις στο πετρέλαιο του Ιράν, θα ξεπαγώσει δισεκατομμύρια δολάρια από τα κεφάλαιά του και προβλέπει παύση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

Τα πυρηνικά ζητήματα θα τεθούν στην άκρη για μεταγενέστερες συνομιλίες. Η Ουάσινγκτον θέλει μια συμφωνία που να διασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα αναπτύξει ποτέ πυρηνικά όπλα. Το Ιράν από την πλευρά του υποστηρίζει ότι δεν επιδιώκει κάτι τέτοιο.

Η άρση των κυρώσεων, η αποδέσμευση των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και η παύση των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο είναι βασικές ιρανικές απαιτήσεις. Η πηγή δεν έκανε καμία αναφορά σε τι θα μπορούσε να προσφέρει το Ιράν σε αντάλλαγμα. Δεν υπήρξε άμεση απάντηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr ανέφερε ότι οι όροι περιελάμβαναν επίσης άλλες βασικές παραχωρήσεις των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης να αποσύρει τις δυνάμεις του από το Ιράν και να παρουσιάσει ένα σχέδιο για την ανοικοδόμηση της κατεστραμμένης ιρανικής οικονομίας.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους πρέπει να υποβάλουν σχέδια για την ανοικοδόμηση του Ιράν αξίας τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων», ανέφερε το ρεπορτάζ του Mehr.

Υποχωρεί το πετρέλαιο

Η ανακοίνωση της συμφωνίας από τον Τραμπ την Πέμπτη προκάλεσε άνοδο στα χρηματιστήρια παγκοσμίως και πτώση των τιμών του πετρελαίου την Παρασκευή.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού πετρελαίου για παράδοση Ιουλίου μειώθηκαν κατά 0,73% στα 87,07 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Αυγούστου για το διεθνές Brent υποχώρησαν κατά 0,77% στα 89,68 δολάρια.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν, ο Τραμπ έκανε παρόμοιες δηλώσεις ότι μια συμφωνία ήταν κοντά, μόνο και μόνο για να μην προκύψει συμφωνία.

Η σύγκρουση έχει γίνει πολιτικός πονοκέφαλος για τον Λευκό Οίκο, με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι τα ποσοστά αποδοχής του Τραμπ μειώνονται εν μέσω της οργής των ψηφοφόρων για τις υψηλές τιμές της βενζίνης.

Ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι ανησυχούν ανοιχτά ότι η έλλειψη δημοτικότητας του πολέμου θα μπορούσε να τους κοστίσει τον έλεγχο του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Οι περιορισμοί στις μάχες στον Λίβανο θα μπορούσαν να είναι δύσκολο να γίνουν αποδεκτοί από το Ισραήλ, το οποίο ξεκίνησε τον πόλεμο μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες τον Φεβρουάριο, αλλά δεν έχει συμπεριληφθεί στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι το Ισραήλ δεν ήταν συμβαλλόμενο μέρος σε κανένα μνημόνιο συνεννόησης με το Ιράν.

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