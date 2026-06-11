ΗΠΑ: Η συμφωνία με το Ιραν ίσως υπογραφεί το Σαββατοκύριακο, λέει ο Τραμπ

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Ο Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε τις προγραμματισμένες επιθέσεις και ανακοίνωσε μέσω Truth Social ότι έχει συμφωνία με το Ιράν.

Έγραψε:

«Με βάση το γεγονός ότι οι συζητήσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο της ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί, ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ακύρωσα τις προγραμματισμένες επιθέσεις και βομβαρδισμούς κατά του Ιράν απόψε. Οι συζητήσεις και τα τελικά σημεία έχουν εγκριθεί, τόσο σε επίπεδο ιδέας όσο και σε μεγάλη λεπτομέρεια, από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ, της Σαουδικής Αραβίας, των ΗΑΕ, του Κατάρ, της Τουρκίας, του Πακιστάν, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, της Ιορδανίας, της Αιγύπτου και άλλων. Ο Ναυτικός Αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι την οριστικοποίηση αυτής της Συναλλαγής — Η ώρα και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα.

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ»

Τι προβλέπει η συμφωνία

Σύμφωνα με το σαουδαραβικό ενημερωτικό δίκτυο Al Arabiya, η προτεινόμενη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν θα περιλαμβάνει τους εξής όρους:

Εκεχειρία άνω των 60 ημερών

Επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ για τη διεθνή ναυσιπλοΐα εντός 30 ημερών, επιτρέποντας στο Ιράν να επαναλάβει τις εξαγωγές πετρελαίου

Υπό εξέταση η σταδιακή άρση των κυρώσεων

Συνέχιση των πυρηνικών συνομιλιών κατά την περίοδο της εκεχειρίας

Τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα.

Τραμπ: Η νέα ηγεσία του Ιράν είναι πιο λογική

Αναφερόμενος στην ιρανική ηγεσία, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε:

«Βρίσκω αυτούς τους ανθρώπους πολύ πιο λογικούς από τους ανθρώπους που δεν είναι πλέον μαζί μας. Αυτή είναι μια διαφορετική ομάδα και νομίζω ότι είναι μια πιο έξυπνη ομάδα που έχει λογική. Όλοι έχουν εγκρίνει τη συμφωνία».

Trump on Iranian leadership: I find these people to be much more rational than the people who are no longer with us. This is a different group, and I think it’s a smarter group that has reason. They have all approved the deal. pic.twitter.com/Vt0wimgkYS — Clash Report (@clashreport) June 11, 2026

Πηγή: in.gr