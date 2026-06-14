Χρηματιστήριο Αθηνών: Πώς το Euronext αλλάζει το παιχνίδι και φέρνει νέα κεφάλαια

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Μακρινό… παρελθόν μοιάζει η εικόνα απαξίωσης του χρηματιστηρίου Αθηνών την περασμένη δεκαετία, με τους επενδυτές να γυρίζουν την πλάτη και η συναλλατική δραστηριότητα να είχε πιάσει πάτο. Εδώ και περίπου δυο χρόνια, η Λεωφόρος Αθηνών έχει επιστρέψει δυναμικά στα επενδυτικά ραντάρ των εγχώριων και ξένων χαρτοφυλακίων και διεκδικεί μεγαλύτερο μερίδιο στην προσέλκυση εγχώριων και διεθνών κεφαλαίων, υπό την ομπρέλα πλέον του Euronext.

Τη νέα εποχή και τις ευκαιρίες που αναδύονται για την ελληνική κεφαλαιαγορά ανέλυσαν Στο 7ο OT FORUM η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου και ο διευθύνων σύμβουλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Γιάννος Κοντόπουλος.

Όταν μια χώρα ή μια εισηγμένη εταιρεία θέλει να προσεγγίσει επενδυτές, χρειάζεται το μεγαλύτερο δυνατό ακροατήριο

Η δύναμη του brand για το Χρηματιστήριο Αθηνών

Ο Γιάννος Κοντόπουλος στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία που έχει η ένταξη στο Euronext για το διεθνές αποτύπωμα της ελληνικής αγοράς. Όπως ανέφερε, το «branding» μιας αγοράς παίζει κρίσιμο ρόλο τόσο σε περιόδους ανάπτυξης όσο και σε δύσκολες συγκυρίες. Όταν μια χώρα ή μια εισηγμένη εταιρεία θέλει να προσεγγίσει επενδυτές, χρειάζεται το μεγαλύτερο δυνατό ακροατήριο. Η ένταξη στο Euronext, όπως είπε, δίνει ακριβώς αυτή τη δυνατότητα.

«Με την ένταξή μας στη μεγαλύτερη πανευρωπαϊκή πλατφόρμα, αυτό γίνεται πολύ πιο γρήγορα», σημείωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η αγορά αποκτά μια διαφορετική δυναμική προβολής απέναντι στους διεθνείς επενδυτές. Πέρα όμως από την προβολή, ο ίδιος έδωσε έμφαση και σε κάτι λιγότερο ορατό αλλά εξίσου σημαντικό: την αίσθηση ασφάλειας που δημιουργεί η συμμετοχή σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό οικοσύστημα. Σε περιόδους αβεβαιότητας, ένας επενδυτής που βλέπει μπροστά του ερωτήματα ή κινδύνους είναι πιθανότερο να παραμείνει σε μια αγορά που αποτελεί μέρος ενός μεγαλύτερου ευρωπαϊκού πλαισίου παρά να αποχωρήσει άμεσα.

Τι αποκαλύπτουν οι αριθμοί

Ο επικεφαλής του ΧΑ υποστήριξε ότι η ελληνική αγορά έχει ήδη αφήσει πίσω αρκετές από τις παλιές αντιλήψεις που τη συνόδευαν. Και για να το τεκμηριώσει, παρέθεσε μια σειρά αριθμών. Οι αντλήσεις κεφαλαίων από την αγορά αυξήθηκαν από περίπου 1,2 δισ. ευρώ το 2022 σε 1,7 δισ. το 2023, σε 2,2 δισ. το 2024 και σε 2,5 δισ. ευρώ το 2025. Το 2026, όμως, εξελίσσεται σε χρονιά διαφορετικής κλίμακας. Στα μέσα του έτους οι αντλήσεις είχαν ήδη ξεπεράσει τα 5 δισ. ευρώ, με τον ίδιο να εκτιμά ότι πριν από το τέλος του καλοκαιριού θα ξεπεράσουν τα 6 δισ. ευρώ.

Για τον Κοντόπουλο, η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει ότι το χρηματιστήριο δεν αποτελεί πλέον έναν παράλληλο κόσμο αποκομμένο από την οικονομία, αλλά έναν μηχανισμό χρηματοδότησης που αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία για τις επιχειρήσεις. «Όσο αυξάνονται τα κεφάλαια που αντλούνται, τόσο περισσότερες εταιρείες αρχίζουν να αντιμετωπίζουν το χρηματιστήριο ως εργαλείο ανάπτυξης και όχι απλώς ως χώρο διαπραγμάτευσης μετοχών», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στα μέσα του έτους οι αντλήσεις είχαν ήδη ξεπεράσει τα 5 δισ. ευρώ, με τον ίδιο να εκτιμά ότι πριν από το τέλος του καλοκαιριού θα ξεπεράσουν τα 6 δισ. ευρώ

Η ΔΕΗ που «γύρισε κεφάλια» στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Ανάμεσα στα παραδείγματα που ανέδειξε ο επικεφαλής του ΧΑ ξεχώρισε η πρόσφατη άντληση κεφαλαίων της ΔΕΗ. Όπως ανέφερε, πρόκειται για τη μεγαλύτερη άντληση κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε φέτος σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, με ποσό που έφθασε τα 4,5 δισ. ευρώ. Μια συναλλαγή τέτοιου μεγέθους, όπως είπε, δεν περνά απαρατήρητη ούτε από τα μεγάλα ξένα χαρτοφυλάκια ούτε από τους εγχώριους επενδυτές.«Αρχίζει να γυρίζει κεφάλια», είπε με έμφαση.

Aπό τον Σεπτέμβριο ξεκινά η διαδικασία που οδηγεί στην οριστική μετάβαση της ελληνικής αγοράς στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών τον Μάιο του 2027

Ένα ακόμη στοιχείο που συζητήθηκε στο OT FORUM αφορά τη ναυτιλία και στην εισαγωγή της πρώτης ναυτιλιακής εταιρείας στο ελληνικό χρηματιστήριο, η οποία όπως είπε ο κ. Κοντόπουλος δημιουργεί ένα νέο προηγούμενο. Ο ίδιος χαρακτήρισε την εξέλιξη ιστορική, εκτιμώντας ότι μπορεί να λειτουργήσει ως παράδειγμα και για άλλες εταιρείες του κλάδου.

Σε ανάλογο μήκος κύματος και η Βασιλική Λαζαράκου, η οποία αποκάλυψε ότι υπάρχουν ήδη κινήσεις για περισσότερες ναυτιλιακές εισαγωγές, ενώ το ρυθμιστικό πλαίσιο έχει προσαρμοστεί ώστε να επιτρέπεται ευκολότερα η διπλή εισαγωγή εταιρειών σε περισσότερες από μία αγορές.

Από τις αναδυόμενες στις ανεπτυγμένες

Ο κ. Κοντόπουλος υπενθύμισε ότι από τον Σεπτέμβριο ξεκινά η διαδικασία που οδηγεί στην οριστική μετάβαση της ελληνικής αγοράς στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών τον Μάιο του 2027. Η αναβάθμιση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ανοίγει την πόρτα σε μια πολύ μεγαλύτερη δεξαμενή επενδυτικών κεφαλαίων.

Πολλά διεθνή funds έχουν εντολή να τοποθετούνται αποκλειστικά σε ανεπτυγμένες αγορές. Η αλλαγή κατηγορίας σημαίνει ότι η Ελλάδα αποκτά πρόσβαση σε επενδυτές που μέχρι σήμερα δεν μπορούσαν ή δεν επέλεγαν να επενδύσουν στη χώρα.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπογράμμισε ότι οι εισηγμένες εταιρείες αποκτούν πολύ μεγαλύτερη διεθνή ορατότητα σε σχέση με το παρελθόν

Η ορατότητα φέρνει ρευστότητα

Η Βασιλική Λαζαράκου περιέγραψε τη νέα πραγματικότητα από τη σκοπιά της εποπτικής αρχής. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα αποτελεί πλέον την όγδοη αγορά του Euronext και ήδη αρχίζουν να διακρίνονται οι πρώτες συνέπειες αυτής της μετάβασης.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπογράμμισε ότι οι εισηγμένες εταιρείες αποκτούν πολύ μεγαλύτερη διεθνή ορατότητα σε σχέση με το παρελθόν. Και η ορατότητα, όπως εξήγησε, συνδέεται άμεσα με τη ρευστότητα. «Όσο αυξάνεται η έκθεση μιας αγοράς σε επενδυτές, όσο μεγαλώνουν οι όγκοι συναλλαγών και διευρύνεται η επενδυτική βάση, τόσο βελτιώνονται οι συνθήκες χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις», σημείωσε.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η ένταξη στο Euronext ήρθε να προστεθεί σε μια σειρά θετικών εξελίξεων, όπως η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και οι διαδοχικές αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης.