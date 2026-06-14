Γροιλανδία: Η Ιαπωνία στέλνει ειδικούς για να αξιολογήσει την εξόρυξη σπάνιων γαιών

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Η Ιαπωνία σχεδιάζει να ξεκινήσει τη μελέτη των δυνατοτήτων εξόρυξης σπάνιων γαιών και άλλων κρίσιμων ορυκτών στη Γροιλανδία ήδη από αυτό το καλοκαίρι, με στόχο να βοηθήσει τις εγχώριες εταιρείες να επενδύσουν σε έργα σπάνιων γαιών στο δανικό έδαφος, σύμφωνα με τη Nikkei.

Ιαπωνική αποστολή εκτίμησε ότι η εξόρυξη σε συγκεκριμένο ορυχέιο είναι εφικτή ακόμη και υπό συνθήκες ακραίου ψύχους

Η διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας σπάνιων γαιών είναι ζωτικής σημασίας για την Ιαπωνία, καθώς η Κίνα, η οποία αντιπροσωπεύει το 70% της παγκόσμιας παραγωγής σπάνιων γαιών, επέβαλε περιορισμούς στις εξαγωγές πέρυσι εν μέσω διπλωματικών εντάσεων με τις ΗΠΑ.

Μια ιαπωνική αποστολή διερεύνησης, αποτελούμενη από εκπροσώπους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, επισκέφθηκε ένα ορυχείο αστρίου στη Γροιλανδία τον Νοέμβριο και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εξόρυξη είναι εφικτή ακόμη και υπό συνθήκες ακραίου ψύχους. Η κυβέρνηση θα στείλει τώρα γεωλόγους από τον Ιαπωνικό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Μετάλλων και της Ενέργειας (JOGMEC).

Συνομιλίες για Ιαπωνία και Γροιλανδία

Οι επιστήμονες θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες με αξιωματούχους της αυτόνομης κυβέρνησης στην πρωτεύουσα Νουούκ και θα επισκεφθούν ορυχεία που προετοιμάζονται για την εξόρυξη σπάνιων γαιών. Εκτός από τη μελέτη του μεγέθους των κοιτασμάτων, θα εξετάσουν και το κόστος εξόρυξης.

Αξιωματούχοι της ιαπωνικής κυβέρνησης εκτιμούν ότι τα ορυκτά κοιτάσματα της Γροιλανδίας περιέχουν το σπάνιο μέταλλο δυσπρόσιο, το οποίο χρησιμοποιείται στους ηλεκτροκινητήρες, καθώς και γραφίτη, που χρησιμοποιείται στις μπαταρίες, και άλλα ορυκτά. Η εξόρυξη θα μπορούσε μάλιστα να αποδώσει και ταντάλιο και νιόβιο — βασικά υλικά για την κατασκευή ημιαγωγών.

Σύμφωνα με την Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ, η Γροιλανδία διαθέτει περίπου 1,5 εκατομμύρια μετρικούς τόνους σπάνιων γαιών, γεγονός που την καθιστά την όγδοη μεγαλύτερη γνωστή πηγή αποθεμάτων στον κόσμο. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει δείξει έντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση της Γροιλανδίας, ενός αυτόνομου δανικού εδάφους στον Αρκτικό Κύκλο.

Καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας λιώνει τον πάγο, η εξόρυξη αναμένεται να γίνει ευκολότερη.

Η εξόρυξη σπάνιων γαιών δεν έχει ακόμη ξεκινήσει στη Γροιλανδία, με εταιρείες από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη να κάνουν προετοιμασίες. Ιαπωνικές εταιρείες θα μπορούσαν να συνεργαστούν με ξένους εταίρους για να συμμετάσχουν σε έργα.

Η μεταφορά των σπάνιων γαιών που εξορύσσονται στη Γροιλανδία παραμένει μια πρόκληση. Η ιαπωνική κυβέρνηση οραματίζεται τη δημιουργία μιας εφοδιαστικής αλυσίδας με χώρες-εταίρους, όπως η ίδρυση ενός διυλιστηρίου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η κυβέρνηση της Γροιλανδίας είναι ανοιχτή στη συνεργασία με την ιαπωνική κυβέρνηση και εταιρείες. Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Jens-Frederik Nielsen, ο οποίος μίλησε στο Nikkei τον Νοέμβριο, κάλεσε την Ιαπωνία, εκτός από την ΕΕ και τις ΗΠΑ, να συνεργαστεί στην ανάπτυξη των πόρων. Είπε ότι οι χώρες που επιθυμούν να μειώσουν την εξάρτησή τους από την Κίνα θα πρέπει να συνεργαστούν με τη Γροιλανδία.