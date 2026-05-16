ΗΠΑ: Σε συζητήσεις με τη Δανία για νέες βάσεις στη Γροιλανδία [γράφημα]

Την επιστροφή στη Γροιλανδία σχεδιάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη βάση του «συμβιβασμού» ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τους ευρωπαίους συμμάχους μετά την αντιπαράθεση που έφερε τα «πάνω κάτω» και απείλησε τη συνοχή της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. στις αρχές του χρόνου.

Η προγραμματισμένη επέκταση θα σηματοδοτούσε τη μεγαλύτερη αύξηση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γροιλανδία εδώ και δεκαετίες. Η μόνη αμερικανική εγκατάσταση που υπάρχει σήμερα στο νησί είναι η Διαστημική Βάση Πιτουφίκ, παλαιότερα γνωστή ως Αεροπορική Βάση Θούλε, η οποία διαδραματίζει βασικό ρόλο στην προειδοποίηση για πυραύλους και την διαστημική επιτήρηση για λογαριασμό του NORAD (North American Aerospace Defense Command) .

Σύμφωνα με πληροφορίες, αμερικανοί αξιωματούχοι εξετάζουν το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν πρώην αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Ναρσάρσουακ (Narsarsuaq) και στο Κανγκερλούσουακ (Kangerlussuaq ) στο πλαίσιο της επέκτασης. Το Narsarsuaq διαθέτει λιμάνι βαθιάς θάλασσας, ενώ το Kangerlussuaq διαθέτει έναν μακρύ διάδρομο προσγείωσης ικανό να εξυπηρετήσει μεγάλα στρατιωτικά αεροσκάφη.

Σύμφωνα με αναφορές, Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επίσης προτείνει μια πρόταση βάσει της οποίας οι τρεις νέες βάσεις θα ορίζονταν επίσημα ως κυρίαρχο έδαφος των ΗΠΑ.

Βάσει μιας αμυντικής συμφωνίας του 1951 μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Δανίας, η Ουάσιγκτον έχει το δικαίωμα να ιδρύει και να διατηρεί στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Γροιλανδία ως μέρος του πλαισίου αμοιβαίας άμυνας του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, οποιαδήποτε σημαντική επέκταση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας πρέπει να εγκριθεί από την κυβέρνηση της Δανίας.

Οι διαπραγματεύσεις φέρεται να εποπτεύονται από τον Μάικλ Νίνταμ, ανώτερο αξιωματούχο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο οποίος έχει αναλάβει να καταρτίσει μια συμφωνία που θα ικανοποιεί τον Τραμπ, σεβόμενη παράλληλα τα όρια της Δανίας όσον αφορά την κυριαρχία και την προστασία των συνόρων.

Στο γράφημα φαίνονται οι θέσεις των μεγάλων αμερικανικών βάσεων -που με βάση το νέο σχεδιασμό θα επαναχρησιμοποιηθούν – ειδικά όσες μπορούν να αξιοποιηθούν για τον έλεγχο της αρκτικής περιοχής και ειδικά για τις προσπάθειες των Ρώσων -που αναπτύσσουν εδω και δεκαετίες – και των Κινέζων εσχάτως, να αξιοποιήσουν τη Βόρεια Διαδρομή, μια σύντομη θαλάσσια οδος που μπορει να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά μεταξύ Ασίας και Ευρώπης.

Στις αρχές της δεδκαετίας του ’50 ο Ψυχρός Πόλεμος εδραίωσε τη μόνιμη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στη Γροιλανδία. Η Διαστημική Βάση Πιτουφίκ/Αεροπορική Βάση Θούλε ήταν κεντρικής σημασίας για την πυρηνική αποτροπή, τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης πυραύλων και την επιτήρηση της Αρκτικής, έναν κρίσιμο σύνδεσμο NORAD για την ανίχνευση απειλών κατά μήκος της πολικής διαδρομής.

Με βάση τις νέες συνθήκες και τις ανάγκες των ΗΠΑ, οι στρατιωτικές βάσεις στη Γροιλανδία επεκτείνουν τη λειτουργία τους για αρκετά χρόνια στο μέλλον…