Wall Street: Ράλι μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν

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Ανοδικά κινούνται οι αμερικανικοί δείκτες σήμερα, μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump ότι επετεύχθη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει κέρδη 1,16% στις 51.798 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει άνοδο 1,46% στις 7.540 μονάδες, ενώ ο Nasdaq ενισχύεται κατά 2,37% στις 26.502 μονάδες.

Η SpaceX και η Wall Street

Η μετοχή της SpaceX βρίσκεται και σήμερα στο επίκεντρο, καθώς σημειώνει άνοδο 5% κατά τη δεύτερη ημέρα διαπραγμάτευσής της στο Nasdaq. Στην πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης, η SpaceX είχε πραγματοποιήσει εντυπωσιακό ντεμπούτο, καταγράφοντας άνοδο 19% σε σχέση με την τιμή εισαγωγής των 135 δολαρίων ανά μετοχή.

Στον αντίποδα, οι ενεργειακές μετοχές δέχονται ισχυρές πιέσεις, καθώς οι τιμές του αμερικανικού αργού πετρελαίου υποχωρούν κατά 5%, προς την περιοχή των 80 δολαρίων ανά βαρέλι.

Η πτώση ήρθε μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν, η οποία αναμένεται να οδηγήσει στην επαναλειτουργία των Στενών του Hormuz, αποκαθιστώντας τη ροή πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Μέση Ανατολή.

Οι μετοχές

Οι μετοχές των APA και Devon Energy υποχωρούν περισσότερο από 3,5%, ενώ οι Marathon Petroleum και EOG Resources χάνουν περίπου 3%. Πτώση άνω του 2,5% σημειώνουν επίσης οι Chevron και Exxon Mobil.

Αντίθετα, οι εταιρείες που ευνοούνται από τη μείωση του κόστους καυσίμων κινούνται έντονα ανοδικά. Η United Airlines ενισχύεται περισσότερο από 5%, ενώ η Delta Air Lines καταγράφει άνοδο 4%.

Στον κλάδο της κρουαζιέρας, οι Norwegian Cruise Line και Carnival Corporation σημειώνει άνοδο 4,5%, ενώ η Royal Caribbean ενισχύεται κατά 4%.

Τι είπε ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ ανέφερε αργά το βράδυ της Κυριακής, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι η συμφωνία με το Ιράν είναι πλέον «ολοκληρωμένη».

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, Shehbaz Sharif, το σχετικό μνημόνιο κατανόησης αναμένεται να υπογραφεί επισήμως την Παρασκευή στην Ελβετία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι έδωσε εντολή για την επαναλειτουργία των στρατηγικής σημασίας Στενών του Hormuz, εξέλιξη που προκάλεσε ισχυρή πτώση στις τιμές του πετρελαίου ήδη από την Κυριακή. Σήμερα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ JD Vance δήλωσε στο CNBC ότι εκτιμά πως το πέρασμα «θα παραμείνει ανοιχτό μακροπρόθεσμα και χωρίς επιβολή διοδίων».

Οι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στα στοιχεία που θα ανακοινωθούν αυτή την εβδομάδα για την αγορά κατοικίας και τις λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ. Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η συνεδρίαση της Federal Reserve.

Σύμφωνα με τα συμβόλαια Fed funds και το εργαλείο FedWatch της CME, οι αγορές αποτιμούν πιθανότητα άνω του 98% η αμερικανική κεντρική τράπεζα να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια.