 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(19) "Technology Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
}

Τεχνητή Νοημοσύνη: Η Wall Street αφομοιώνει το ρεκόρ συγκέντρωσης κεφαλαίων

Η πληθώρα εκδόσεων ομολόγων και μετοχών δείχνει ότι οι επενδυτές μετακινούν τα μετρητά τους από την...απραξία, κάτι στο οποίο έχει συμβάλει η Τεχνητή Νοημοσύνη

Wall Street 14.06.2026, 23:00
Σχολιάστε
Τεχνητή Νοημοσύνη: Η Wall Street αφομοιώνει το ρεκόρ συγκέντρωσης κεφαλαίων
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Οι Αμερικανοί επενδυτές επιδεικνύουν αστείρευτη όρεξη να χρηματοδοτήσουν τον αγώνα της τεχνητής νοημοσύνης και να αξιοποιήσουν τα κεφάλαιά τους, συμφωνώντας να διαθέσουν περισσότερα από 100 δισ. δολάρια μέσα σε λίγες μόνο ημέρες, παρά τις ανησυχίες για την παγκόσμια ανάπτυξη και τον πόλεμο στο Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα των FT.

Η αρχική δημόσια προσφορά της SpaceX ύψους 75 δισ. δολαρίων — η μεγαλύτερη εισαγωγή στο χρηματιστήριο όλων των εποχών — και η χρηματοδότηση χρέους ύψους 35 δισ. δολαρίων για την Anthropic υποδηλώνουν την προθυμία των επενδυτών να απορροφήσουν έναν χείμαρρο προσφοράς. Οι τραπεζίτες βρίσκονται στα τελικά στάδια της συγκέντρωσης χρέους άνω των 40 δισ. δολαρίων για την Paramount, προκειμένου να πληρώσει για την εξαγορά της Warner Bros Discovery, ενώ οι συνάδελφοί τους στις αγορές μετοχικού κεφαλαίου στρέφουν την προσοχή τους στις επικείμενες δημόσιες προσφορές της Anthropic και της OpenAI.

Η πληθώρα εκδόσεων ομολόγων και μετοχών δείχνει ότι οι επενδυτές μετακινούν τα μετρητά τους από την απραξία και αγνοούν τον ραγδαία αυξανόμενο πληθωρισμό, ο οποίος θα μπορούσε τελικά να επιβαρύνει την οικονομική δραστηριότητα και να ωθήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής των κεντρικών τραπεζών να αυξήσουν τα επιτόκια.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη και η συγκέντρωση κεφαλαίων

Οι εταιρείες έχουν συγκεντρώσει περίπου 4,7 τρισ. δολάρια από τις παγκόσμιες αγορές μετοχών, ομολόγων και τραπεζικών δανείων φέτος, ένα ρυθμό-ρεκόρ, σύμφωνα με τον πάροχο δεδομένων LSEG. Το ποσό αυτό, αυξημένο κατά 7% σε σχέση με πέρυσι, δεν περιλαμβάνει την έντονη δραστηριότητα στις αγορές ιδιωτικών δανείων επενδυτικής ποιότητας, οι οποίες αξιοποιούνται όλο και περισσότερο για τη χρηματοδότηση κέντρων δεδομένων, μικροτσίπ και σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που τροφοδοτούν την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό περιελάμβανε ένα πακέτο χρέους ύψους 35 δισ. δολαρίων που συντάχθηκε από την Apollo και την Blackstone αυτή την εβδομάδα για την Anthropic.

Πηγή: FT

Η γεωπολιτική

Η Κριστίνα Χούπερ, επικεφαλής στρατηγικής αγοράς στην Man Group, δήλωσε: «Υπάρχει ένας απίστευτος συνδυασμός FOMO [φόβου να χάσουν κάτι] και φόβου στις αγορές. Το FOMO τις περισσότερες εβδομάδες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της εβδομάδας, υπερισχύει».

«Η γεωπολιτική δεν έχει σημασία για τις αγορές, μέχρι να γίνει το μόνο που έχει σημασία για τις αγορές. Βρισκόμαστε ακόμα στην πρώτη φάση. Οι επενδυτές σκέφτονται τα μεγάλα κέρδη και το βραχυπρόθεσμο μέλλον. Το μακροπρόθεσμο μέλλον δεν απασχολεί τους επενδυτές σήμερα», πρόσθεσε.

Προς το παρόν, το μεγαλύτερο μέρος της άντλησης κεφαλαίων έχει επικεντρωθεί σε εταιρείες τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων τεράστιων δημόσιων προσφορών μετοχών από εταιρείες όπως η Alphabet, ιδιοκτήτρια της Google. Άλλοι όμιλοι, όπως η Meta, εξετάζουν επίσης την πώληση μετοχών για να χρηματοδοτήσουν τα σχέδιά τους για επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

Αυτό, για πολλούς επενδυτές, έχει οδηγήσει σε συγκρίσεις με την άνθηση και την κατάρρευση της εποχής των dotcom. Θυμίζει επίσης την αμέσως μετά την πανδημία περίοδο, όταν οι ιδιώτες επενδυτές είχαν παρασυρθεί από την ευφορία και οι διαχειριστές μεγάλων κεφαλαίων ανέβασαν τις μετοχές σε αβάσιμες αποτιμήσεις.

Άλλοι, όμως, θεωρούν ότι οι κεφαλαιαγορές επιτέλους λειτουργούν σε πλήρη ισχύ μετά από ένα έτος κατά το οποίο οι εκρήξεις δραστηριότητας καταστέλλονταν από τη μεταβλητότητα της αγοράς που προκάλεσε η κυβέρνηση Τραμπ. Περιμένουν να δουν αν η έξαρση των δανείων και των μετοχών θα επεκταθεί πέρα από τις επενδύσεις που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ιράν κατά Ισραήλ για την παραβίαση της εκεχειρίας με το πλήγμα στη Βηρυτό
Κόσμος

Ιράν κατά Ισραήλ για την παραβίαση της εκεχειρίας με το πλήγμα στη Βηρυτό
Σάτια Ναντέλα: Η AI αλλάζει τη φύση των επιχειρήσεων – Τι υποστηρίζει ο CEO της Microsoft
Tεχνητή νοημοσύνη

Η AI αλλάζει τη φύση των επιχειρήσεων - Τι υποστηρίζει ο CEO της Microsoft
Τεχνητή νοημοσύνη: Μπροστά σε τεκτονικές αλλαγές
Tεχνητή νοημοσύνη

Τεχνητή νοημοσύνη: Μπροστά σε τεκτονικές αλλαγές
Anthropic: Συνέχεια στη διαμάχη με τον Τραμπ – Εντολή για απόσυρση του νέου μοντέλου της εταιρείας
Tεχνητή νοημοσύνη

Συνέχεια στη διαμάχη της Anthropic με τον Τραμπ
Τεχνητή Νοημοσύνη: Η Wall Street αφομοιώνει το ρεκόρ συγκέντρωσης κεφαλαίων
Wall Street

Η Wall Street αφομοιώνει το ρεκόρ συγκέντρωσης κεφαλαίων λόγω AI
Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν – Τραμπ – Τι συζήτησαν
Κόσμος

Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν – Τραμπ – Τι συζήτησαν

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Αλεξάντερ Φορντάις: Ο «Λιμοκοντόρος Τζογαδόρος» και το πρώτο Bank Run
World

Ο «Λιμοκοντόρος Τζογαδόρος» και το πρώτο Bank Run

Στις αρχές του 1770 ο Φορντάις έμοιαζε να βρίσκεται στην κορυφή της κοινωνικής και οικονομικής ζωής του Λονδίνου και τίποτα δεν προμήνυε ττι έμελε να συμβεί

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τεχνητή νοημοσύνη: Πανέτοιμη η Wall Street για νέες IPO
Tεχνητή νοημοσύνη

Πανέτοιμοι οι επενδυτές της Wall Street για νέες IPO στην AI

Οι χρηματοδοτήσεις των SpaceX, Anthropic και Alphabet είναι ενδεικτικές της διάθεσης των επενδυτών να απορροφήσουν έναν καταιγισμό νέων εκδόσεων

Μελίνα Ζιάγκου
Χρηματιστήριο Αθηνών: Πώς το Euronext αλλάζει το παιχνίδι και φέρνει νέα κεφάλαια
Xρηματιστήριο Αθηνών

Σε νέα πίστα το ΧΑ - Τι αποκαλύπτουν οι αριθμοί

Το νέο τοπίο για το Χρηματιστήριο Αθηνών, τους επενδυτές και τις εσηγμένες ανέλυσαν στο 7ο OT FORUM ο Γιάννος Κοντόπουλος και η Βασιλική Λαζαράκου

Γιώργος Μανέττας
Μουντιάλ 2026: Πώς να φτάσετε στον τελικό χωρίς να τρελαθείτε
Business of Sport

Μουντιάλ 2026: Πώς να φτάσετε στον τελικό χωρίς να τρελαθείτε

Tα τεράστια πλήθη, οι περιορισμένες θέσεις στάθμευσης και τα γεμάτα μέσα μαζικής μεταφοράς θα κάνουν την ημέρα του τελικού στο Μουντιάλ 2026 έναν εφιάλτη

Δημήτρης Σταμούλης
Ο Τραμπ γίνεται Τζίμι Κάρτερ
Financial Times

Ο Τραμπ γίνεται Τζίμι Κάρτερ

Όπως και ο 39ος πρόεδρος των ΗΠΑ, ο σημερινός ένοικος του Λευκού Οίκου έχει παραδώσει τον έλεγχο της αφήγησης στο Ιράν

Edward Luce
Crypto: Έρχονται οι πρώτες άδειες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Kρυπτονομίσματα

Έρχονται οι πρώτες άδειες crypto στην Ελλάδα

Στην τελική ευθεία για την αδειοδότηση παρόχων crypto - Τι αποκάλυψε η πρόεδρος Βασιλική Λαζαράκου στο 7ο OT FORUM για τους ελέγχους και τη μάχη κατά των παραπλανητικών διαφημίσεων

Γιώργος Μανέττας
Κώστας Νεμπής (ΟΤΕ): Η AI δεν θα είναι μόνο στη συσκευή, αλλά μέσα στο δίκτυο
Τηλεπικοινωνίες

Το μεγάλο στοίχημα του ΟΤΕ για AI στο core δίκτυο κινητής

Πιλοτική εφαρμογή AI στο δίκτυο κινητής σε Ελλάδα και Γερμανία από το 2026 προανήγγειλε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής

Γιώργος Πολύζος
Φυσικό Αέριο Ελλάδος: Τι τροφοδοτεί τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη
Φυσικό αέριο

Φυσικό Αέριο Ελλάδος: Τι τροφοδοτεί τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη

Ποια είναι τα συστατικά της «συνταγής» μιας διατηρήσιμης ανάπτυξης; Τι απαντά η Φυσικό Αέριο Ελλάδος

Μαρία Σιδέρη
Περισσότερα από Wall Street
Σάτια Ναντέλα: Η AI αλλάζει τη φύση των επιχειρήσεων – Τι υποστηρίζει ο CEO της Microsoft
Tεχνητή νοημοσύνη

Η AI αλλάζει τη φύση των επιχειρήσεων - Τι υποστηρίζει ο CEO της Microsoft

Ποιο είναι το νέο...κεφάλαιο στην εργασία και τι θα πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις

Anthropic: Συνέχεια στη διαμάχη με τον Τραμπ – Εντολή για απόσυρση του νέου μοντέλου της εταιρείας
Tεχνητή νοημοσύνη

Συνέχεια στη διαμάχη της Anthropic με τον Τραμπ

O Λευκός Οίκος ζήτησε να κοπεί η πρόσβαση για όλους τους μη Αμερικανούς χρήστες - Η Anthropic απάντησε αποσύροντας τα μοντέλα και από τις ΗΠΑ.

Τεχνητή Νοημοσύνη: Η Wall Street αφομοιώνει το ρεκόρ συγκέντρωσης κεφαλαίων
Wall Street

Η Wall Street αφομοιώνει το ρεκόρ συγκέντρωσης κεφαλαίων λόγω AI

Η πληθώρα εκδόσεων ομολόγων και μετοχών δείχνει ότι οι επενδυτές μετακινούν τα μετρητά τους από την...απραξία, κάτι στο οποίο έχει συμβάλει η Τεχνητή Νοημοσύνη

ΕΕ: Εξετάζουμε τις συνέπειες της απόφασης για την Anthropic
World

ΕΕ: Εξετάζουμε τις συνέπειες της απόφασης για την Anthropic

Τα έκτακτα μέτρα που λαμβάνονται δεν πρέπει να εισάγουν διακρίσεις εις βάρος των εταίρων, λέει η Κομισιόν μετά την απαγόρευση που επέβαλαν οι ΗΠΑ στις εξαγωγές της Anthropic

Τεχνητή νοημοσύνη: Πανέτοιμη η Wall Street για νέες IPO
Tεχνητή νοημοσύνη

Πανέτοιμοι οι επενδυτές της Wall Street για νέες IPO στην AI

Οι χρηματοδοτήσεις των SpaceX, Anthropic και Alphabet είναι ενδεικτικές της διάθεσης των επενδυτών να απορροφήσουν έναν καταιγισμό νέων εκδόσεων

Μελίνα Ζιάγκου
KPMG: Η έκθεση της περιείχε AI ψευδαισθήσεις σχετικά με τα οφέλη της… Τεχνητής Νοημοσύνης
Tεχνητή νοημοσύνη

Έκθεση της KPMG περιείχε «ψευδαισθήσεις» για τα οφέλη της... ΑΙ

Ψευδείς μελέτες περιπτώσεων για την UBS και τα συστήματα μεταφορών υπερβάλλουν στην υιοθέτηση της τεχνολογίας, στην έκθεση της KPMG

Το νέο άλμα της AI: Από τα code assistants στη μηχανική αυτοβελτίωση
Tεχνητή νοημοσύνη

Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να ξεφύγει από τον ανθρώπινο έλεγχο;

Τα πιο προηγμένα μοντέλα AI αυξάνουν θεαματικά τις δυνατότητές τους, αλλά και τα ρίσκα που συνοδεύουν την εξέλιξή τους

Γιώργος Πολύζος
Latest News
Ιράν κατά Ισραήλ για την παραβίαση της εκεχειρίας με το πλήγμα στη Βηρυτό
Κόσμος

Ιράν κατά Ισραήλ για την παραβίαση της εκεχειρίας με το πλήγμα στη Βηρυτό

Διαπραγματευτές του Κατάρ παραμένουν στην Τεχεράνη για εξασφαλίσουν ότι θα υπάρξει συμφωνία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν

Σάτια Ναντέλα: Η AI αλλάζει τη φύση των επιχειρήσεων – Τι υποστηρίζει ο CEO της Microsoft
Tεχνητή νοημοσύνη

Η AI αλλάζει τη φύση των επιχειρήσεων - Τι υποστηρίζει ο CEO της Microsoft

Ποιο είναι το νέο...κεφάλαιο στην εργασία και τι θα πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις

Τεχνητή νοημοσύνη: Μπροστά σε τεκτονικές αλλαγές
Tεχνητή νοημοσύνη

Τεχνητή νοημοσύνη: Μπροστά σε τεκτονικές αλλαγές

Για δεκαετίες, η σχέση μας με την τεχνολογία ακολουθεί ένα συγκεκριμένο μοτίβο - H επόμενη μεγάλη αρχιτεκτονική αλλαγή στον τρόπο που ζούμε και εργαζόμαστε

Στράτος Ιωακείμ
Anthropic: Συνέχεια στη διαμάχη με τον Τραμπ – Εντολή για απόσυρση του νέου μοντέλου της εταιρείας
Tεχνητή νοημοσύνη

Συνέχεια στη διαμάχη της Anthropic με τον Τραμπ

O Λευκός Οίκος ζήτησε να κοπεί η πρόσβαση για όλους τους μη Αμερικανούς χρήστες - Η Anthropic απάντησε αποσύροντας τα μοντέλα και από τις ΗΠΑ.

Τεχνητή Νοημοσύνη: Η Wall Street αφομοιώνει το ρεκόρ συγκέντρωσης κεφαλαίων
Wall Street

Η Wall Street αφομοιώνει το ρεκόρ συγκέντρωσης κεφαλαίων λόγω AI

Η πληθώρα εκδόσεων ομολόγων και μετοχών δείχνει ότι οι επενδυτές μετακινούν τα μετρητά τους από την...απραξία, κάτι στο οποίο έχει συμβάλει η Τεχνητή Νοημοσύνη

Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν – Τραμπ – Τι συζήτησαν
Κόσμος

Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν – Τραμπ – Τι συζήτησαν

Ο Τραμπ είπε στον Πούτιν ότι ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία είναι ζωτικής σημασίας και ότι είναι έτοιμος να βοηθήσει.

Μουντιάλ 2026: Πόσα… δισεκατομμύρια θα βγάλει η FIFA από το Μουντιάλ;
Business of Sport

Το...«ταμείο» της FIFA από το Μουντιάλ

Που θα διαθέσει η FIFA τα τεράστια έσοδα που θα βγάλει το Μουντιάλ 2026

Νικόλαος Κώτσης
Πετρέλαιο: Τα στρατηγικά αποθέματα εξαντλούνται γρήγορα
Πετρέλαιο

Τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου εξαντλούνται γρήγορα

Τα αποθεματικά των ΗΠΑ σε πετρέλαιο που βρίσκονται σε χαμηλό επίπεδο και οι κινήσεις Ιαπωνίας και Κίνας

ΗΠΑ: Γιατί η αμερικανική οικονομία συνεχίζει να ξεπερνά τις προσδοκίες
World

Η ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας και οι διαφορές με την ΕΕ

Οι οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι απόδειξη της ανθεκτικότητας της οικονομίας των ΗΠΑ ήταν οι συνέπειες των δασμών: Αντεξε στο «αυτογκόλ» του Ντόναλντ Τραμπ

Ιράν: Έχουμε το δάχτυλο στη σκανδάλη
Κόσμος

Ιράν: Έχουμε το δάχτυλο στη σκανδάλη

Το Ιράν απειλεί με αντίποινα το Ισραήλ μετά την επίθεση των IDF στη Βηρυτό του Λιβάνου

EU Moves to Strengthen Air Passenger Rights
English Edition

EU Moves to Strengthen Air Passenger Rights

The EU has agreed on a landmark reform of air passenger rights, preserving strong compensation rules for flight delays and cancellations

Σεισμός 5,2 ανοιχτά της Πελοποννήσου
Επικαιρότητα

Σεισμός 5,2 ανοιχτά της Πελοποννήσου

Το επίκεντρο εντοπίζεται 16 χλμ νότια της Μεθώνης – Αισθητός στην Αττική

GCAP: Βρετανία και Ιαπωνία δεσμεύονται για το project του παγκόσμιου μαχητικού
World

Βρετανία- Ιαπωνία, δεσμεύονται για την επόμενη φάση του παγκόσμιου μαχητικού

Σύντομα η υπογραφή διεθνούς σύμβασης για την επόμενη φάση του σχεδίου του GCAP

Lazard: «Διεκδικεί» το χρέος της Βενεζουέλας
World

Η προσφορά της Lazard στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας για το χρέος

Η προσφορά της Lazard για τη διαχείριση του κρατικού χρέους ειναι κλάσμα της αμοιβής που ζήτησε αμερικανική εταιρεία

Συνομίλησαν τηλεφωνικά Τραμπ – Ζελένσκι για τον πόλεμο στην Ουκρανία
Κόσμος

Συνομίλησαν τηλεφωνικά Τραμπ – Ζελένσκι για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Με ανάρτηση στο X ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι τόνισε ότι με τον Ντόναλντ Τραμπ «συζήτησαν μέτρα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην εγκαθίδρυση της ειρήνης τώρα».

Αγορά κατοικίας: Οι προκλήσεις και οι ευρωπαϊκές λύσεις
Ακίνητα

Αγορά κατοικίας: Οι προκλήσεις και οι ευρωπαϊκές λύσεις

Η ραγδαία αύξηση του κόστους στέγασης στην Ελλάδα δημιουργεί ασφυκτικές πιέσεις στα νοικοκυριά, αναδεικνύοντας την ανάγκη για άμεσες δομικές παρεμβάσεις

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies