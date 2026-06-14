Τεχνητή Νοημοσύνη: Η Wall Street αφομοιώνει το ρεκόρ συγκέντρωσης κεφαλαίων

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Οι Αμερικανοί επενδυτές επιδεικνύουν αστείρευτη όρεξη να χρηματοδοτήσουν τον αγώνα της τεχνητής νοημοσύνης και να αξιοποιήσουν τα κεφάλαιά τους, συμφωνώντας να διαθέσουν περισσότερα από 100 δισ. δολάρια μέσα σε λίγες μόνο ημέρες, παρά τις ανησυχίες για την παγκόσμια ανάπτυξη και τον πόλεμο στο Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα των FT.

Η αρχική δημόσια προσφορά της SpaceX ύψους 75 δισ. δολαρίων — η μεγαλύτερη εισαγωγή στο χρηματιστήριο όλων των εποχών — και η χρηματοδότηση χρέους ύψους 35 δισ. δολαρίων για την Anthropic υποδηλώνουν την προθυμία των επενδυτών να απορροφήσουν έναν χείμαρρο προσφοράς. Οι τραπεζίτες βρίσκονται στα τελικά στάδια της συγκέντρωσης χρέους άνω των 40 δισ. δολαρίων για την Paramount, προκειμένου να πληρώσει για την εξαγορά της Warner Bros Discovery, ενώ οι συνάδελφοί τους στις αγορές μετοχικού κεφαλαίου στρέφουν την προσοχή τους στις επικείμενες δημόσιες προσφορές της Anthropic και της OpenAI.

Η πληθώρα εκδόσεων ομολόγων και μετοχών δείχνει ότι οι επενδυτές μετακινούν τα μετρητά τους από την απραξία και αγνοούν τον ραγδαία αυξανόμενο πληθωρισμό, ο οποίος θα μπορούσε τελικά να επιβαρύνει την οικονομική δραστηριότητα και να ωθήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής των κεντρικών τραπεζών να αυξήσουν τα επιτόκια.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη και η συγκέντρωση κεφαλαίων

Οι εταιρείες έχουν συγκεντρώσει περίπου 4,7 τρισ. δολάρια από τις παγκόσμιες αγορές μετοχών, ομολόγων και τραπεζικών δανείων φέτος, ένα ρυθμό-ρεκόρ, σύμφωνα με τον πάροχο δεδομένων LSEG. Το ποσό αυτό, αυξημένο κατά 7% σε σχέση με πέρυσι, δεν περιλαμβάνει την έντονη δραστηριότητα στις αγορές ιδιωτικών δανείων επενδυτικής ποιότητας, οι οποίες αξιοποιούνται όλο και περισσότερο για τη χρηματοδότηση κέντρων δεδομένων, μικροτσίπ και σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που τροφοδοτούν την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό περιελάμβανε ένα πακέτο χρέους ύψους 35 δισ. δολαρίων που συντάχθηκε από την Apollo και την Blackstone αυτή την εβδομάδα για την Anthropic.

Πηγή: FT

Η γεωπολιτική

Η Κριστίνα Χούπερ, επικεφαλής στρατηγικής αγοράς στην Man Group, δήλωσε: «Υπάρχει ένας απίστευτος συνδυασμός FOMO [φόβου να χάσουν κάτι] και φόβου στις αγορές. Το FOMO τις περισσότερες εβδομάδες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της εβδομάδας, υπερισχύει».

«Η γεωπολιτική δεν έχει σημασία για τις αγορές, μέχρι να γίνει το μόνο που έχει σημασία για τις αγορές. Βρισκόμαστε ακόμα στην πρώτη φάση. Οι επενδυτές σκέφτονται τα μεγάλα κέρδη και το βραχυπρόθεσμο μέλλον. Το μακροπρόθεσμο μέλλον δεν απασχολεί τους επενδυτές σήμερα», πρόσθεσε.

Προς το παρόν, το μεγαλύτερο μέρος της άντλησης κεφαλαίων έχει επικεντρωθεί σε εταιρείες τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων τεράστιων δημόσιων προσφορών μετοχών από εταιρείες όπως η Alphabet, ιδιοκτήτρια της Google. Άλλοι όμιλοι, όπως η Meta, εξετάζουν επίσης την πώληση μετοχών για να χρηματοδοτήσουν τα σχέδιά τους για επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

Αυτό, για πολλούς επενδυτές, έχει οδηγήσει σε συγκρίσεις με την άνθηση και την κατάρρευση της εποχής των dotcom. Θυμίζει επίσης την αμέσως μετά την πανδημία περίοδο, όταν οι ιδιώτες επενδυτές είχαν παρασυρθεί από την ευφορία και οι διαχειριστές μεγάλων κεφαλαίων ανέβασαν τις μετοχές σε αβάσιμες αποτιμήσεις.

Άλλοι, όμως, θεωρούν ότι οι κεφαλαιαγορές επιτέλους λειτουργούν σε πλήρη ισχύ μετά από ένα έτος κατά το οποίο οι εκρήξεις δραστηριότητας καταστέλλονταν από τη μεταβλητότητα της αγοράς που προκάλεσε η κυβέρνηση Τραμπ. Περιμένουν να δουν αν η έξαρση των δανείων και των μετοχών θα επεκταθεί πέρα από τις επενδύσεις που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.