Edison για HELLENiQ ENERGY: Ισχυρές οι επιδόσεις το α’ τρίμηνο 

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Ιδιαίτερα ισχυρά κρίνει η Edison τα οικονομικά αποτελέσματα της HELLENiQ ENERGY στο πρώτο τρίμηνο του 2026, παρά την προγραμματισμένη γενική συντήρηση (turnaround) του διυλιστηρίου Ασπροπύργου.

Σύμφωνα με την Edison, τα προσαρμοσμένα EBITDA του ομίλου ανήλθαν στα 293 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 63% σε ετήσια βάση, χάρη στις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες στη διύλιση, την υπεραπόδοση των πραγματικών περιθωρίων διύλισης έναντι των δεικτών αναφοράς και τη διαρκώς αυξανόμενη συμβολή του τομέα Ηλεκτρισμού και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν στα 284 εκατ. ευρώ, έναντι μόλις 11 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Σε προσαρμοσμένη βάση, εξαιρώντας επιδράσεις αποθεμάτων και έκτακτα στοιχεία, τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στα 140 εκατ. ευρώ από 55 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

Η μεγαλύτερη συνεισφορά στην αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας προήλθε από τον κλάδο της Διύλισης, αν και σχεδόν όλες οι δραστηριότητες του ομίλου παρουσίασαν βελτιωμένες επιδόσεις σε ετήσια βάση. Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε ο τομέας Πετροχημικών, όπου τα προσαρμοσμένα EBITDA περιορίστηκαν στο 1 εκατ. ευρώ από 8 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2025. Ωστόσο, η διοίκηση εκτιμά ότι οι επιδόσεις του κλάδου θα ανακάμψουν στα επόμενα τρίμηνα.

Ισχυρό περιβάλλον διύλισης και σημαντική υπεραπόδοση περιθωρίων

Η Edison σημειώνει ότι τα διεθνή περιθώρια διύλισης αναφοράς αυξήθηκαν στα 11,4 δολάρια ανά βαρέλι το πρώτο τρίμηνο του 2026, έναντι 5,1 δολαρίων ανά βαρέλι την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η επίδοση των πραγματικών περιθωρίων διύλισης της HELLENiQ ENERGY, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 20,5 δολάρια ανά βαρέλι, έναντι 13,2 δολαρίων ένα χρόνο πριν.

Παράλληλα, η μέση τιμή του πετρελαίου Brent αυξήθηκε στα 81 δολάρια ανά βαρέλι από 76 δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2025. Η τιμή του αργού ολοκλήρωσε το τρίμηνο στα 118 δολάρια ανά βαρέλι, έναντι 61 δολαρίων στην αρχή της περιόδου.

Κατά την Edison, το εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον στη διύλιση οφείλεται στη στενότητα προσφοράς μεσαίων αποσταγμάτων, στις αναταράξεις στις αγορές ενέργειας και μεταφορών της Μέσης Ανατολής, καθώς και στις συνεχιζόμενες επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία.

Η διοίκηση της εταιρείας εμφανίστηκε αισιόδοξη για τη διατήρηση των ισχυρών περιθωρίων, επισημαίνοντας ότι μεγάλο μέρος της υπεραπόδοσης έναντι των διεθνών δεικτών είναι διατηρήσιμο, καθώς προέρχεται από την ευελιξία του συστήματος διύλισης της εταιρείας στην παραγωγή μεσαίων αποσταγμάτων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εκτίμηση της διοίκησης ότι η προγραμματισμένη συντήρηση του διυλιστηρίου Ασπροπύργου περιόρισε τα EBITDA κατά περίπου 100 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι, χωρίς τη διακοπή λειτουργίας, τα EBITDA του ομίλου θα μπορούσαν να είχαν προσεγγίσει τα 400 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, από την ολοκλήρωση του μεγαλύτερου προγράμματος συντήρησης που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στο διυλιστήριο Ασπροπύργου, η εταιρεία αναμένει ετήσια οφέλη 15 έως 20 εκατ. ευρώ από έργα ενεργειακής απόδοσης, καθώς και πρόσθετα κέρδη από την επαναλειτουργία του αγωγού Θεσσαλονίκης–Σκοπίων.

Ενίσχυση εμπορίας και βελτίωση εφοδιαστικής αλυσίδας

Ο κλάδος Εμπορίας κατέγραψε EBITDA 32 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 27% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Η διεθνής δραστηριότητα ενισχύθηκε κατά 8%, ενώ η εγχώρια αγορά σημείωσε άνοδο 66%.

Παρά το γεγονός ότι η αγορά επηρεάστηκε από τα πλαφόν στα περιθώρια κέρδους, η κερδοφορία στηρίχθηκε από τη βελτίωση των επιδόσεων του ιδιόκτητου δικτύου πρατηρίων, την αυξημένη διείσδυση των premium καυσίμων και τη συμβολή των μη καυσικών δραστηριοτήτων λιανικής.

Η επαναλειτουργία του αγωγού Θεσσαλονίκης–Σκοπίων συνέβαλε επίσης στη βελτίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας και της ασφάλειας εφοδιασμού.

Αδύναμη εικόνα στα πετροχημικά, αλλά σημάδια ανάκαμψης

Η Edison αναφέρει ότι ο τομέας Πετροχημικών επηρεάστηκε αρνητικά από τα χαμηλά διεθνή περιθώρια στο πολυπροπυλένιο. Ωστόσο, σύμφωνα με τη διοίκηση, οι συνθήκες της αγοράς βελτιώθηκαν κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, δημιουργώντας προοπτικές ανάκαμψης για το υπόλοιπο του έτους.

Ραγδαία ανάπτυξη στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ο τομέας Ηλεκτρισμού και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας παρουσίασε ιδιαίτερα ισχυρή ανάπτυξη, με EBITDA 38 εκατ. ευρώ έναντι 12 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Στα αποτελέσματα περιλαμβάνεται και συνεισφορά 27 εκατ. ευρώ από την Enerwave, η οποία ενοποιείται στα οικονομικά μεγέθη του ομίλου από τα μέσα Ιουλίου του 2025.

Η HELLENiQ ENERGY διαθέτει πλέον εγκατεστημένη ισχύ ΑΠΕ 0,6 GW, ενώ επιπλέον έργα ισχύος 0,35 GW βρίσκονται υπό κατασκευή.

Η διοίκηση επανέλαβε τον στρατηγικό στόχο για εγκατεστημένη ισχύ 1,5 GW έως το 2028 και 2 GW έως το 2030, μέσω επενδύσεων σε φωτοβολταϊκά, αιολικά πάρκα και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Προχωρούν οι έρευνες υδρογονανθράκων στο Βόρειο Ιόνιο

Τέλος, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι προχωρά στον σχεδιασμό της πρώτης ερευνητικής γεώτρησης στο Βόρειο Ιόνιο, δυτικά της Κέρκυρας, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί είτε κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2026 είτε στις αρχές του 2027.

Η Edison εκτιμά ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα για την αξιολόγηση του δυναμικού υδρογονανθράκων της περιοχής και εντάσσεται στη στρατηγική της HELLENiQ ENERGY για ισορροπημένη ανάπτυξη μεταξύ παραδοσιακών και νέων ενεργειακών δραστηριοτήτων.