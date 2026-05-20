Edison: Ισχυρό το περιβάλλον διύλισης για τη Helleniq Energy

Ισχυρά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του 2026 ανακοίνωσε η Helleniq Energy, με την Edison να επισημαίνει ότι το περιβάλλον διύλισης παραμένει «ιδιαίτερα υποστηρικτικό» για τον όμιλο. Τα προσαρμοσμένα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 293 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 63% σε ετήσια βάση, παρά το προγραμματισμένο turnaround στο διυλιστήριο Ασπροπύργου.

Σύμφωνα με την Edison, το τρίμηνο επωφελήθηκε από τις εξαιρετικά ισχυρές συνθήκες στη διεθνή αγορά διύλισης, την υπεραπόδοση των πραγματικών περιθωρίων διύλισης έναντι των benchmark, καθώς και από την αυξανόμενη συμβολή του τομέα Ηλεκτρισμού και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 284 εκατ. ευρώ, έναντι μόλις 11 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Σε προσαρμοσμένη βάση, εξαιρώντας αποθέματα και έκτακτα στοιχεία, τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στα 140 εκατ. ευρώ από 55 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Εκτίναξη στα περιθώρια διύλισης

Ο κλάδος Διύλισης αποτέλεσε τον βασικό μοχλό αύξησης της λειτουργικής κερδοφορίας, ενώ σχεδόν όλοι οι επιχειρηματικοί τομείς κατέγραψαν βελτιωμένες επιδόσεις σε ετήσια βάση, με εξαίρεση τα Πετροχημικά. Ο συγκεκριμένος τομέας εμφάνισε προσαρμοσμένα EBITDA μόλις 1 εκατ. ευρώ, έναντι 8 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2025, αν και η διοίκηση της HELLENiQ ENERGY εκτιμά ότι η εικόνα θα βελτιωθεί στα επόμενα τρίμηνα.

Τα διεθνή benchmark περιθώρια διύλισης αυξήθηκαν στα 11,4 δολάρια ανά βαρέλι, από 5,1 δολάρια ένα χρόνο πριν, ενώ τα πραγματικά περιθώρια διύλισης της εταιρείας ανήλθαν στα 20,5 δολάρια ανά βαρέλι, από 13,2 δολάρια. Παράλληλα, οι τιμές του Brent κινήθηκαν ανοδικά, με μέσο όρο τα 81 δολάρια ανά βαρέλι έναντι 76 δολαρίων το πρώτο τρίμηνο του 2025, ενώ στο τέλος του τριμήνου η τιμή είχε φτάσει τα 118 δολάρια, από 61 δολάρια στην αρχή της περιόδου.

Οι παράγοντες που στηρίζουν την αγορά

Η Edison αποδίδει το ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον διύλισης στις περιορισμένες ισορροπίες στα μεσαία αποστάγματα, στις αναταράξεις στις αγορές ενέργειας και ναυτιλίας της Μέσης Ανατολής, καθώς και στις συνεχιζόμενες επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία. Η διοίκηση της HELLENiQ ENERGY σημείωσε ότι τα περιθώρια διύλισης εξακολουθούν να στηρίζονται από τις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς, ενώ επιβεβαίωσε ότι έχουν διασφαλιστεί οι προμήθειες αργού πετρελαίου για το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στη διατηρήσιμη υπεραπόδοση των πραγματικών περιθωρίων της εταιρείας έναντι των διεθνών benchmarks, καθώς, όπως επισημαίνει η διοίκηση, αυτή συνδέεται με την ευελιξία του συστήματος διύλισης μεσαίων αποσταγμάτων της HELLENiQ ENERGY.

Νέα οφέλη

Η διοίκηση ανέφερε ότι το turnaround του Ασπροπύργου επιβάρυνε τα EBITDA κατά περίπου 100 εκατ. ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι υπό κανονικές συνθήκες τα EBITDA του ομίλου θα μπορούσαν να είχαν προσεγγίσει τα 400 εκατ. ευρώ.

Τα ετήσια οφέλη από την ολοκλήρωση του μεγαλύτερου turnaround που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στο διυλιστήριο Ασπροπύργου εκτιμώνται σε 15–20 εκατ. ευρώ από έργα ενεργειακής αποδοτικότητας, ενώ επιπλέον θετική συμβολή αναμένεται από την επαναλειτουργία του αγωγού Θεσσαλονίκης–Σκοπίων.

Ισχυρή επίδοση στην Εμπορία

Στον τομέα Εμπορίας, τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 32 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 27% σε ετήσια βάση. Η διεθνής δραστηριότητα ενισχύθηκε κατά 8%, ενώ η εγχώρια αγορά κατέγραψε άνοδο 66%.

Παρότι το τρίμηνο επηρεάστηκε από τα πλαφόν στα περιθώρια κέρδους, η επίδοση στηρίχθηκε από τη βελτίωση του ιδιόκτητου δικτύου, τη μεγαλύτερη διείσδυση premium καυσίμων και τη συμβολή των δραστηριοτήτων λιανικής εκτός καυσίμων. Θετική ήταν και η συμβολή από την επαναλειτουργία του αγωγού Θεσσαλονίκης–Σκοπίων, που ενίσχυσε την ασφάλεια εφοδιασμού και τη διανομή.

Ανάπτυξη στις ΑΠΕ και σχέδια στο Ιόνιο

Ισχυρή ανάπτυξη κατέγραψε και ο τομέας Ηλεκτρισμού και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με EBITDA 38 εκατ. ευρώ έναντι 12 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2025. Σε αυτά περιλαμβάνονται 27 εκατ. ευρώ από την Enerwave, η οποία ενοποιείται από τα μέσα Ιουλίου 2025.

Η HELLENiQ ENERGY διαθέτει πλέον εγκατεστημένη ισχύ ΑΠΕ 0,6 GW, ενώ επιπλέον 0,35 GW βρίσκονται υπό κατασκευή. Η διοίκηση επανέλαβε τους στόχους για εγκατεστημένη ισχύ ΑΠΕ 1,5 GW έως το 2028 και 2 GW έως το 2030, μέσω επενδύσεων σε φωτοβολταϊκά, αιολικά και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Παράλληλα, η HELLENiQ ENERGY ανακοίνωσε ότι προχωρά στον σχεδιασμό γεώτρησης στο Βόρειο Ιόνιο, δυτικά της Κέρκυρας, κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2026 ή το πρώτο τρίμηνο του 2027.