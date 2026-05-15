HELLENiQ ENERGY: Με πετρέλαιο από Νορβηγία, Λατινική και Βόρεια Αμερική τα καύσιμα της Ελλάδας

Πετρέλαιο 15.05.2026, 07:00
Ρεπορτάζ Χρήστος Κολώνας

Σε έναν αγώνα δρόμου επιδόθηκαν τα ελληνικά διυλιστήρια από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο όλων των παραδοσιακών πηγών προμήθειας τους σε αργό πετρέλαιο (Ιράκ και Σαουδική Αραβία) προκειμένου να εξασφαλίσουν την επάρκεια σε καύσιμα της ελληνικής αγοράς, όπως προκύπτει από τα όσα είπε ο Ανδρέας Σιάμισιης CEO και στελέχη της διοίκησης της HELLENiQ ENERGY στους αναλυτές.

Η διοίκηση της HELLENiQ ENERGY με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου του έτους υπογράμμισε επανειλημμένως την προσπάθεια που έκανε ο Όμιλος ώστε τα διυλιστήρια να αντικαταστήσουν το αργό πετρέλαιο που προμηθεύονταν από το Ιράκ και άλλες χώρες του Κόλπου με άλλες πηγές εφοδιασμού.

Πετρέλαιο από Νορβηγία, Λατινική και Βόρεια Αμερική φέρνει η HELLENiQ ENERGY

Στη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης με τους αναλυτές, οι τελευταίοι κάλεσαν τη διοίκηση να απαντήσει στο πώς αντικατέστησαν το αργό πετρέλαιο που προμηθεύονταν η HELLENiQ ENERGY από άλλες πηγές και αν υπάρχει ορατότητα ως προς τη διασφάλιση της επάρκειας της ελληνικής αγοράς καθώς και των έξι χωρών όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος.

Καθοριστική συμβολή σε αυτήν την προσπάθεια είχε το νεοσύστατο γραφείο trading που λειτουργεί στη Γενεύη αλλά και η ταχύτητα με την οποία κινήθηκε η διοίκηση για την αλλαγή πηγών προμήθειας. Σύμφωνα με τα στελέχη του ελληνικού Ομίλου το ιρακινό πετρέλαιο αντικαταστάθηκε με ποσότητες αργού από τη Νορβηγία, τη Λατινική και τη Βόρεια Αμερική.

«Παρά τις δυσκολίες, η ομάδα μας, σε συνδυασμό με την επιπλέον ευελιξία που μας προσφέρει η διεθνής trading ομάδα στη Γενεύη, κατάφερε —έστω και με αυξημένο κόστος— να αποφύγει καθυστερήσεις ή προβλήματα τροφοδοσίας. Όλες οι αγορές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε εξακολουθούν να εξυπηρετούνται ομαλά, τόνισε ο Ανδρέας Σιάμισιης

Με τη σειρά του ο Ανδρέας Σιάμισιης τόνισε: «Καταφέραμε να διασφαλίσουμε τη συνέχεια της εφοδιαστικής αλυσίδας όχι μόνο για την ελληνική αγορά αλλά και για όλες τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι λειτουργούμε σε μια γεωγραφική περιοχή όπου σημαντικές πηγές αργού πετρελαίου —όπως η Ρωσία, το Ιράν, αλλά και οι ροές από Ιράκ και Σαουδική Αραβία μέσω των Στενών του Ορμούζ— έχουν ουσιαστικά αποκλειστεί ή περιοριστεί. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική μεταβολή στις διεθνείς ροές ενέργειας, η οποία επιδεινώνει ήδη υπάρχοντα προβλήματα στην αγορά», τόνισε υπογραμμίζοντας: «Παρά τις δυσκολίες, η ομάδα μας, σε συνδυασμό με την επιπλέον ευελιξία που μας προσφέρει η διεθνής trading ομάδα στη Γενεύη, κατάφερε —έστω και με αυξημένο κόστος— να αποφύγει καθυστερήσεις ή προβλήματα τροφοδοσίας. Όλες οι αγορές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε εξακολουθούν να εξυπηρετούνται ομαλά».

Στελέχη της διοίκησης της HELLENiQ ENERGY σημείωσαν ότι υπάρχει εξασφαλισμένη επάρκεια σε αργό μέχρι τον Ιούλιο, ενώ τα αποθέματα υπερβαίνουν τις 90 ημέρες.

Πέραν τούτων υπογράμμισαν το πλεόνασμα της παραγωγής σε ντίζελ και αεροπορικά καύσιμα με τα ελληνικά διυλιστήρια να καλύπτουν πέραν του δέοντος τις ανάγκες των αγορών όπου δραστηριοποιούνται.

Ισχυρή η ζήτηση λέει η HELLENiQ ENERGY

Η διοίκηση της HELLENiQ ENERGY αναφερόμενη στην κρίση που έχει πυροδοτήσει η γεωπολιτική αναταραχή στη Μέση Ανατολή και ιδίως στα Στενά του Ορμούζ τόνισε ότι η ζήτηση σε καύσιμα σημείωσε μία υποχώρηση της τάξης του 2% με 3% τον Απρίλιο ωστόσο, εκτιμά ότι εφόσον διατηρηθεί σε αυτά τα επίπεδα δεν αναμένονται ουσιαστικές επιπτώσεις.

Στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ο Όμιλος έχει ήδη σε λειτουργία φωτοβολταϊκά και αιολικά ισχύος 600 MW, θέτοντας τον επόμενο στόχο για εγκατεστημένη ισχύ στο 1 GW τους επόμενους 18 μήνες και στο 1,5 GW το 2028. Τότε το 45% του χαρτοφυλακίου του Ομίλου σε ΑΠΕ θα είναι σε χώρες πλην της Ελλάδας

«Στον τομέα supply και trading βλέπουμε μια νέα ισορροπία στις πηγές προμήθειας. Παρατηρείται αυξημένη επιφυλακτικότητα στις διεθνείς αγορές και στις μεταφορές φορτίων από ορισμένες περιοχές. Παρ’ όλα αυτά, δεν βλέπουμε σημαντικά προβλήματα ούτε για το δεύτερο τρίμηνο ούτε πιθανότατα αργότερα. Η ζήτηση αναμένεται να μειωθεί, αλλά εφόσον η πτώση παραμείνει σε χαμηλά μονοψήφια ποσοστά, δεν αναμένουμε ουσιαστικές επιπτώσεις», υπογράμμισε ο CEO της HELLENiQ ENERGY.

Οι νέες μπίζνες

Μπορεί οι επιδόσεις να ισχυροποιήθηκαν από τα αυξημένα περιθώρια στα πετρελαιοειδή λόγω της έκρηξης των τιμών του αργού, ωστόσο η διοίκηση της HELLENiQ ENERGY έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα και στις νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ομίλου.

Τόνισαν τη συμβολή της Enerwave στα αποτελέσματα, καθώς ήταν για πρώτη φορά ενοποιημένα τα αποτελέσματα τους, ενώ η επαναφορά του διυλιστηρίου του Ασπροπύργου σε λειτουργία μετά το πολύμηνο shutdown για συντήρηση δίνει στις μονάδες του μεγαλύτερη απόδοση και δυνατότητα διύλισης πιο σύνθετων κλασμάτων.

Η HELLENiQ ENERGY ποντάρει πολύ και στα megatrends της ενέργειας όπως ο εξηλεκτρισμός με την Enerwave να διαφοροποιεί τη στρατηγική της στη λιανική.

Τέλος στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ο Όμιλος έχει ήδη σε λειτουργία φωτοβολταϊκά και αιολικά ισχύος 600 MW, θέτοντας τον επόμενο στόχο για εγκατεστημένη ισχύ στο 1 GW τους επόμενους 18 μήνες και στο 1,5 GW το 2028. Τότε το 45% του χαρτοφυλακίου του Ομίλου σε ΑΠΕ θα είναι σε χώρες πλην της Ελλάδας.

