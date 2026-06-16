Drones: Η Bridgepoint Εξετάζει την πώληση για 1 δισ. δολ. εταιρείας κατά drones που φυλάει εγκαταστάσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου

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Να πουλήσει εταιρεία ανίχνευσης και παρεμβολών drones ετοιμάζεται η Bridgepoint, καθώς επιδιώκει να επωφεληθεί από την αυξανόμενη ζήτηση για τη συγκεκριμένη αμυντική τεχνολογία. Το έργο της εν λόγω εταιρείας περιλαμβάνει την παρακολούθηση του εναέριου χώρου κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων διερευνά την πώληση του δανικού τεχνολογικού ομίλου MyDefence, σύμφωνα με πηγές των Financial Times, που δήλωσαν ότι είχε προσληφθεί σύμβουλος για να προετοιμαστεί για μια δημοπρασία προς το τέλος του έτους.

Η επιχείρηση θα μπορούσε να αποτιμηθεί κοντά στο 1 δισ. δολάρια, λαμβάνοντας ως σημείο αναφοράς τους πολλαπλασιαστές με τους οποίους αποτιμώνται άλλες εταιρείες του τομέα, ανέφεραν οι πηγές, προσθέτοντας ότι οι πωλήσεις της αναμένεται να υπερδιπλασιαστούν φέτος.

Αρκετοί στρατιωτικοί εργολάβοι και εταιρείες εξαγορών έχουν προηγουμένως εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για την MyDefence στην Bridgepoint, σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές.

Η εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε από πρώην Δανούς αξιωματικούς και μηχανικούς του στρατού το 2013, κατασκευάζει προϊόντα που χρησιμοποιούν ανίχνευση ραδιοσυχνοτήτων και στοχευμένη ηλεκτρονική παρεμβολή για την προστασία ανθρώπων και υποδομών από drones.

Τα προϊόντα της περιλαμβάνουν το Pitbull, ένα παρεμβολέα που μπορεί να φορεθεί από έναν στρατιώτη, και το Dobermann, το οποίο μπορεί να τοποθετηθεί σε οχήματα και σκάφη.

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ συνεργάζεται με την MyDefence για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου που ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα στις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά για την παρακολούθηση και προστασία κρίσιμων υποδομών, χώρων δημόσιας συγκέντρωσης και διαδρόμων μεταφοράς, σύμφωνα με την εταιρεία.

Αυτό περιλαμβάνει την παρακολούθηση τόσο της εξουσιοδοτημένης όσο και της δυνητικά εχθρικής δραστηριότητας των drones.

Αναζητώντας λύσεις για επιθετικά drones

Οι συγκρούσεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή έχουν υπογραμμίσει την ανισορροπία κόστους μεταξύ φθηνών, επιθετικών drones, όπως τα ιρανικά Shahed, και των ακριβών συστημάτων πυραύλων αεράμυνας, όπως τα αμερικανικής κατασκευής Patriot, που χρησιμοποιούνται για την κατάρριψή τους.

Η ζήτηση στον χώρο των μη επανδρωμένων αεροσκαφών έχει αυξηθεί σημαντικά μεταξύ των στρατών, των κατασκευαστών και των επενδυτών. Η Robin Radar Systems, ένας ολλανδικός κατασκευαστής εξοπλισμού ανίχνευσης drone, συνεργάζεται επίσης με έναν σύμβουλο για να διερευνήσει μια πώληση για περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η βρετανική νεοφυής εταιρεία άμυνας Cambridge Aerospace συγκεντρώνει νέα κεφάλαια για τα συστήματα αναχαίτισης και η Mercedes-Benz πρόκειται να συνεργαστεί με την Tytan Technologies με έδρα το Μόναχο για την προστασία των ευρωπαϊκών κρίσιμων υποδομών από εχθρικά drones, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Η Bridgepoint, η οποία ειδικεύεται σε επενδύσεις σε εταιρείες μεσαίας κατηγορίας, συγκεντρώνει ένα νέο κεφάλαιο ύψους περίπου 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Απέκτησε πλειοψηφικό μερίδιο στην MyDefence το 2024 και βοήθησε στη χρηματοδότηση της αύξησης της παραγωγής και της έρευνας και ανάπτυξης για την επέκταση της παρουσίας της παγκοσμίως.

Ο εισηγμένος στο χρηματιστήριο του Λονδίνου όμιλος έχει επίσης αγοράσει σχετικές επιχειρήσεις, όπως η Comrod, μια νορβηγική εταιρεία κατασκευής τακτικών επικοινωνιών και προϊόντων ενέργειας για την αμυντική βιομηχανία.