Drones: Η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται σε συνομιλίες για τη χρηματοδότηση εταιρειών drones στις ΗΠΑ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Συμφωνίες χρηματοδότησης με μια ομάδα εταιρειών drones επιδιώκει η κυβέρνηση Τραμπ στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να αυξήσει την εγχώρια παραγωγή μη-επανδρωμένων αεροσκαφών και να μειώσει το κόστος των ολοένα και πιο ζωτικών όπλων, ανέφεραν άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Οι πιθανές συμφωνίες έρχονται μετά από μήνες συζητήσεων μεταξύ ενός ποικίλου συνόλου εταιρειών drones του ιδιωτικού τομέα και του Πενταγώνου, ανέφεραν οι πηγές. Οι συζητήσεις έχουν συμπεριλάβει το Γραφείο Στρατηγικού Κεφαλαίου, ένα γραφείο δανεισμού που δημιουργήθηκε από την κυβέρνηση Μπάιντεν για τη χρηματοδότηση εταιρειών που θεωρούνται σημαντικές για τις αλυσίδες εφοδιασμού εθνικής ασφάλειας, αναφέρει η Wall Street Journal.

Οι συνομιλίες για τη συμφωνία βρίσκονται ακόμη σε φάση διαπραγμάτευσης και οι διαπραγματευτές του Πενταγώνου συνεχίζουν να εξετάζουν τις εταιρείες πριν οριστικοποιήσουν οποιονδήποτε όρο. Τουλάχιστον ορισμένες συμφωνίες, ωστόσο, μπορεί να περιλαμβάνουν τόσο δανεισμό όσο και μετοχικά μερίδια μέσω διαφορετικών μηχανισμών χρηματοδότησης, δίνοντας στην κυβέρνηση των ΗΠΑ ένα μερίδιο ιδιοκτησίας στις εταιρείες, αναφέρει η Journal.

Μεταξύ των εταιρειών που έχει εντοπίσει το Πεντάγωνο για πιθανή χρηματοδότηση είναι η Performance Drone Works, η οποία κέρδισε συμβόλαιο για την προμήθεια drones αναγνώρισης στον Στρατό, η Unusual Machines, ένας προμηθευτής εξαρτημάτων drones που έχει τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ ως μέτοχο και μέλος του συμβουλευτικού συμβουλίου και η Neros Technologies, μια νεοσύστατη εταιρεία που υποστηρίζεται από την Sequoia Capital και κατασκευάζει μικρά drones.

Προηγούμενες επενδύσεις του Πενταγώνου περιλάμβαναν δάνεια υπό όρους που απαιτούν από τις εταιρείες να πληρούν ορισμένα κριτήρια πριν λάβουν τα χρήματα. Το Γραφείο Στρατηγικού Κεφαλαίου, το οποίο, σύμφωνα με το Πεντάγωνο, έχει περίπου 210 δισεκατομμύρια δολάρια σε εξουσιοδότηση δανεισμού, έχει επίσης κάνει μια σειρά από στοιχήματα σε κρίσιμα ορυκτά.

Ο στόχος των συμφωνιών χρηματοδότησης είναι να υποστηρίξουν την αύξηση της παραγωγής των κατασκευαστών drones για τη δημιουργία προσφοράς, ενώ παράλληλα θα μειώσουν τις τιμές.

Οι ΗΠΑ θέλουν 300.000 drones μέχρι το τέλος του 2027

Η προσπάθεια συνάδει με τους στόχους του προγράμματος Drone Dominance του Πενταγώνου, μιας πρωτοβουλίας ύψους 1,1 δισεκατομμυρίου δολαρίων για τη συγκέντρωση ενός οπλοστασίου περίπου 300.000 χαμηλού κόστους επιθετικών drones μέχρι το τέλος του 2027.

Πολλοί αξιωματούχοι της άμυνας δήλωσαν ότι οι ΗΠΑ πρέπει να ενισχύσουν σημαντικά την παραγωγική τους ικανότητα και να μειώσουν το κόστος για να επιτύχουν αυτούς τους στόχους. Πολλά drones αμερικανικής κατασκευής πωλούνται δεκάδες χιλιάδες δολάρια περισσότερο από το ανώτατο όριο τιμής των περίπου 5.000 δολαρίων ανά τεμάχιο που στοχεύει το Πεντάγωνο στο Drone Dominance. Η Neros κατέλαβε τη δεύτερη θέση σε έναν πρόσφατο διαγωνισμό Drone Dominance.

Σύμφωνα με μια εκτίμηση από το 2025, οι ΗΠΑ έχουν την ικανότητα να κατασκευάσουν έως και 100.000 drones ετησίως. Η Ουκρανία, κατασκεύασε περίπου τέσσερα εκατομμύρια πέρυσι. Η βιομηχανία drones κατηγορεί επίμονα το Υπουργείο Άμυνας ότι δεν αγοράζει αρκετά drones για να χρηματοδοτήσει τη μελλοντική παραγωγή.

Η Neros, της οποίας το μικροσκοπικό drone έκανε μια σύντομη εμφάνιση στην ανακοίνωση βίντεο του Υπουργού Άμυνας Pete Hegseth τον Ιούλιο σχετικά με τις νέες πολιτικές για την υπερτροφοδότηση της εγχώριας παραγωγής, έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 120 εκατομμύρια δολάρια από επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων.

Η PDW έχει συγκεντρώσει σχεδόν 200 εκατομμύρια δολάρια από επενδυτές. Η εισηγμένη στο χρηματιστήριο Unusual Machines έχει επενδύσει σε ένα άλλο έργο drone που υποστηρίζεται από τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και τον Έρικ Τραμπ και σε μια συμφωνία με προμηθευτές drones κινεζικής κατασκευής.

Οι συμφωνίες υπό την ηγεσία του Πενταγώνου θα είναι το ισχυρότερο μήνυμα μέχρι στιγμής από τον αμερικανικό στρατό ότι είναι δεσμευμένος να υποστηρίξει νεοσύστατες επιχειρήσεις drone.

Πριν από τη δεύτερη θητεία του Τραμπ, οι πωλήσεις του Πενταγώνου αντιπροσώπευαν λιγότερο από το 2% όλων των πωλήσεων εμπορικών και κυβερνητικών συστημάτων drone κάθε χρόνο στις ΗΠΑ. Αυτό είναι πιθανό να αλλάξει σημαντικά εάν το Πεντάγωνο λάβει τον νέο προϋπολογισμό που θέλει.

Το υπουργείο Αμυνας έχει ζητήσει περισσότερα από 54 δισεκατομμύρια δολάρια για το δικό του νευραλγικό κέντρο ανάπτυξης drone , που ονομάζεται Defense Autonomous Warfare Group, ή DAWG, από περίπου 225 εκατομμύρια δολάρια φέτος.